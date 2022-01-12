Дмитрий Сотников упрочил защиту титула победой на 10-м этапе «Дакар-2022»

Десятый этап 44-й по счёту версии легендарного ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии превзошёл все ожидания по накалу страстей и драматизму. По итогам спецучастка в мото-классе произошла смена лидера, в грузовом зачёте титулованная российская команда

завоевала очередной победный хет-трик, первую победу на «Дакар-2022» среди водителей внедорожников добыл именитый Стефан Петерансель, а в классе мотовездеходов напротив – первым к финишу добрался андердог из Литвы. В зачёте лёгких прототипов свой 10-й спецучасток выиграл американец Сэт Квинтеро, который после аварии на втором этапе и полученного за это 10-часового штрафа выбыл из борьбы за титул чемпиона. А вот в генеральной классификации квадроциклов после схода с дистанции основного конкурента единоличным лидером стал француз Александр Жиру.