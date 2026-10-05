EA Sports FC 27, PC’de sahaya çıkmaya hazırlanırken oyuncuların merak ettiği ilk konulardan biri bilgisayarlarının oyunu çalıştırıp çalıştıramayacağı. Güncel mağaza sayfasında minimum donanım ve depolama bilgileri yer alıyor. Ancak maksimum ve önerilen gereksinimler ayrı başlıklarla açıklanmadığından bu değerleri kesin bilgi gibi vermek doğru olmaz. Bu yazımızda, EA Sports FC 27 sistem gereksinimleri mevcut bilgilere göre özetleniyor; performans beklentileri için de bilinen sınırlar açıklanıyor.