Max Verstappen óriási hajrát nyomott a 2025-ös Formula 1-es idény második felében, és tényleg mindent megtett azért, hogy megszerezze ötödik világbajnoki címét. A forgatókönyv aztán végül a legfájdalmasabb változatban íródott bele az F1 történelmébe: a holland pilóta a 2025-ös idény utolsó futamán, Abu-Dzabiban a pole pozícióból indulva aratott 12,59 másodperces magabiztos győzelmet, ötödik világbajnoki címéhez azonban ez sem volt elegendő.

Max mindent kimaxolt: a szezon második felében lenyűgöző sorozatot futva 104 pontos hátrányát 2 pontra faragta le a bajnokságot megnyerő Lando Norrisszal szemben.

Nagyon büszke vagyok az egész csapatra és arra az elképesztő fordulatra, amit véghezvittünk. Soha nem adtuk fel, és mindig hittünk abban, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a dolgok menetét. Max Verstappen

Norris Abu-Dzabiban elért harmadik helye – közvetlenül csapattársa, Oscar Piastri mögött – éppen elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a brit versenyző két ponttal bebiztosítsa a 2025-ös világbajnoki címet, és megakadályozza Verstappen és az Oracle Red Bull Racing hihetetlen, mesébe illő totális feltámadását.

Verstappen ennek ellenére a verseny és a szezon egyik legnagyobb alakjává vált, és rendkívül büszkén értékelte azt a sebességet, eredménysort és harci szellemet, amit ő és a csapat az idény második felében mutatott. "Jól érzem magam. Már fel voltam készülve erre a végkimenetelre is. A világbajnoki győzelemhez kellett volna egy kis szerencse, de megtettünk mindent” – mondta a futam után.

Max augusztus óta tökéletesen versenyzett © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Nagyon büszke vagyok az egész csapatra és arra a hihetetlen fordulatra, amit véghez vittünk. Soha nem adtuk fel, mindig hittünk abban, hogy képesek vagyunk megfordítani a helyzetet. Egyetlen pillanatra sem álltunk le a munkával: folyamatosan kerestük a fejlődés lehetőségét, és hittünk magunkban.

Ez a szezon egy hatalmas hullámvasút volt, tele nehéz pillanatokkal és erős érzelmekkel, de végül egy igazi csapattá formálódtunk. A második félévben bemutatott fordulat egészen elképesztő – szinte hihetetlen, hogy mindezt meg tudtuk csinálni, és közben mennyi akadályon mentünk át. Persze fáj, hogy mindössze két ponttal csúsztunk le a világbajnoki címről, de ha visszatekintünk: Zandvoortba több mint 100 pontos hátrányban érkeztünk. Az, hogy innen visszajöttünk, egyszerűen óriási eredmény, ez felér egy világbajnoki címmel."

Így dőlt el a 2025-ös Forma–1-es világbajnoki cím

A verseny kulcspillanata, amint Verstappen tökéletes rajtot vesz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Az Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéjének kezdetén az Oracle Red Bull Racing és Max Verstappen pontosan tudta: csak a győzelem tarthatja életben a világbajnoki reményeket. Ehhez azonban nemcsak nekik kellett hibátlanul teljesíteniük – Lando Norrisnak a harmadik helynél hátrébb kellett végeznie.

A szombati időmérőn Verstappen és a csapat mindent tökéletesen kivitelezett. A holland a Q3-ban közel tökéletes kört rakott össze, és mindössze két századmásodperccel szerezte meg a pole pozíciót Norris előtt, Piastri pedig harmadik lett. „Csodálatos kvalifikáció volt. Egész hétvégén jól működött az autó, finomhangoltuk, aztán még az utolsó pillanatban is sikerült úgy módosítani rajta, hogy nagyobb biztonsággal feszíthettem a határokat” – értékelt elégedetten Verstappen.

A vasárnapi futam igazi idegőrlő finálét hozott, amely méltó volt a szezon utolsó csatározásához. Verstappen és a Red Bull újra kiemelkedően teljesített, megmutatva, miért ők voltak a mezőny legjobb formában lévő csapata az idény második felében. A holland parádés vezetése azonban végül nem bizonyult elegendőnek: hiába nyerte meg az utolsó futamot, mindössze két ponttal maradt alul a világbajnoki küzdelemben Lando Norrisszal szemben.

Hihetetlen hétvégénk volt, és mindent a lehető legjobban csináltunk, így nagyon jól érzem magam most. Max Verstappen

"Lando számára ez valami nagyon különleges dolog, és remélem, hogy nagyon élvezi. Az első világbajnoki győzelem a legérzelmesebb, hiszen ez olyasmi, amiről az ember kisgyerekkora óta álmodik. A családja itt van, és remélem, hogy jól érzi magát ma este a csapatával."

Max a nyolcadik sikerét aratta, ezzel ő a legtöbbszörös győztes 2025-ben © Getty Images/Red Bull Content Pool Bár fájdalmas, hogy mindössze két ponttal maradtam le a világbajnoki címről, mégis elképesztő eredmény, amit elértünk. Zandvoortban több mint 100 pontos hátrányban voltunk, így már az is óriási teljesítmény, hogy a szezonzárón reális esélyünk volt a vb-címre. Max Verstappen

Max Verstappen a legtöbb nagydíjgyőzelmet szerző versenyzőként zárta a 2025-ös évet: összesen nyolc sikert aratott, míg Lando Norris és Oscar Piastri hét-hét győzelemmel fejezték be a szezont.

Az Oracle Red Bull Racing csapatfőnöke és vezérigazgatója, Laurent Mekies szintén rendkívül elégedetten értékelte a szezonvégi teljesítményt, amely a címvédésért folytatott elképesztően szoros küzdelemben csúcsosodott ki.

"Hihetetlenül kiélezett volt az idei szezon, és egészen az utolsó körökig fantasztikus csatát vívtunk. Ma egy domináns versenyzéssel fejeztük be az évet – sokkal erősebben, mint amire számítottunk ezen a pályán. Óriási dicséret jár a csapatnak és Maxnak is, amiért olyan autót adtak alá, amellyel ezt a teljesítményt tudta nyújtani. A pole pozícióból indulva tudtuk, hogy esélyünk van a győzelemre, és Max az első perctől az utolsóig tökéletesen vezetett, remek gumikezeléssel.”

Mi következik most Max Verstappen és az Oracle Red Bull Racing számára?

Nagy változások jönnek az F1 és az Oracle Red Bull Racing számára 2026-ban © Getty Images/Red Bull Content Pool

Először is egy jól megérdemelt pihenő vár a csapat minden tagjára egy rendkívül megterhelő szezon után. A változások pedig ennél nagyobb robbanással aligha indulhattak volna a Red Bull Racing számára, hiszen minap bejelentették, hogy a csapat motorsport-főtanácsadója és a Red Bull Junior-programot irányító Helmut Marko több mint húsz év után visszavonul az F1-ből.

A szünet azonban nem tarthat sokáig sem Max Verstappen, sem az Oracle Red Bull Racing számára, hiszen 2026-ban hatalmas változások érkeznek a Formula 1-be. A sportág több mint egy évtizede nem látott olyan mértékű technikai reform előtt áll, amely alapjaiban alakítja át az autók felépítését, aerodinamikáját és az erőforrásokat.

Még ennél is fontosabb mérföldkő azonban, hogy az istálló az amerikai autóipari óriással, a Forddal új motorpartnerséget indít, és ezzel együtt először válik tényleges motorgyártóvá. A Red Bull Ford Powertrains erőforrásait a milton keynes-i központban fejlesztik és gyártják, lezárva ezzel a sikeres Honda-korszakot.

2026-tól teljesen új autók lépnek pályára. Az FIA által jóváhagyott szabályrendszer könnyebb, agilisabb versenygépeket ír elő, modernizált alvázzal, továbbfejlesztett aerodinamikával és az elektromos teljesítményt nagyobb arányban kihasználó hibrid erőforrásokkal.

A Red Bull új érájának első autója, a vadonatúj RB22 2026. január 15-én mutatkozik be a nagyközönség előtt – nem máshol, mint a Ford szülővárosában, Detroitban. A bemutatót követően szinte azonnal megkezdődnek a tesztek, hiszen a csapatnak és a versenyzőknek rövid idő áll rendelkezésükre, hogy felkészüljenek a megújult szabályok szerinti első versenyhétvégére, a március 6–8. között megrendezett Ausztrál Nagydíjra.

Isack Hadjar lenyűgöző teljesítményt nyújtott első F1-es szezonjában © Getty Images/Red Bull Content Pool

Az Oracle Red Bull Racing ráadásul új pilótával vág neki a változások szezonjának, ugyanis Verstappen 2026-ban a Racing Bulls csapatánál kiváló debütáló idényt futó Isack Hadjarral alkot pilótapárost .

A fiatal francia első F1-es szezonjában dobogós helyezést ért el a Holland Nagydíjon, és 2025-ös idényben óriási benyomást tett az egész szakmára, így kiérdemelte a felkérést az Oracle Red Bull Racinghez.

"Első F1-es szezonjában Isack nagyfokú érettségről tett tanúbizonyságot, és bebizonyította, hogy gyorsan tanul. Megmutatta azt a nyers sebességet, amely az első számú követelmény ebben a sportban. Hiszünk benne, hogy Isack boldogulhat Max mellett, és varázsolhat a pályán" - mondta Laurent Mekies az újonnan érkezett versenyzőről.