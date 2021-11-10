Bir Oyun Daha
Güçlü senaryoya sahip oyunlar, filmlerden ya da kitaplardan çok daha fazla etkiye sahip olabilir. Bunun nedeni ise oyunu oynarken bu hikayenin bir parçası olmaktır. Oyuncular hikaye tabanlı oyunlarda hem hikaye hem de karakterler ile sıkı bir bağ kurarlar. Bunu başarabilen sayısız yapım mevcut olsa da bu yazıda senin için sadece 10 tanesini sıraladık.
En İyi Hikayeli Oyunlar
- BioShock
- Half-Life 2
- Her Story
- Horizon Zero Dawn
- Life Is Strange
- NieR:Automata
- Red Dead Redemption
- Silent Hill 2
- The Last of Us
- The Witcher 3: Wild Hunt
BioShock
Çıkış Tarihi: 2007 Platform: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Metacritic: 96
BioShock piyasaya sürüldüğünde hikaye tabanlı oyun meraklılarının istisnasız sevdikleri bir yapım olmuştu. Serinin bu ilk oyunu Andrew Ryan tarafından inşa edilen ütopik sualtı şehri Rapture'da geçiyor. Bu şehre hapsolan Jack’i kontrol ederek şehirden kaçmaya ve karşımıza çıkan -ikonik Big Daddy'ler dahil- tüm düşmanları alt etmeye çalışıyoruz. Serinin devam oyunları BioShock 2'nin 2010 ve BioShock Infinite'in 2013 yılında çıktığını belirtelim.
Half-Life 2
Çıkış Tarihi: 2004 Platform: PC, PS3, Xbox, Xbox 360 Metacritic: 96
Oyun tarihine yön veren başlıca yapımlardan biri Half-Life. FPS türündeki serinin daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayan Half-Life 2 ise bugüne kadar geliştirilmiş en iyi bilimkurgu anlatılarından biri. Bu kült yapımda Gordon Freeman ve Alyx Vance ikilisinin Combine’a karşı özgürlük mücadelesi konu ediliyor. Tabii ki bu mücadele hiç kolay olmuyor çünkü Combine, dünyayı sadece yedi saat içinde fethetmeyi başarmış bir imparatorluk konumunda.
Her Story
Çıkış Tarihi: 2015 Platform: PC, Mobil Metacritic: 91
Her Story, bir kayıp vakasının çözülmesini konu alıyor. Oyunun merkezinde yer alan Hannah Smith’in kocası kaybolmuştur ve daha sonra öldürülmüş olduğu ortaya çıkar. Yapılması gereken ise polis tarafından Hannah ile yapılan bir dizi görüşmenin kayıtlarını izlemek ve gerçeği ortaya çıkarmak. İnteraktif film türündeki yapım sürükleyici yapısıyla oyuncuyu kendine çekerken, “yılın oyunu” ve “en orijinal oyun” dahil birçok ödüle layık görüldü.
Horizon Zero Dawn
Çıkış Tarihi: 2017 Platform: PC, PS4 Metacritic: 89
Aloy... Makinelerin istila ettiği bir dünyada yaşayan genç bir avcı... Küçüklüğünden itibaren yaşadığı dünyada neler olup bittiğini merak ediyor. Bu noktada oyuncular devreye girerek Aloy’un aksiyon dolu macerasında geçmişin sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Horizon Zero Dawn’ın dünyası enfes manzaraları ve etkileyici görselliği ile dikkat çekiyor. Daha önemlisi, hikayenin gidişatı içinde keşfedilmeyi bekleyen sayısız detay oyuncuyu motive ediyor.
Life Is Strange
Çıkış Tarihi: 2015 Platform: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Mobil Metacritic: 85
Maxine Caulfield fotoğrafçılığa meraklıdır ve Blackwell Academy’de 12. sınıf öğrencisidir. Yaşadığı bir travma sonrasında zamanı geri alabildiğini, bu sayede bir cinayeti önleyebileceğini fark eder. Bu noktadan sonra oyuncular, Maxine’in sıradışı hikayesine tanık ederler. Life Is Strange beş bölüm halinde yayınlanan ve sürükleyici bir senaryoya sahip. Oyunu deneyip beğenirsen, serinin diğer oyunları sayesinde benzer bir deneyim yaşayabilirsin.
NieR:Automata
Çıkış Tarihi: 2017 Platform: PC, PS4, Xbox One Metacritic: 88
Yoko Taro tarafından yaratılan Drakengard dünyasından çıkan alternatif bir hikaye Nier. 2010 yılında piyasaya sürülen ilk oyun çok fazla dikkat çekmese de devam oyunu niteliğindeki NieR:Automata büyük beğeni toplayıp sayısız ödüle layık görüldü. Oyunda uzaylılar tarafından üretilen makineler ile insanlar tarafından üretilen androidler arasındaki savaş konu alınıyor. Oyunu değerli kılan detaylardan biri de farklı hikaye örgülerine sahip olması.
Red Dead Redemption
Çıkış Tarihi: 2010 Platform: PS3, Xbox 360 Metacritic: 95
Vahşi Batı'yı konu alan gelmiş geçmiş en iyi yapımlardan biri, belki de birincisi Red Dead Redemption. Hikayesi, görselliği ve oynanış mekanikleri ile milyonlarca oyuncuyu kendine hayran bırakan bir yapım. Oyunun başrolünde eski bir kanun kaçağı olan John Marston yer alıyor. Artık huzurlu bir hayat sürmek isteyen John, eşi ve çocuğu hükümet tarafından rehin alınınca eski çete üyelerini adalete teslim etmek için bir kez daha silahına sarılıyor.
Silent Hill 2
Çıkış Tarihi: 2001 Platform: PC, PS2, Xbox Metacritic: 89
Korku ve gerilim türünün önde gelen isimlerinden biri Silent Hill. 20 yılı aşkın geçmişe sahip Silent Hill serisinin en iyi oyunu olarak ise Silent Hill 2 gösterilebilir. Oyunun hikayesinin merkezinde James Sunderland yer alıyor. Ölen eşinden gelen mektupta eşinin onu beklediği mesajını alan James’in yolu Silent Hill kasabasına düşüyor. Ne varki yaratıklarla dolu bu kasabada değil arama yapmak, hayatta kalmak dahi imkansız bir göreve dönüşüyor.
The Last of Us
Çıkış Tarihi: 2013 Platform: PS3, PS4 Metacritic: 95
PlayStation'ın simge isimlerinden The Last of Us, hikaye tabanlı oyunların en iyi örneklerinden. Yaşanan virüs salgını sonrası insanlar zombi türevi canlılara dönüşürken, bu felaketten kurtulmak isteyen Joel’un karşısına Ellie çıkar. Kızı kollarında can veren Joel, Ellie’yi sahiplenir ve ikili arasında bir tür baba - kız ilişkisi başlar. Hikayenin gidişatı içinde verilen kararlar ise iyilik ile kötülük arasındaki ince çizgiyi fazlasıyla zorlar.
The Witcher 3: Wild Hunt
Çıkış Tarihi: 2015 Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch Metacritic: 93
Canavar avcısı Geralt'ın soluk kesen macerası... Açık dünyada geçen The Witcher 3: Wild Hunt'ta Geralt'ı kontrol ediyor ve Ciri'yi bulmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Aksiyon ve RPG türlerini bir araya getiren oyunda ana hikayeyi takip etmekle kalmıyor, sayısız yan göreve yönelerek bu macerayı daha da uzatabiliyoruz. Dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyunun güçlü senaryosu, dizi uyarlamasına da vesile oldu.