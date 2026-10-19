En 2026, le championnat européen de League of Legends a pris un gros accent français : la Karmine Corp a signé une saison record et validé son ticket pour ses tout premiers Worlds . Avant de suivre leurs prochains matchs sur la plus grande des scènes esport ou de les retrouver au Red Bull League of Its Own face à T1 , on fait le point pour que vous ayez tout ce qu’il faut pour suivre la LEC .

Pas de panique, même si vous ne faites pas encore la différence entre un ADC et un support : on reprend tout depuis le début. Promis, en cinq minutes, vous pourrez briller devant la prochaine game.

01 La LEC League of Legends, c'est quoi exactement ?

LEC signifie League of Legends EMEA Championship . C'est le plus haut niveau de compétition de League of Legends pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), organisé par Riot Games , l'éditeur du jeu. Si vous cherchez une image, pensez à la Ligue des champions du football, sauf qu'ici, deux équipes de cinq joueurs s'affrontent sur la Faille de l'invocateur .

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Autre particularité : la LEC est une ligue fermée, sur le modèle des franchises américaines. Il n'y a ni promotion ni relégation. Pour entrer, il faut racheter une place. C'est exactement ce qu'a fait la Karmine Corp fin 2023, en reprenant le slot d'Astralis pour débarquer dans l'élite en 2024. La saison 2026 était la 14e de l'histoire de la ligue.

Attention : la LEC n'est pas la LFL. La LFL, c'est le championnat de France, un étage en dessous dans la pyramide européenne. La KC y a fait ses classes (et elle y a raflé plusieurs titres, histoire de se mettre en jambes).

02 Quelles équipes jouent en LEC en 2026 ?

Dix équipes partenaires composent la LEC en 2026 :

G2 Esports, l'ogre européen

Fnatic, le monument historique

Karmine Corp, la sensation française

Movistar KOI

GIANTX

Team Vitality

Team Heretics

SK Gaming

Natus Vincere

Shifters (anciennement Team BDS)

Côté français, tous les yeux sont braqués sur la KC. Son cinq de départ 2026 : Canna au top, Yike en jungle, kyeahoo au mid, Caliste ADC et Busio au support. Le premier titre LEC du club ? Le Winter Split 2025, remporté face à G2. Depuis, la Karmine fait partie des cadors.

Le petit prince de la botlane, c'est Caliste. Arrivé à la Karmine Corp Blue (l'équipe réserve) en mai 2023, l'ADC a tout raflé chez les jeunes, des EMEA Masters d'été 2023 à la LFL (la Ligue française de League of Legends), avant de s'imposer en LEC. On vous raconte ici le parcours de Caliste, le prodige de la Karmine Corp , si vous voulez creuser.

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La saison 2026 se découpe en trois tournois, appelés splits :

LEC Versus (17 janvier au 1er mars) : la grande nouveauté de l'année, qui a remplacé l'ancien Winter Split. Les dix équipes LEC y ont accueilli deux invitées venues des ligues régionales, Los Ratones et la Karmine Corp Blue. Tout le monde s'est affronté une fois en BO1 (sur une seule game), puis les huit meilleurs ont filé en playoffs. Le vainqueur (G2) a décroché son billet pour le First Stand.

Spring (28 mars au 7 juin) : retour à dix équipes, chacune jouait toutes les autres en BO3 (le premier à deux victoires gagne). Le top 6 s’affrontait en playoffs, en double élimination et en BO5. Après 5 games de haut niveau, G2 a encore raflé la mise.

Summer (24 juillet au 20 septembre) : même recette, avec un enjeu majuscule à la clé, les Worlds.

L'essentiel des matchs se joue à Berlin, dans l'arène de la LEC. Mais 2026 a aussi vu la ligue partir en roadtrip : six étapes en Espagne et en France, organisées par Movistar KOI et la Karmine Corp. Résultat, Paris a vibré en avril puis à l'Adidas Arena en juillet, avant une finale du Summer au Palais Nikaïa de Nice. Qui dit mieux ?

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Bonne nouvelle : tout est gratuit. Les matchs passent en direct sur les chaînes officielles de la LEC sur Twitch et YouTube, ainsi que sur lolesports.com . Les rencontres ont lieu principalement le week-end, à des horaires européens : pas besoin de mettre un réveil à 4 h du matin.

Pour vivre les matchs en français, les co-streams sont la vraie bonne idée. Kameto , le fondateur de la KC, commente ainsi les matchs de son équipe sur sa chaîne Twitch , dans une ambiance qui tient plus du virage de stade que du plateau télé. Calez-vous dans le canapé et laissez-vous embarquer.

Si vous voulez élargir le champ et suivre toute la scène mondiale, notre guide pour suivre l'esport League of Legends passe en revue les autres ligues et les grands rendez-vous de l'année.

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C'est la question qui fait tout le sel de la saison. En 2026, le chemin est simple :

le vainqueur du LEC Versus part au First Stand, le premier tournoi international de l'année.

les deux finalistes du Spring décrochent leur place pour le MSI (Mid-Season Invitational), le rendez-vous de mi-saison.

le top 3 du Summer file aux Worlds, le championnat du monde.

La qualification de la LEC pour les Worlds 2026, la Karmine Corp l'a arrachée avec la manière. Invaincue en saison régulière du Summer (9 victoires, 0 défaite, oui, carrément), elle a validé son ticket le 5 septembre en battant GIANTX 3-1 à Madrid. Une première dans l'histoire du club. G2 Esports et Movistar KOI complètent le trio européen. Les Worlds 2026 se jouent aux États-Unis. Pour suivre le parcours de la KC, dates, équipes et horaires en heure de Paris, direction notre guide des Worlds 2026.

06 Pourquoi la LEC est-elle aussi folle à suivre ?

D'abord, pour les rivalités. G2 contre Fnatic reste un classique historique, et depuis quelques années, KC vs MKOI a pris le relai. évidemment, les matchs face à G2 restent aussi de grands rendez-vous. En 2026, G2 a réalisé le grand chelem en remportant les trois titres de la saison, dont deux finales face à la Karmine. Le genre de duel qui se rejoue chaque week-end comme un classique de Ligue 1, avec son lot de revanches à prendre.

Ensuite, pour le Blue Wall. Les supporters de la KC débarquent en groupe, entonnent des chants dédiés à chaque joueur et déploient des tifos dignes d'un virage de foot. Ils ont rempli les arènes parisiennes des roadtrips, et l'Accor Arena lors de Red Bull League of Its Own en 2024, quand la KC défiait T1 et un certain Faker, considéré comme le GOAT du jeu, ou carrément de l’esport.

Faker, « The Unkillable Demon King », joueur de T1 © Marius Faulhaber

Enfin, parce que l'histoire de la KC donne envie d'y croire. En 2023, Kameto lançait sur Twitch : « La Karmine Corp sera en LEC l'an prochain et pendant longtemps ». Trois saisons plus tard, le club est aux Worlds. Pari tenu.

FAQ sur la LEC

Que veut dire LEC ?

LEC signifie League of Legends EMEA Championship. C'est la ligue professionnelle de plus haut niveau pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Quelle différence entre la LEC et la LFL ?

La LEC réunit l'élite de toute la région EMEA. La LFL est le championnat de France, un niveau en dessous, où évoluent notamment les équipes réserves comme la Karmine Corp Blue.

Comment se qualifier en LEC ?

On ne s'y qualifie pas au sens sportif : la LEC est une ligue fermée de dix équipes partenaires, il faut racheter une place pour y entrer. Seule exception en 2026 : deux équipes des ligues régionales ont été invitées au LEC Versus.

Quand commence la LEC ?

La saison 2026 a débuté le 17 janvier avec le LEC Versus et s'est terminée le 20 septembre. Les dates de 2027 seront annoncées par Riot Games.

La Karmine Corp a-t-elle déjà gagné la LEC ?

Oui. La KC a remporté le Winter Split 2025, son premier titre en LEC. En 2026, elle a atteint les finales du LEC Versus et du Spring, et s'est qualifiée pour ses premiers Worlds.