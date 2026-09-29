Le mode Carrière d'EA FC 27 vous met aux commandes de l'équipe de votre choix. Objectif : la mener vers la gloire. Que vous fassiez monter un petit club jusqu'en première division ou que vous rameniez un géant déchu sur le toit de l'Europe (Allez les Verts !), il vous faudra un sens tactique aiguisé, un bon réseau de recruteurs et le flair pour dénicher les bonnes affaires sur le marché des transferts. Pour ajouter de la profondeur et de l’expérience à votre onze sans vous ruiner, les joueurs libres sont une excellente option. Histoire de vous aider à repérer les meilleurs d’entre eux, voici une liste qui s'appuie sur leur note générale actuelle, leur potentiel et leur rapport salaire/niveau.

Pour ceux qui sont plutôt branchés jeunesse et potentiel, retrouvez nos classements des meilleurs attaquants , milieux de terrain , défenseurs et gardiens .

01 Memphis Depay

Memphis Depay, l’un des meilleurs joueurs libres de FC 27 © EA Sports

Poste : BU

Note générale : 80

Potentiel : 85

Âge : 32

Memphis Depay fait partie des noms les plus connus de la liste des joueurs libres d' EA FC 27 , en même temps, on parle du meilleur buteur de l’histoire des Oranje. Malgré ses 32 ans, il conserve de solides stats offensives qui rendront service à des équipes de niveaux très variés.

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Il peut jouer sur tout le front de l'attaque, et ses gestes techniques cinq étoiles, combinés à son mauvais pied trois étoiles, en font encore un client compliqué à gérer pour les défenseurs.

Même s'il approche de la fin de sa carrière, son potentiel de 85 lui laisse une marge de progression par rapport à sa note générale de 80. Le tout pour un salaire très abordable pour les clubs de taille moyenne à grande : Depay est parfait pour les équipes qui cherchent un attaquant expérimenté sans payer d'indemnité de transfert.

N.B. : Memphis est libre en jeu, mais en réalité, il évolue toujours au Brésil sous les couleurs de Corinthians. Il est disponible si vous décidez de faire Carrière en Europe, mais pour ceux qui optent pour la Libertadores, vous le retrouvez au sein de son club.

02 Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta est un pur meneur de jeu dans FC 27 © EA Sports

Poste : MOC

Note générale : 83

Potentiel : 83

Âge : 32

De Arrascaeta est un meneur de jeu jusqu'au bout des crampons. Ses statistiques de passe, de dribble et de vitesse en font une excellente option sur les ailes ou en milieu offensif axial, pour tirer les ficelles de l'attaque. En prime, son mauvais pied quatre étoiles le rend un peu plus imprévisible et polyvalent, que ce soit à la passe ou à la finition.

Seul bémol : De Arrascaeta a déjà atteint son potentiel. Mais tant que ses stats vous conviennent, autant le signer.

03 Angel Yondjo Matah

Angel Yondjo Matah a le potentiel pour mener votre attaque © EA Sports

Poste : BU

Note générale : 60

Potentiel : 74

Âge : 19 ans

Yondjo Matah est un jeune attaquant qui possède un certain potentiel. S'il est un peu limité en début de partie, il a de longues années devant lui, et avec du temps de jeu et le bon accompagnement, il pourra justifier tous les espoirs placés en lui.

En bonus : son salaire est incroyablement bas, ce qui en fait un choix idéal pour les carrières lancées dans les divisions inférieures ou pour les gros clubs si vous voulez jouer la carte du « Moneyball » (recruter malin grâce aux données plutôt qu'à coups de millions). Signez-le libre, faites-le progresser, puis revendez-le avec une énorme plus-value, ou laissez-le mener votre ligne d'attaque. Les bases d'un grand buteur sont là, avec une accélération, une vitesse de pointe, un placement et une finition solides.

04 David Alaba

David Alaba a joué pour les plus grands clubs d’Europe © EA Sports

Poste : DC

Note générale : 80

Potentiel : 87

Âge : 34

Autre grand nom de cette liste, Alaba n'est peut-être pas le défenseur central le plus rapide de la planète, mais il compense grâce à ses stats dans les autres domaines. Il reste un tacleur compétent et possède la puissance et la qualité de passe nécessaires pour relancer proprement depuis l'arrière.

Malgré ses 34 ans, son potentiel de 87 lui laisse une belle marge de progression par rapport à sa note générale actuelle. Il lui faudra sûrement beaucoup de temps de jeu, mais son salaire relativement bas est séduisant pour les équipes qui cherchent un défenseur central expérimenté.

05 Lucas Paquetá

Lucas Paquetá est une option offensive polyvalente © EA Sports

Poste : MOC

Note générale : 79

Potentiel : 82

Âge : 29

Lucas Paquetá est un des meilleurs joueurs libres du mode Carrière d'EA FC 27, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il a 29 ans : il devrait donc lui rester quelques saisons au plus haut niveau. Ensuite, son potentiel est légèrement supérieur à sa note générale actuelle et, en plus, il est capable d’évoluer sur les ailes, en attaquant ou en MOC.

C’est un excellent joueur polyvalent capable de remplacer vos autres attaquants quand ils se blessent. Ses notes côté vitesse sont un peu justes, mais si vous tirez parti des ses gestes techniques cinq étoiles et de son mauvais pied quatre étoiles, et que vous l'entourez de joueurs rapides, il peut quand même être un excellent renfort. On met le paquet sur Paquetá ?

06 Hugo Souza

Hugo Souza, un gardien au gros potentiel dans FC 27 © EA Sports

Poste : G

Note générale : 78

Potentiel : 83

Âge : 27

Le seul gardien de notre liste fait aussi partie des plus jeunes. Du haut de son 1,98 m, Hugo Souza peut être un vrai casse-tête pour les attaquants. Il part déjà avec un 78 décent de note générale, et avec 83 de potentiel, il pourrait devenir un portier plus que capable.

Ses exigences salariales sont abordables, ce qui en fait une recrue utile pour les équipes qui visent la montée (et celles de milieu de tableau) et ont besoin d'un dernier rempart fiable.

07 Luiz Henrique

Luiz Henrique apporte de la vitesse sur les côtés © EA Sports

Poste : MD

Note générale : 78

Potentiel : 81

Âge : 25

Luiz Henrique est un ailier parfait pour ceux qui veulent de la vitesse, du dribble et une touche de flair brésilien. Avec des gestes techniques quatre étoiles, un mauvais pied quatre étoiles, 86 en dribble, 89 en accélération et 87 en vitesse de pointe, il a les ingrédients pour être un titulaire solide dans toutes les équipes du jeu, à l'exception des plus grosses.

Son potentiel de 81 devrait être atteignable avec du temps de jeu régulier et un environnement adapté. De quoi en faire un bon joueur à lancer en cours de match face à des jambes fatiguées, même pour les équipes qui jouent le titre.

08 Toni Fruk

Construisez votre onze autour de Toni Fruk © EA Sports

Poste : MOC

Note générale : 79

Potentiel : 84

Âge : 25

Le Croate de 25 ans est l’un des meilleurs joueurs libres si vous cherchez des joueurs bon marché autour desquels construire votre équipe pour de nombreuses saisons. Non seulement Toni Fruk devrait avoir encore pas mal de belles années devant lui, mais ses statistiques de base sont toutes plutôt bonnes, sans réelle faiblesse en dehors d'un manque en puissance et en tacle.

Placez-le à son poste de prédilection, en MOC, et vous aurez un joueur capable d'éliminer son vis-à-vis, de mettre une pointe aux défenseurs plus lents et de battre le gardien. En plus, avec un potentiel de 84, il a toute la marge nécessaire pour devenir un élément clé de l'attaque d'une équipe de milieu de tableau.

09 James Rodríguez

James Rodríguez a de la bouteille et de beaux restes © EA Sports

Poste : MOC

Note générale : 80

Potentiel : 88

Âge : 35

James Rodríguez a toujours une frappe de brute accompagnée de qualités de passes et de dribbles plus que louables, il représente donc un choix intéressant en MOC ou en MC dans votre équipe. Même s'il est techniquement jouable en AD, son manque de vitesse (seulement 52 en accélération et 48 en vitesse de pointe) lui compliquera la tâche.

Cela dit, son potentiel de 88 est inhabituellement élevé pour un joueur de 35 ans. Reste à savoir s'il jouera assez longtemps pour atteindre ce niveau avant de raccrocher les crampons, mais ses stats actuelles en font déjà une recrue utile. Même si sa note générale ne progresse que légèrement, c'est une excellente option pour les équipes des divisions inférieures, voire, à la rigueur, pour celles qui luttent pour le maintien dans les grands championnats. Si en plus, ça offre l’opportunité de revoir un but comme le sien lors de la Coupe du monde 2014, on signe tous les jours.

10 José Manuel López

José Manuel López est le prototype de l’attaquant de pointe © EA Sports

Poste : ST

Note générale :79

Potentiel : 82

Âge : 25

José Manuel López appartient à la catégorie des grands attaquants, littéralement, mais il ne tient qu’à vous de le transformer en légende. Il mesure 1,88 m et affiche 87 en détente et 78 en précision des têtes, ce qui en fait une cible idéale pour les ballons dans la surface. Il possède aussi les qualités clés d'un renard des surfaces avec 81 en placement et 83 en finition.

À 25 ans, c'est un attaquant capable de grandir avec votre équipe et qui a le potentiel pour devenir une valeur sûre devant le but à mesure que sa note grimpe vers 82.