Nürburgring 24 Saat Yarışı Nasıl Geçti?
Yarışın galibi Mercedes-AMG Team RAVENOL
2026 Nürburgring 24 Saat Yarış Sonuçları
Sıra
No
Takım
Araç
Pilotlar
Tur
Son Tur
En Hızlı Tur
Pit
1
#80
Scherer Sport PHX
Mercedes-AMG GT3
Engel
156
9:28.280
8:13.213
20
2
#84
Red Bull Team ABT
Lamborghini Huracan GT3 EVO2
Bortolotti
156
8:31.536
8:08.758
21
3
#34
Walkenhorst Motorsport
Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
Drudi
156
9:01.589
8:12.753
21
4
#99
ROWE Racing
BMW M4 GT3 EVO
Vanthoor
156
8:49.491
8:15.405
20
5
#81
Falken Motorsports
BMW M3 Touring 24h
Klingmann
156
9:16.567
8:13.580
20
6
#24
Lionspeed GP
Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Heinrich
156
9:28.061
8:12.555
19
7
#67
HRT Ford Performance
Ford Mustang GT3 EVO (2026)
Mies
155
9:10.517
8:11.247
20
8
#54
Dinamic GT
Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Christensen
155
9:10.749
8:18.388
19
9
#77
Dörr Motorsport
BMW M4 GT3 EVO
Eng
154
9:25.886
8:14.452
21
10
#48
Black Falcon
Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
Pereira
154
9:11.450
8:15.388
20
DNF (Yarış dışı kaldı.)
#911
Manthey Racing
Porsche 911 GT3 R
Estre
24
12:05.638
8:13.671
3
Ayhancan Güven'in yarıştığı Manthey Porsche teknik şartlar nedeniyle yarış dışı kaldı
