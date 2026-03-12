マックス・フェルスタッペンがニュルブルクリンク24時間に参戦決定！

28歳を迎えたフェルスタッペン の2026年ニュルブルクリンク24時間参戦 決定を受け、彼がドライブするマシンとその特別なチームリバリーが、華々しいベースジャンプと共にヴェールを脱いだ。

ドイツ人アスリートの マックス・マノウ がドイツ・メッペンにある高さ131mの冷却塔内部へ飛び込み、魅力的なレッドブル・リバリーを纏った メルセデスAMG GT3 を型破りなスタイルで披露した。

フェルスタッペンがニュルブルクリンク24時間でドライブするメルセデスAMG GT3のファーストルックをチェック！

01 フェルスタッペン・レーシングからGT3クラスに参戦

フェルスタッペンがGT3クラスのレーシングライセンスを取得したのは約1年前で、彼のGT3デビューレースは、その疑いようもないドライビングの才能を前例のない形で示した。

ベースジャンパーのマックス・マノウが型破りなスタイルでマシンリバリーを披露 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

2025年9月中旬、F1カレンダーの2週間の合間を縫い、アゼルバイジャンGPで優勝を飾ったばかりのフェルスタッペンは フェラーリ296 GT3 のステアリングを握って ニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS） に参戦。GT3デビューレースにもかかわらず、彼は緊張のそぶりも見せずに勝利を手に入れた。

そして今年、フェルスタッペンは新たなアドベンチャーに乗り出す。 マンタイ・ポルシェ や アプト・スポーツライン をはじめとする耐久レースシーンの名門チームを向こうにまわし、彼は自チームである フェルスタッペン・レーシング でメルセデスAMG GT3を駆ることになるのだ。

02 “グリーン・ヘル（緑の地獄）” の異名を持つ世界最難関サーキット

1970年の初開催 以来、ニュルブルクリンク24時間は間違いなくモータースポーツシーンで最も魅力的且つ最大のイベントのひとつであり続けており、毎年大勢の観客がこの伝統の耐久レースを観戦するためにアイフェルの地に “巡礼” している。 最大190台 もの異なるクラスの車両が “グリーン・ヘル（緑の地獄）” のアドベンチャーに臨み、自然の地形を活かした 全長25.378km のサーキットに挑戦する。

2025年ニュルブルクリンク24時間のGT3クラス優勝を飾ったのは ケルビン・ヴァン・デル・リンデ （ロウ・レーシング）だったが、南アフリカ出身の彼はフェルスタッペンの挑戦を受けるという新たなチャレンジに直面することになる。

フェルスタッペンのNLS2参戦、そして2026年ニュルブルクリンク24時間参戦は、彼の レースに対する情熱 と 常に新たなチャレンジを追い求めるマインド を反映している。

フェルスタッペン・レーシングは、これから5月中旬のニュルブルクリンク24時間までの間に、NLS1、NLS2、そしてニュルブルクリンク24時間予選など、いくつかのイベントに参戦することになる。フェルスタッペン・レーシングのメルセデスAMG GT3は カーナンバー3 を纏い、 フェルスタッペン / ダニ・ジュンカデラ / ジュール・グーノン / ルーカス・アウアー （ゲルハルト・ベルガーの甥）で構成される強力なドライバー布陣を敷く。

4度のF1ワールドチャンピオンが自チームであるフェルスタッペン・レーシングを率いて参戦する © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool 2025年のNLS9に参戦し優勝を飾ったフェルスタッペン © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

「 ニュルブルクリンクは特別な場所 です。このようなサーキットは他にありません。ニュルブルクリンク24時間にはいつか参戦してみたかったので、今回実現することに大きな興奮を覚えています」とフェルスタッペンは打ち明ける。

「昨年、ノルドシュライフェのDMSBライセンスを取得し、NLS9に参戦して優勝を飾ることができました。この挑戦には大きな価値がありました。多くの学びが得て、今年の私たちのNLS2と24時間レースでのプログラムに活かせています」

フェルスタッペンはまず 3月21日 に開催される NLS2 に参戦し、このイベントをニュルブルクリンク24時間に向けた準備として活用しながら、F1シーズンも戦っていくことになる。

03 2026年ニュルブルクリンク24時間：開催日程

ADACラベノール・ニュルブルクリンク24時間 は 2026年5月14〜17日 にニュルブルクリンク・ノルドシュライフェで開催される。イベントは5月14日の予選セッション1回目で幕を開け、続く5月16日（日曜日）に24時間レースのスタートが切られる。

フェルスタッペンは常に新たなチャレンジを追い求めている © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool ニュルブルクリンク24時間にはいつか参戦してみたかったので、今回実現することに大きな興奮を覚えています マックス・フェルスタッペン

04 ニュルブルクリンク24時間の歴史と概要

ル・マンやスパ・フランコルシャンの名門耐久レースと並び、ニュルブルクリンク24時間はモータースポーツ年間カレンダーきってのハイライトのひとつとなっている。このアイフェルの森での24時間耐久レースは1970年に初開催され、初代ウィナーには BMW 2002 TI が輝いた。

元F1ドライバーのセバスチャン・ベッテルとデビッド・クルサードによるニュルブルクリンクのオンボード映像をチェック！

全長25km を超える ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェ（北コース） は 常設サーキットとしては世界最長 を誇り、ニュルブルクリンク24時間では、ドライバーたちはノルドシュライフェとGPサーキットを組み合わせたレイアウトを周回する。そのため1周の全長は約 25.4km 、コーナー数は実に 73 に及ぶ。

ノルドシュライフェを唯一無二のサーキットにしているのは、最高地点の ホーエ・アハト （海抜約620m）と最低地点の ブライトシャイト （海抜約320m）との 約300mにも及ぶ標高差 だ。この標高差は常設サーキットとしては異例と言える。

ニュルブルクリンク24時間のスタートに並ぶマシン群は、他のどの耐久レースにも増して多種多様だ。ワークスサポートを受けるGT3チームに加え、 20以上ものクラス で 130台を超えるマシン が競い合う。このオープンな性質が、ニュルブルクリンク24時間をモータースポーツシーンの中で独自の存在にしている。

フェルスタッペンはメルセデスAMG GT3のステアリングを握る © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

ニュルブルクリンク24時間参戦には、ドライバーの ノルドシュライフェ用DMSBライセンス取得 が義務付けられている。このライセンスはA〜C の3レベルに分けて発給され、サーキットとレース規則に関する最低限の知識を保証するものとなっている。

2025年はニュルブルクリンク24時間の観客動員数が歴代最多を更新し、 約28万人 ものモータースポーツファンがノルドシュライフェに集まった。