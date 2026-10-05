EA Sports FC 27, PC’de sahaya çıkmaya hazırlanırken oyuncuların merak ettiği ilk konulardan biri bilgisayarlarının oyunu çalıştırıp çalıştıramayacağı. Güncel mağaza sayfasında minimum donanım ve depolama bilgileri yer alıyor. Ancak maksimum ve önerilen gereksinimler ayrı başlıklarla açıklanmadığından bu değerleri kesin bilgi gibi vermek doğru olmaz. Bu yazımızda, EA Sports FC 27 sistem gereksinimleri mevcut bilgilere göre özetleniyor; performans beklentileri için de bilinen sınırlar açıklanıyor.
01
EA Sports FC 27 Minimum Sistem Gereksinimleri
Minimum gereksinimler oyunu düşük grafik ayarlarında çalıştırmak için gereken temel donanımı gösteriyor. Steam’de belirtilen performans hedefi düşük ayarlarda 1280 × 720 çözünürlükte saniyede 60 kare. Akıcı bir deneyim için oyunu SSD’ye kurmak öneriliyor.
- İşletim sistemi: Windows 10 veya Windows 11 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600K
- Bellek: Çift kanallı 8 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 570 veya Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB boş alan
- Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
- Performans hedefi: Düşük ayarlarda 720p çözünürlükte 60 FPS
- Depolama türü: SSD öneriliyor
FC 27 sistem gereksinimleri açısından 8 GB RAM alt sınırı oluşturuyor. Bilgisayarınız bu seviyedeyse arka planda açık uygulamaları kapatmak oyun sırasında belleğe yer açabilir. Ekran kartı listesinde adı geçen modeller de oyunu düşük grafik ayarlarında çalıştırmaya yönelik temel eşiği gösteriyor.
02
EA Sports FC 27 Maksimum Sistem Gereksinimleri
EA Sports FC 27’nin en üst seviye gereksinimleri Ultra – Dengeli ve Ultra – Performans ayarlarında oynamayı hedefleyen oyuncular için açıklanmıştır. Bu donanım düzeyi 4K çözünürlükte ya da yüksek kare hızlarında oyun deneyimi sunmaya yöneliktir.
- İşletim sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i9-12900K (16 çekirdek / 24 iş parçacığı) veya AMD Ryzen 7 7800X3D (8 çekirdek / 16 iş parçacığı)
- Bellek: Çift kanallı 32 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 7800 XT (12 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB boş alan ve SSD
- Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
Bu seviyede bir bilgisayar EA Sports FC 27 sistem gereksinimleri içindeki en yüksek donanım sınıfını karşılıyor. Oyunun çözünürlük ve performansı seçilen grafik ayarlarına göre değişebilir.
03
EA Sports FC 27 Önerilen Sistem Gereksinimleri
EA Sports FC 27’yi bilgisayarda oynamayı planlayanların ilk kontrol etmesi gereken şey sistemlerinin oyunun donanım taleplerini karşılayıp karşılamadığı. EA Sports FC 27 önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşletim sistemi: Windows 10 veya Windows 11 64 bit (en son güncelleme)
- İşlemci: Intel Core i7-6700 (3,40 GHz) veya AMD Ryzen 7 2700X (3,7 GHz)
- Bellek: Çift kanallı 12 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB boş alan (SSD önerilir)
- Bağlantı: Geniş bant internet bağlantısı (en az 512 Kbps)
FC 27’de hedeflediğin görüntü kalitesi ve performans arttıkça daha güçlü donanım ihtiyacı da yükseliyor. Bilgisayarın özelliklerini gereksinimlerle karşılaştırarak hangi ayarlarda oynayabileceğine dair fikir edinebilirsin. Kurulum için yeterli boş alan bırakmayı ve güncel ekran kartı sürücülerini kullanmayı da unutma.