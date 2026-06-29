PGE Ekstraliga: Podsumowanie upalnej 10. kolejki

Z kolei w niedzielnych pojedynkach mieliśmy dość niespodziewanych zwycięzców juniorskich biegów. W Zielonej Górze wygrał 16-letni

Sven Cerjak

ze Słowenii, który jeździ w barwach Orlen Oil Motoru Lublin, a w Gorzowie triumfował z kolei

Kacper Mania

(Fogo Unia Leszno), który w ostatnich kolejkach był nawet odstawiony od składu!