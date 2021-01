Le migliori MTB da discesa del 2021

La

di Santa Cruz è un vero punto fermo della scena della discesa libera, una bici che ha fatto la storia della disciplina entrando nella leggenda. I migliori atleti al mondo hanno corso con varie incarnazioni di questa MTB, portandola sul gradino più alto del podio in Coppa e ai Mondiali, tra cui il mitico Steve Peat e il discesista più vittorioso di tutti i tempi, Greg Minnaar. Per il 2021, il brand californiano offre ampia scelta per il diametro ruota, ma è sicuramente la versione V10 MX a rubare la scena, per un semplice motivo: il francese Loris Vergier ha conquistato entrambi i round della World Cup DH Maribor su questa "mullet". In campo femminile, è stata invece la tedesca Nina Hoffmann a vincere per la prima volta in Coppa in gara due. Non è una MTB per tutte le tasche (da 6.799 a 8.899 €): la qualità del raffinatissimo telaio in carbonio CC si paga, senza dimenticare che la V10 è molto ricercata e quotata nel mercato dell'usato.