S'il ne fallait retenir qu'un nom dans l'histoire de League of Legends ou même de l’ esport , ce serait celui-là. Lee « Faker » Sang-hyeok , mid laner de T1 , coche toutes les cases du GOAT : l'élégance de Federer, la collection de bagues de Michael Jordan et la longévité de Tom Brady, le tout dans un seul joueur.

Même les légendes connaissent parfois le goût de la défaite. Cet été, la Karmine Corp de Kameto a sorti T1 en demi-finale de l'Esports World Cup 2026 (2-1). Un nouvel épisode d'une rivalité qui s'est aussi jouée sur la scène du Red Bull League of Its Own .

Alors que Faker dispute les Worlds 2026 aux États-Unis avec un septième titre en ligne de mire, on a résumé sa carrière en 10 chiffres. Dans l'ordre chronologique, évidemment.

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01 17 ans : Faker champion du monde dès sa première saison (2013)

Faker joue son premier match pro le 6 avril 2013 avec SK Telecom T1. Il a 16 ans. Né le 7 mai 1996 à Séoul, il remporte dans la foulée le championnat coréen, puis les Worlds à Los Angeles, à 17 ans. Au passage, il régale les fans avec un outplay monumental face à Ryu et KT lors de la finale du Summer Split de l’ancêtre de la LCK :

Première saison, double couronne. Qui dit mieux ? Mécanique chirurgicale, lecture de jeu de vétéran et visage de poupon : le cocktail fait mouche. Si « mid lane » ne vous dit encore rien, notre guide pour bien débuter sur League of Legends vous remet dans le bain en quelques minutes.

Faker et ses débuts tonitruants © YouTube

02 3 titres mondiaux en 4 ans : la première dynastie (2013 à 2016)

2014 fait figure de trou d'air : SKT ne se qualifie même pas pour les Worlds. La réponse de Faker ? Un sacre en 2015, puis rebelote en 2016. Pas content ? Trois couronnes mondiales en quatre ans.

Personne n'avait encore vu ça dans l' histoire des Worlds de League of Legends . C'est l'époque où la communauté lui colle ses surnoms : « God », ou encore « l'Unkillable Demon King ».

03 2 MSI : le Mid-Season Invitational en bonus (2016 et 2017)

Le MSI, c'est le grand tournoi international de mi-saison. Faker l'ajoute deux fois à sa collection, en 2016 puis en 2017. Les Worlds restent le plat de résistance, mais le Coréen ne crache jamais sur un dessert, avec une nouvelle fois des actions qui deviennent légendaires :

À 21 ans, il a déjà tout gagné. La suite va pourtant prouver qu'un palmarès se défend aussi dans la difficulté.

04 6 ans sans titre mondial : la traversée du désert de Faker (2017 à 2023)

Même les GOAT trébuchent. En 2017, SK Telecom s'incline en finale des Worlds . En 2018, puis en 2020, l'équipe ne se qualifie carrément pas. Ajoutez 2014 au compteur : trois Mondiaux regardés depuis le canapé.

En 2022, T1 retrouve enfin la finale... et la perd face à DRX . Six ans sans titre mondial, de quoi pousser n'importe quel champion vers la retraite ou vers un club plus confortable. Pas Faker, qui va permettre à son support Keria, en larmes après la finale, de prendre sa revanche un an plus tard.

05 1 seule équipe et 10 titres LCK : la fidélité absolue

Dans un esport où les joueurs changent de maillot comme de skin, Faker n'a connu qu'une maison : SK Telecom T1, devenue T1. Dix titres de champion de Corée (LCK) plus tard, il est même devenu copropriétaire de T1 Entertainment & Sports.

Lui-même ne voit pas les choses autrement. En conférence de presse, en décembre 2025, il glissait qu'il passerait sans doute toute sa carrière pro chez T1. Difficile de faire plus clair. Et en même temps, pour quelqu’un qui n’utilise jamais de skins (même quand ils sont créés pour lui), ça semble logique.

06 1 médaille d'or : Faker champion des Jeux asiatiques (2023)

En 2023, l'esport entre au programme officiel des Jeux asiatiques, et la Corée du Sud aligne son mid laner star. Résultat : la médaille d'or autour du cou. Alors certes, il a été malade pendant la finale, mais quand on est remplacé par Chovy… on peut s’installer sur le banc l’esprit tranquille.

Détail important : cette médaille d’or lui permet d’être exempté de service militaire, chose avec laquelle on ne plaisante pas en Corée du Sud, et donc de ne pas faire de pause dans sa carrière.

Pour un joueur qui collectionne déjà les trophées comme d'autres les cartes Pokémon, ce titre a une saveur à part. Il ne joue plus seulement pour T1, mais pour tout un pays.

07 27 ans : le quatrième titre mondial de Faker (2023)

Sept ans après son dernier sacre, Faker remet la main sur la Coupe de l'Invocateur en 2023. Il devient le premier joueur de l'histoire à soulever quatre titres mondiaux , et, à 27 ans, le plus vieux vainqueur de l'histoire des Worlds à l'époque.

Dans un milieu où l'on parle de vétéran à 24 ans, c'est un peu comme gagner Roland-Garros avec une raquette en bois. Et ce n'est que le début de la rédemption.

08 2024 : premier au Hall of Legends et à l'Esports World Cup

En 2024, Riot Games inaugure son Hall of Legends, le panthéon officiel de League of Legends . Premier nom gravé : Faker, sans surprise. La même année, T1 remporte la toute première Esports World Cup sur LoL , à Riyad, et une nouvelle fois les Worlds .

Hommage d'un côté, trophée de l'autre. Le Coréen a été intronisé en pleine carrière, et il continue pourtant de jouer comme un rookie affamé.

09 6 titres mondiaux, dont 3 d'affilée : le triplé inédit (2023 à 2025)

Les Worlds 2024 ? Pour T1. Les Worlds 2025 ? Encore pour T1 . Avec ce triplé 2023, 2024, 2025, du jamais-vu, Faker porte son compteur à **six titres mondiaux**, et bat chaque année son propre record de longévité.

Son secret ? En décembre 2025, il expliquait avoir appris à se concentrer sur le processus plutôt que sur les victoires et les défaites. Une philosophie de moine zen, appliquée à coups d'assassinats en mid lane.

10 2029 : Faker n'est pas près de raccrocher

Faker a prolongé de quatre ans avec T1, jusqu'en 2029. Il aura alors 33 ans. Autant dire que la concurrence n'a pas fini de le croiser.

Reste une question : un septième titre aux Worlds 2026, synonyme de quatrième sacre d'affilée ? Réponse dans les prochaines semaines. Avec Faker, le scénario le plus fou est souvent le plus probable.

FAQ

Quel âge a Faker ?

Lee « Faker » Sang-hyeok est né le 7 mai 1996 à Séoul. Il a donc 30 ans en 2026.

Combien de titres mondiaux a Faker ?

Six : 2013, 2015, 2016, 2023, 2024 et 2025. Il compte aussi deux MSI et dix titres de champion de Corée (LCK).

Dans quelle équipe joue Faker ?

Faker joue chez T1 (ex-SK Telecom T1), son unique équipe depuis 2013. Son contrat court jusqu'en 2029.