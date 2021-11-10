En İyi Hikayeli Oyunlar

Güçlü senaryoya sahip oyunlar, filmlerden ya da kitaplardan çok daha fazla etkiye sahip olabilir. Bunun nedeni ise oyunu oynarken bu hikayenin bir parçası olmaktır.

Oyuncular

hikaye tabanlı oyunlarda hem hikaye hem de

karakterler ile sıkı bir bağ kurarlar

. Bunu başarabilen sayısız yapım mevcut olsa da bu yazıda senin için sadece 10 tanesini sıraladık.