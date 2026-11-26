À peine GTA 6 sorti que la communauté passe déjà Leonida au peigne fin, centimètre par centimètre. Et Rockstar a (comme toujours) assuré : entre mangroves, néons et villas en bord de plage se cachent d'innombrables références aux anciens GTA, à Red Dead Redemption et à des séries cultes, sans oublier une foule de moments complètement absurdes. De quoi vous occuper entre les 91 missions principales et la chasse aux 18 sets de cartes à collectionner (480 cartes au total) !

Voici les meilleurs Easter eggs et secrets de GTA 6 découverts jusqu'à présent, avec leur emplacement et la marche à suivre. Attention : quelques entrées contiennent des spoilers de l'histoire, elles sont signalées comme telles.

N.B. : la liste des Easter eggs de GTA 6 est gigantesque, et les fans sont loin d'avoir révélé tous les secrets. Nous mettrons cet article à jour dès que de nouveaux Easter eggs auront été découverts.

01 GTA 6 : l'Easter egg Vice City (spoiler)

Point de départ : tour radio de Badger R&D, à Key Lento

Condition : avoir atteint au moins le chapitre 3 (pour accéder à toute la carte)

Déroulement : visiter les sous-stations LPL dans un ordre précis en reproduisant la séquence de touches du code de triche « LIFE IS PASSING ME BY », sans voyage rapide

Objectif : réacteur 2 de la centrale LPL de Turtle Head, à l'est de Hamlet, entre 19 h et 6 h (heure du jeu)

Récompense : la chemise hawaïenne de Tommy Vercetti et une moto rétro au look Malibu

Temps nécessaire : environ 30 minutes

Ray Liotta est indissociable de Tommy Vercetti © Rockstar Games

Cet Easter egg va faire chavirer le cœur des fans de la série, puisqu'il vous ramène tout droit dans le Vice City de 2002. S'il y a un candidat au titre de secret le plus élaboré de GTA 6, c'est bien celui-là. Rockstar a dispersé aux quatre coins de Leonida une énigme à base d'interrupteurs, au bout de laquelle vous attend un portail temporel. Et il ne vous envoie pas n'importe où : en plein Malibu Club de GTA: Vice City, graphismes pixelisés de la PS2 compris. Comme ce jeu de piste traverse tout l'État, mieux vaut avoir atteint au moins le chapitre 3 de l'histoire pour avoir accès à toute la carte.

Easter egg Vice City : comment résoudre l'énigme

Tout commence à la tour radio de Badger R&D, à Key Lento, dans le sud de la carte. Dans la salle du haut, actionnez l'interrupteur électrique et appuyez sur le bouton juste à côté. Aussitôt, un bruitage bien connu de Vice City retentit et le logo du Malibu Club s'affiche sur une télé. Au mur, deux affiches : une pub du fournisseur d'électricité LPL (Leonida Power and Light) et un poster avec une manette PlayStation et le slogan « Lose Track of Time ». Les vétérans s'en souviennent : c'est un clin d'œil au vieux code « LIFE IS PASSING ME BY », qui permettait en 2002 d'accélérer le temps de jeu. Dans GTA 6, son lointain héritier s'appelle « Faire avancer le temps », à débloquer en trouvant 10 montres de collection.

Place maintenant à la vraie mission. Vous enchaînez les sous-stations LPL dans un ordre précis, en y appuyant sur des boutons ou en tirant des leviers. Chaque station porte des lettres qui, mises bout à bout, forment la phrase du code de triche, et les interrupteurs reproduisent la séquence de touches d'origine sur PS2 : rond, rond, L1, carré, L1, carré, carré, carré, L1, triangle, rond, triangle. Point crucial : pas de voyage rapide, sinon votre progression part en fumée.

Vice City dans sa version de 2002 © Rockstar Games

Après le dernier interrupteur, Jason reçoit un SMS anonyme : « U-235 REACTOR2 19-06 ». Traduction : rendez-vous entre 19 h et 6 h (heure du jeu) au réacteur 2 de la centrale LPL de Turtle Head, à l'est de Hamlet. Derrière une porte rouge brille un portail violet.

Une fois le portail franchi, GTA 6 ressemble soudain à 2002 : modèles low-poly anguleux, animations rigides, éclairage typique de la PS2. En récompense, vous repartez avec deux souvenirs : la chemise hawaïenne turquoise de Tommy Vercetti pour la garde-robe de Jason et une moto rétro au look Malibu. Pour une petite demi-heure d'effort, c'est plutôt une bonne affaire.

02

Emplacement : Gullet Marsh, Grassrivers, autour du Cottonmouth Lake

Déblocage : trouver un prospectus, appeler Kirk et lancer la mission secondaire « Search for the Skunk Ape » (uniquement de nuit)

Particularité : dans la maison de Jason, la télé diffuse un reportage de Weazel News sur les apparitions de la bête

Le Skunk Ape, alias Bigfoot, l'Easter egg le plus célèbre de l'histoire de GTA, est de retour. Les fans de Rockstar traquent Bigfoot depuis des années à travers les forêts de San Andreas et du Far West. S'il existe un studio qui perpétue la tradition des Easter eggs jusqu'à aujourd'hui et ne cesse de l'enrichir, c'est sans aucun doute Rockstar Games. Dans GTA 6, le studio offre enfin à la créature poilue le premier rôle qu'elle mérite, sous les traits du Skunk Ape, la version floridienne du mythe.

À la recherche de Bigfoot © Rockstar Games

Tout commence par des prospectus affichés dans Leonida dès le chapitre 1, notamment au Skeeter's Bar à Hamlet. Ils vous permettent de rencontrer Kirk, un chasseur de créatures légendaires, qui vous confie la mission secondaire « Search for the Skunk Ape ». Celle-ci ne se lance que la nuit. Vous pouvez aussi tomber sur la bête par hasard : dans le Gullet Marsh, au sud de Gambit Bay, on surprend parfois la créature sur un chemin de gravier, en train de dévorer une carcasse de cerf. Si vous la suivez dans les fourrés, vous atterrissez devant un étrange autel totémique. Ses effluves envoient tranquillement votre personnage au pays des rêves et, au réveil, vous apercevez un instant la silhouette de la bête.

03 GTA 6 The Vault : débloquer la station de radio secrète

Emplacement : boîte de nuit The Vault, Downtown Vice City (au sud du Jack of Hearts, à l'ouest du NINE1NINE), affiche rouge juste derrière l'entrée

Déblocage : scanner l'affiche avec l'appli WAiNK du téléphone (R1 sur PS5, RB sur Xbox Series X|S)

Récompense : station secrète The Vault en voiture et dans les écouteurs

Genre : house underground, techno, électro

Animateur : DJ Pretzel

La bande-son de GTA 6 propose un large éventail de stations de radio couvrant tous les genres musicaux. Mais saviez-vous qu'il existe une station secrète, qu'il faut d'abord dénicher pour la débloquer ? Elle s'appelle « The Vault ».

Direction Downtown Vice City et la boîte de nuit The Vault, au sud du Jack of Hearts et à l'ouest du NINE1NINE. Si la boîte est encore fermée, revenez plus tard dans l'histoire. Passez par l'entrée principale : juste derrière est accrochée une affiche rouge avec un masque à gaz et le logo de The Vault. Sortez votre téléphone, ouvrez l'appli de scan WAiNK et scannez l'affiche (R1 sur PS5, RB sur Xbox Series X|S). C'est tout. Désormais, vous trouverez The Vault dans la roue des stations de votre voiture et pourrez aussi l'écouter à pied avec vos écouteurs.

Toujours plus de stations de radio ! © Rockstar Games

Le détour ne vaut pas seulement pour vos oreilles. The Vault fait partie des Unique Playlists, une catégorie de collectibles indispensable pour atteindre les 100 % . Il en existe deux au total. La seconde s'appelle The Sniper of La Perle et demande de scanner quatre affiches au lieu d'une seule.

04 Enlèvement par un OVNI près de Port Gellhorn (spoiler)

Alerte spoiler : cette section dévoile le déroulement d'un événement caché.

Emplacement : route de campagne à l'est de Port Gellhorn, près du Starlet Motel, Kelly County

Condition : à partir du chapitre 2, après 2 h environ (heure du jeu)

Récompense : trophée ou succès caché « The Truth Is Out There »

Les soucoupes volantes sont un grand classique des Easter eggs de la série GTA, et GTA 6 ne déroge pas à la règle. Si vous aimez vous balader la nuit sur des routes de campagne désertes, ouvrez l'œil à partir du chapitre 2.

Un Easter egg récurrent chez Rockstar Games © Rockstar Games

À Port Gellhorn, dans le Kelly County, après 2 h du matin environ, une voiture abandonnée est garée sur le bas-côté, portières ouvertes, phares allumés, alarme à pleine balle... on se croirait au début d'un mauvais film d'horreur.

Des traces vous mènent dans la forêt, où une femme flotte dans un faisceau lumineux. Si vous la libérez, elle vous demande d'aller chercher sa voiture. Sur le chemin du retour, c'est vous que l'OVNI attrape. Vous vous réveillez trois jours de jeu plus tard, un peu désorienté, mais avec le trophée caché « The Truth Is Out There » en poche. Mulder serait fier. S'il n'y a pas de voiture, réessayez simplement une autre nuit.

05 L'Easter egg au sens propre sur la tour radio

Emplacement : plus haute tour radio de Vice City (Vice-Dale County)

Déblocage : escalader la tour, prendre un œuf dans le nid, le lancer par-dessus le bord

Récompense : cinématique secrète, aucun objet

Temps nécessaire : environ 6 à 7 minutes d'escalade

Un Easter egg qui prend la forme d'un... œuf de Pâques ?! © Rockstar Games

Celui-là porte bien son nom : c'est un véritable œuf de Pâques. Et pour mettre la main dessus, Rockstar a imaginé un parcours bien tordu. Vous devez grimper une tour pendant sept bonnes minutes. La récompense ne casse pas trois pattes à un canard, mais elle a droit à sa petite cinématique.

Tout en haut de la plus haute tour radio de Vice City, dans le Vice-Dale County, se trouve un nid d'oiseau rempli d'œufs peints de toutes les couleurs. Oui, de vrais œufs de Pâques. Une fois en haut, attrapez un œuf et lancez-le.

La suite, on ne vous la dévoile qu'à moitié, parce qu'il faut la vivre : un agent immobilier, en bas dans la rue, passe ensuite une assez mauvaise journée et vous avez droit à votre propre petite cinématique. Les fans y voient un clin d'œil à un gag similaire de GTA: Vice City sorti en 2002. Petit bonus : un saut BASE avec checkpoints démarre aussi depuis la même plateforme, la descente est donc bien plus rapide que la montée.

06 Le sauvetage secret de l'alien (spoiler)

Avertissement spoiler : cette section dévoile une série de quêtes cachées, solution de l'énigme comprise.

Emplacement : vaisseau spatial (après l'enlèvement) et bunker clôturé au sud de Hamlet

Déblocage : terminer l'enlèvement par l'OVNI, résoudre l'énigme, saisir le code au centre de recherche

Récompense : bonus permanent de santé, d'endurance et de focus

Rockstar a mis le paquet avec les aliens : l'enlèvement n'est qu'un début. Si vous continuez à dormir ensuite, vous finissez par vous réveiller à bord du vaisseau, dans une pièce blanche. Vous passez devant une salle remplie d'œufs, découvrez la maquette du système solaire qui désigne un lieu de Leonida et déchiffrez la combinaison d'un cadenas. Devant un pupitre de commande, vous appuyez sur des boutons jusqu'à ce que tous les voyants concordent, puis vous placez encore une bouteille de lait dans une machine. Beaucoup d'efforts pour un Easter egg, donc, mais ça en vaut la peine.

De retour sur Terre, vous trouvez au sud de Hamlet un centre de recherche bouclé, qui s'ouvre avec le même code. Attention : ce code varie d'une partie à l'autre (2314 chez certains joueurs, 2431 chez d'autres), notez bien celui de votre rêve. À l'intérieur, l'énigme se répète, sauf que cette fois, la machine libère un alien vivant. Si vous emmenez le petit bonhomme dehors, son vaisseau vient le chercher. En guise de remerciement, vous avez droit à un bonus permanent de santé, d'endurance et de focus.

07 Cool Dog : le chien en jet-ski

Emplacement : en pleine mer, par exemple dans la Gambit Bay, dans les Leonida Keys

Déblocage : partir loin en mer, sauter à l'eau et attendre les aboiements

Récompense : un portefeuille contenant 1 218 dollars et une paire de lunettes de soleil

Sauvé par un chien qui conduit un jet-ski © Rockstar Games

Les eaux de Vice City et de ses environs occupent une grande partie du monde de GTA 6, et il fallait bien un Easter egg à la hauteur. Il prend la forme d'un véritable super-héros à quatre pattes, difficile de faire plus cool : un chien équipé de lunettes de protection et d'un gilet de sauvetage débarque en jet-ski pour vous récupérer. On pense forcément à Loosy, un golden retriever de Fort Lauderdale devenu viral en 2025 pour ses virées en jet-ski, lunettes et gilet de sauvetage compris. La Floride, quoi.

Le meilleur arrive si vous restez à bord : au lieu de vous déposer sur la plage, Cool Dog vous emmène sur une île isolée remplie de chiens et de jouets. Là, il déterre un portefeuille contenant 1 218 dollars et, près d'un bateau chaviré, une caisse renferme une paire de lunettes de soleil. Un second jet-ski vous attend pour le retour.

08 L'appartement de Dexter Morgan

Emplacement : Washington Island, Vice City, près de Top Fun Drones à Vice Beach

Détails : appartement inaccessible, « kill kit » dans une caisse à outils sur le toit, bateau dans le style du « Slice of Life » au ponton

Disponibilité : dès votre arrivée à Vice City

Vice City, c'est Miami, et Miami, c'est le territoire de Dexter. Logique, donc, que Dexter Morgan, l'expert de la police scientifique le plus sympathique de l'histoire de la télé (et des romans, au passage), ait ici un pied-à-terre. Sur Washington Island, près de la boutique Top Fun Drones à Vice Beach, se dresse un complexe d'appartements à l'aile cylindrique qui ressemble à s'y méprendre au Bay Harbor Club de la série.

Un cadeau pour les fans de Dexter dans GTA 6 © Rockstar Games

Mauvaise nouvelle : l'appartement reste fermé, impossible donc de jeter un œil au climatiseur où Dexter planque ses trophées. En revanche, un coup d'œil sur le toit vaut le détour : dans une caisse à outils se trouvent une seringue, un couteau, du ruban adhésif et une corde, soit pratiquement le kit complet de Dexter pour ses fins de journée. Et au ponton devant le bâtiment flotte un bateau qui rappelle fortement son cher « Slice of Life ».

09 La maison de Belville tirée de San Andreas

Emplacement : Belville, Leonard County

Déblocage : forcer la porte du garage

Contexte : la maison figurait depuis 2021 sur une photo dans GTA: San Andreas

Rockstar a vraiment fait preuve de patience sur ce coup-là. Dès 2021, dans la nouvelle version de GTA: San Andreas, une photo d'une maison de banlieue avec deux palmiers était accrochée au Lil' Probe Inn. Pendant des années, les fans se sont demandé ce qu'elle signifiait. La réponse se trouve désormais à Belville, dans le Leonard County.

Une fois devant la mythique maison, le plus simple est de forcer la porte du garage. À l'intérieur, vous découvrirez la planque d'un complotiste arrivé à une conclusion plutôt dérangeante : il vit dans un jeu vidéo.

10 Le crabe géant mutant

Emplacement : station de recherche isolée (une maison dans le Gullet Marsh)

Déblocage : rétablir le courant au boîtier électrique, lire le journal sur l'ordinateur, quitter l'écran

Contexte : clin d'œil au mème « Giant Enemy Crab » de 2006

Les joueurs qui ont bonne mémoire se souviennent d'une présentation de console légendaire en 2006, durant laquelle il était question de « crabes ennemis géants ». Le moment est devenu un mème et Rockstar ne l'a visiblement jamais oublié. Anecdote : la chose est tellement culte qu'elle a même droit à son propre skin dans League of Legends : le Giant Enemy Crabgot.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Dans une station isolée du Gullet Marsh, à Pelican Valley, vous rétablissez le courant au boîtier électrique extérieur et lisez un journal de recherche sur l'ordinateur. Dès que vous vous détournez de l'écran, un crabe géant mutant vous saute dessus. Avec sa propre cinématique. Une fois débarrassé de lui, fouillez bien la station : de l'argent et un SMG unique, le Crabshack VF5, vous y attendent.

11 Le mystérieux monument aux chevaux

Emplacement : Manifest Canyon, Kelly County (monument) et sommet du Mount Kalaga (cercles de pierres)

Statut : non résolu

Indice : vibrations de la manette et bips évoquant du morse à proximité du monument

Tout grand jeu Rockstar a besoin d'un mystère sur lequel la communauté se casse les dents. Dans GTA 6, ce pourrait être le Monument of Leonidan Supremacy, dans le Manifest Canyon. La statue représente une colonne, un globe et quatre chevaux ornés de symboles étranges. Selon la plaque, les chevaux symbolisent les quatre piliers de la culture léonidienne. Vraiment ?

Un mystère bientôt résolu ? © Rockstar Games

Les choses deviennent intéressantes quand vous vous approchez du site : la manette vibre et des bips retentissent selon un rythme qui fait fortement penser à du morse. À part ça, personne n'a encore résolu l'énigme.

12 Red Dead Redemption : salutations du Far West

Emplacements : Jacob's Tavern à Millport, bâtiment au nord de Taco Bomb à West Kalaga, vide-grenier à Port Gellhorn (chapeau)

Trouvailles : roman western sur New Austin, chapeau d'Arthur Morgan, armes de la marque Duke

Est-ce que GTA et Red Dead Redemption se déroulent dans le même univers ? En tout cas, GTA 6 va dans ce sens. À la Jacob's Tavern de Millport et dans un bâtiment au nord de Taco Bomb, à West Kalaga, traîne le roman western « The Cowboy's Prayer is to Die Young ».

Presque autant de flow qu'Arthur Morgan © Rockstar Games

Si vous préférez la mode à la lecture, vous trouverez dans un vide-grenier de Port Gellhorn un chapeau de cow-boy qui ressemble étrangement au couvre-chef d'Arthur Morgan. Côté armurerie, les flingues des Ammu-Nation sont signés Duke Arms, le fabricant du revolver Duke 1853 Navy de Red Dead Online.

13 Références à GTA 4

Emplacement : table d'appoint près de la porte arrière de la maison de Jason, Key Lento (uniquement au chapitre 1)

Trouvailles : mémoires de Liberty City en lien avec 2008

Important : peut être manqué, car la maison n'est plus accessible par la suite

Niko Bellic takes a stroll in GTA 4 © Rockstar Games

Certains fans de GTA estiment que le quatrième volet surpasse nettement GTA 5. Mais quand il s'agit de désigner le meilleur GTA, chacun a de toute façon son propre avis. Cet Easter egg fait référence à GTA 4, mais attention : vous pouvez le manquer.

Au tout début de GTA 6, au chapitre 1, une autobiographie est posée sur une table d'appoint près de la porte arrière de la maison de Jason, à Key Lento : « Lethal by Design: A Liberty City Memoir », les mémoires d'un ancien mafieux de Liberty City. Il y relate des événements de l'année 2008. Précisément l'année où se déroule GTA 4. Lisez-les avant de quitter les Keys, car vous ne pourrez plus entrer dans la maison ensuite.

14 Références à GTA 5

Emplacements : jardin de Jason (bateau), réglages du téléphone (sonnerie), magazine Body Copy, conversation devant un bar lors d'une des premières missions

Trouvailles : bateau avec GPS de Los Santos, sonnerie « Wind Chimes », Fabien LaRouche, conversation sur le Mount Chiliad

Michael De Santa, une référence sur pattes à Heat © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Icône du trio de GTA 5, Michael De Santa semble avoir laissé sa trace dans GTA 6. Devant la maison de Jason est amarré un bateau dont le GPS affiche justement la carte de Los Santos. Les fans en sont quasiment sûrs : c'est le yacht de Michael. Dans les réglages du téléphone, vous trouverez également la sonnerie « Wind Chimes », que Michael utilisait déjà dans GTA 5.

Un numéro du magazine Body Copy offre des retrouvailles avec Fabien LaRouche, l'insupportable prof de yoga d'Amanda, que Michael a dû subir lui aussi. Il enseigne désormais dans une résidence pour seniors, namasté. Et lors d'une des premières missions avec Donny et Brian, deux types discutent devant un bar d'un bunker secret rempli de jetpacks sous une montagne. Ceux qui ont joué à GTA 5 le savent : le mystère du Mount Chiliad n'est toujours pas résolu.

15 Ambiance Vice City : références à l'original de 2002

Emplacements : générique d'ouverture, Starlet Motel (autocollant Love Fist), Ocean Beach (trophée)

Trouvailles : crédits néon, clin d'œil à l'Ocean View, autocollant Love Fist, trophée « In The Beginning »

GTA: Vice City © Rockstar Games

Revenir à Vice City sans une touche de nostalgie ? Impensable. Dès le générique d'ouverture, le jeu mise sur des crédits néon roses dans le style de 2002 et l'un des plans montre un homme en veste blanche sous une enseigne « Ocean View ». L'Ocean View Hotel était, comme chacun sait, la première piaule de Tommy Vercetti.

D'autres références se découvrent en flânant : au Starlet Motel est collé un autocollant de Love Fist, le groupe de rock culte de Vice City, et on trouve une poubelle en forme d'hippopotame violet. Le trophée « In The Beginning » exige en outre que vous savouriez un cocktail avec vue à Ocean Beach, la zone de départ de l'original.

16 Références à la pop culture

Emplacements : fourrière de Hamlet (plaque d'immatriculation), villa sur Vespucci Island (voiture de film), divers magasins et téléviseurs

Trouvailles : plaque « ASS MAN », Eclipse de Fast and Furious, autocollant « Petty Forever », « Tenebrae Lux », comic « RX-Men » et plus encore

GTA 6 est clairement l'une des plus grosses sorties média de tous les temps. Et comme toujours dans la série, ce nouvel opus regorge de références à la pop culture, de Seinfeld à Fast and Furious. La Phoenix rouge que Jason récupère à la fourrière de la police de Hamlet porte une plaque « ASS MAN », dont les deux mots sont séparés par un flamant rose. Les fans de Seinfeld pensent immédiatement à l'épisode où Kramer se voit attribuer cette plaque.

Le premier bolide de Paul Walker est dans le jeu © Rockstar Games

Dans le garage d'une villa sur Vespucci Island se trouve une voiture tunée verte inspirée de la Mitsubishi Eclipse de Paul Walker dans le premier Fast and Furious. Vous pouvez tout simplement la prendre. Sur la porte d'un magasin est collé un autocollant « Petty Forever » en hommage à Tom Petty. Sur la console de Jason, vous pouvez jouer à « Tenebrae Lux », un jeu de puzzle en noir et blanc qui parodie Clair Obscur: Expedition 33 , et le comic « RX-Men » lance des super-héros médicaux contre le méchant Dr. Placebo.

FAQ

Qu'est-ce qu'un Easter egg ?

Un Easter egg est un clin d'œil caché dans un jeu qui fait référence à une autre œuvre.

Que contiennent généralement les Easter eggs ?

Le plus souvent, les développeurs y cachent des références à d'autres jeux, films ou séries.

Faut-il trouver les Easter eggs ?

Non. Vous n'avez pas besoin de les dénicher pour progresser dans le jeu.

Quel est le premier jeu à avoir caché un Easter egg ?

Le terme remonte au jeu « Adventure », sorti en 1980 : son développeur y avait caché une salle secrète portant son nom.

Quels jeux contiennent des Easter eggs ?

Aujourd'hui, c'est devenu la norme : on en trouve dans presque tous les jeux.