Дмитрий Сотников упрочил защиту титула победой на 10-м этапе «Дакар-2022»

Десятый этап 44-й по счёту версии легендарного ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии превзошёл все ожидания по накалу страстей и драматизму. По итогам спецучастка в мото-классе произошла смена лидера, в грузовом зачёте титулованная российская команда «КАМАЗ-мастер» завоевала очередной победный хет-трик, первую победу на «Дакар-2022» среди водителей внедорожников добыл именитый Стефан Петерансель, а в классе мотовездеходов напротив – первым к финишу добрался андердог из Литвы. В зачёте лёгких прототипов свой 10-й спецучасток выиграл американец Сэт Квинтеро, который после аварии на втором этапе и полученного за это 10-часового штрафа выбыл из борьбы за титул чемпиона. А вот в генеральной классификации квадроциклов после схода с дистанции основного конкурента единоличным лидером стал француз Александр Жиру.
Пропустил важные события «Дакар-2022»? Читай о случившемся на предыдущих этапах легендарного ралли-марафона.
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Dakar Daily – День 10
Сотников завоевал 15-ю победу на «Дакар»
Россиянин Дмитрий Сотников оказался быстрейшим на 10-м этапе «Дакар-2022» в Саудовской Аравии. Для 36-летнего пилота «КАМАЗ-мастер» этот успех оказался 15-м в рамках легендарного ралли-марафона. На очередном спецучастке Сотников на полторы минуты опередил напарника по команде Эдуарда Николаева. Третьим к финишу добрался ещё один экипаж «Синей Армады», пилотируемый Андреем Каргиновым, с отставанием от победителя на минуту 49 секунд. Дмитрий Сотников продолжает удерживать пальму первенства в классе грузовиков, опережая Эдуарда Николаева на 10 минут 18 секунд. Третье место в генеральной классификации грузового зачёта занимает Антон Шибалов, уступая лидеру 44 с половиной минуты. Таким образом титулованный российский коллектив сделал ещё один шаг к завоеванию полного комплекта наград по итогам «Дакар-2022».
«Первая часть этапа была очень быстрой. Стартовали следом за Эдуардом Николаевым, успешно перепрыгнули небольшие дюны. На этом участке у нас сработала система пожаротушения, пришлось открывать окна и проветривать салон. Перед зоной нейтрализации было одно хитрое место. Скрытая точка была чуть правее – мы ушли с дороги и взяли ее, а Эдуарду пришлось сделать петлю, за счет чего мы обошли его. Во второй половине ехали по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью. Эти кусты сильно царапают кузов, можно было даже разбить стекла, поэтому пришлось ехать аккуратно», – приводит слова Дмитрия Сотникова официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
«Дакар-2022». Этап 10. Грузовики:
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 03:14:15
- Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:01:27
- Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») + 00:01:49
«Дакар-2022». Общий зачёт. Грузовики:
- Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 35:58:08
- Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») + 00:10:18
- Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») + 00:44:27
Тоби Прайс отпраздновал победу на 10-м этапе в мото-классе
Тоби Прайс из команды Red Bull KTM Factory Team стал победителем 10-го этапа ралли-марафона «Дакар-2022» в классе квадроциклов. Австралиец на две минуты с небольшим опередил аргентинца Лусиано Бенавидесу, финишировавшего вторым. Следом за ними к финишу добрался француз Адриен ван Беверен, проигравший победителю три с половиной минуты.
Именно ван Беверен по итогам спецучастка вышел в лидеры мото-класса, воспользовавшись осечкой финишировавшего восьмым Маттиаса Валькнера. Теперь отрыв француза от вышедшего на второе место Пабло Кинтанильи составляет пять минут 15 секунд. Третье место в генеральной классификации класса мотоциклов занимает Сэм Сандерленд, уступающий лидеру шесть минут.
«Дакар-2022». Этап 10. Мотоциклы:
- Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) — 03:05:32
- Лусиано Бенавидесу (HUSQVARNA FACTORY RACING) + 00:02:09
- Адриен ван Беверен (Yamaha) + 00:03:35
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотоциклы:
- Адриен ван Беверен (Yamaha) — 33:27:06
- Пабло Кинтанилья (Honda) + 00:05:15
- Сэм Сандерленд (GASGAS FACTORY RACING) + 00:05:59
Петерансель завоевал первую победу на «Дакар-2022»
4-кратный чемпион «Дакар» и действующий обладатель «Золотого бедуина» Стефан Петерансель стал победителем 10-го этапа легендарного ралли-марафона в Саудовской Аравии. 56-летний француз на две минуты с небольшим опередил испанца Карлоса Сайнса-старшего, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал аргентинец Орландо Терранова, уступивший лидеру четыре минуты.
Лидерство в генеральной классификации зачёте внедорожников продолжает удерживать катарец Нассер Аль-Аттия. Его гандикап над идущим следом Себастьеном Лёбом по итогам этапа сократился и составляет 32 минуты 40 секунд. Третье место в турнирной таблице занимает Язиид Аль-Раджхи из Саудовской Аравии, уступающий лидеру 54 минут 48 секунд.
«Дакар-2022». Этап 10. Автомобили:
- Стефан Петерансель (TEAM AUDI SPORT) — 02:52:43
- Карлос Сайнс (TEAM AUDI SPORT) + 00:02:06
- Орландо Терранова (BAHRAIN RAID XTREME) + 00:03:59
«Дакар-2022». Общий зачёт. Автомобили:
- Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 33:13:37
- Себастьен Лёб (BRX) + 00:32:40
- Язиид Аль-Раджхи (Toyota) + 00:54:48
Квинтеро завоевал 10-ю победу на «Дакар-2022»
Сэт Квинтеро добыл свою 10-ю победу на «Дакар-2022», опередив свою напарницу по команде Red Bull Off-Road Junior Team Кристину Гутьеррес на две минуты 22 секунды. Третьим к финишу добрался Себастьян Эрикссон, уступив победителю без малого 10 минут.
Пальму первенства в классе удерживает Франсиско Лопес Контардо – единственный из гонщиков зачёта лёгких прототипов, не получавший штрафов по ходу ралли-марафона. Его преимущество над ближайшим конкурентом Себастьяном Эрикссоном, хотя колоссально, но слегка сократилось и составляет 56 минут. Третье место в генеральной классификации занимает испанец Фернандо Альварез, уступающий лидеру без малого три часа.
«Дакар-2022». Этап 10. Лёгкие протопиты:
- Сэт Квинтеро (RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA) — 03:22:11
- Кристина Гутьеррес (RED BULL OFF-ROAD TEAM USA) + 00:02:22
- Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:09:45
«Дакар-2022». Общий зачёт. Лёгкие протопиты:
- Франсиско Лопес Контардо (EKS - SOUTH RACING) — 39:43:03
- Себастьян Эрикссон (EKS - SOUTH RACING) + 00:55:56
- Фернандо Альварез (Can-Am) + 02:56:28
Сенсационная победа «тёмной лошадки» из Литвы
Литовец Рокас Бацюшка завоевал сенсационную победу на 10-м этапе «Дакар-2022» в классе мотовездеходов, опередив поляка Арона Домжалу на две минуты. Третьим к финишу добрался Жерар Фаррес Гуэль, проиграв победителю две минуты восемь секунд.
Лидерство в классе продолжает удерживать американец Остин Джонс, опережая ближайшего преследователя Жерара Фарреса Гуэля на 12 минут. Третье место в турнирной таблице зачёта мотовездеходов занимает поляк Михал Гочал, проигрывающий лидеру 15 минут 38 секунд.
«Дакар-2022». Этап 10. Мотовездеходы:
- Рокас Бацюшка (SOUTH RACING CAN-AM) — 03:36:55
- Арон Домжала (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:01:58
- Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:02:08
«Дакар-2022». Общий зачёт. Мотовездеходы:
- Остин Джонс (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) — 40:55:24
- Жерар Фаррес Гуэль (CAN-AM FACTORY SOUTH RACING) + 00:11:54
- Михал Гочал (COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM) + 00:15:38
Жиру стал единоличным лидером класса квадроциклов
Марсело Медейруш стал победителем 10-го этапа «Дакар-2022» в классе квадроциклов. Бразилец на шесть минут 44 секунды опередил француза Александра Жиру, финишировавшего вторым. Третье время на спецучастке показал аргентинец Франсиско Морено, проигравший лидеру восемь с половиной минут.
После осечки главного конкурента в борьбе за титул Пабло Копетти, Александр Жиру стал единоличным лидером зачёта квадроциклов. Гандикап француза над ближайшим преследователем Франсиско Морено составляет гигантских два часа 43 минуты. Третье место в генеральной классификации занимает Камил Вишневски, проигрывающий лидеру почты три часа.
«Дакар-2022». Этап 10. Квадроциклы:
- Марсело Медейруш (TEAM MARCELO MEDEIROS) — 04:11:04
- Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) + 00:06:44
- Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 00:08:30
«Дакар-2022». Общий зачёт. Квадроциклы:
- Александр Жиру (YAMAHA RACING - SMX - DRAG'ON) – 42:21:01
- Франсиско Морено (DRAG'ON RALLY TEAM) + 02:43:31
- Камил Вишневски (Yamaha) + 02:51:46