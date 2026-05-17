17 Mayıs 2026'da Max Verstappen, Almanya'nın Nürburg kentindeki efsanevi Nürburgring 24 Saat'te gün batımında enerjiyi yakalıyor
© Philip Platzer / Red Bull Content Pool
Nürburgring 24 Saat Yarışı Nasıl Geçti?

Nürburgring 24 Saat hafta sonu boyunca yüksek temposu ile motor sporları dünyasının en dikkat çeken organizasyonlarından biri oldu. 80 numarayla Mercedes-AMG Team RAVENOL yarışın galibi oldu.
İçerik Rehberi

  1. 1
    Yarışın galibi Mercedes-AMG Team RAVENOL
  2. 2
    2026 Nürburgring 24 Saat Yarış Sonuçları
  3. 3
    Ayhancan Güven'in yarıştığı Manthey Porsche teknik şartlar nedeniyle yarış …
  4. 4
    Verstappen Nürburgring’de zaferin eşiğine geldi
  5. 5
    Nürburgring 24 Saat'in tekrarını Red Bull TV'de ize!
01

Yarışın galibi Mercedes-AMG Team RAVENOL

Yarışın kazananı 80 numaralı araç ile Mercedes-AMG Team RAVENOL oldu.
Nürburgring Nordschleife’in zorlu yapısında takımlar hızın yanı sıra dayanıklılık, strateji ve hata yönetimi açısından da sınandı. Özellikle gece seanslarında farların karanlığı yardığı anlar, yoğun trafik içindeki mücadeleler ve değişen pist koşulları hafta sonuna unutulmaz bir atmosfer kattı.
02

2026 Nürburgring 24 Saat Yarış Sonuçları

Sıra

No

Takım

Araç

Pilotlar

Tur

Son Tur

En Hızlı Tur

Pit

1

#80

Scherer Sport PHX

Mercedes-AMG GT3

Engel

156

9:28.280

8:13.213

20

2

#84

Red Bull Team ABT

Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Bortolotti

156

8:31.536

8:08.758

21

3

#34

Walkenhorst Motorsport

Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO

Drudi

156

9:01.589

8:12.753

21

4

#99

ROWE Racing

BMW M4 GT3 EVO

Vanthoor

156

8:49.491

8:15.405

20

5

#81

Falken Motorsports

BMW M3 Touring 24h

Klingmann

156

9:16.567

8:13.580

20

6

#24

Lionspeed GP

Porsche 911 GT3 R (992) Evo26

Heinrich

156

9:28.061

8:12.555

19

7

#67

HRT Ford Performance

Ford Mustang GT3 EVO (2026)

Mies

155

9:10.517

8:11.247

20

8

#54

Dinamic GT

Porsche 911 GT3 R (992) Evo26

Christensen

155

9:10.749

8:18.388

19

9

#77

Dörr Motorsport

BMW M4 GT3 EVO

Eng

154

9:25.886

8:14.452

21

10

#48

Black Falcon

Porsche 911 GT3 R (992) Evo26

Pereira

154

9:11.450

8:15.388

20

DNF (Yarış dışı kaldı.)

#911

Manthey Racing

Porsche 911 GT3 R

Estre

24

12:05.638

8:13.671

3

03

Ayhancan Güven'in yarıştığı Manthey Porsche teknik şartlar nedeniyle yarış dışı kaldı

Ayhancan Güven, 16 Mayıs 2026'da Almanya'nın Nürburg kentinde düzenlenecek 24H Nürburgring yarışı için garajda adrenalin yüklü motor sporları aksiyonuna hazırlanıyor

Ayhancan Güven Red Bull destekli 24H Nürburgring 2026 için hazırlanıyor

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Ayhancan Güven’in de yer aldığı Manthey Racing’in #911 “Grello” aracı, yarışın dördüncü saatinde Brünnchen virajında yaşanan talihsiz bir olay sonrası mücadeleye veda etti. Pist üzerine yayılan yağ ve mekanik sıvı kalıntıları nedeniyle tutunmanın ciddi şekilde azalmasıyla birlikte takım, yarışa devam etmeyi engelleyen hasarla karşı karşıya kaldı. Direksiyonda bulunan Kévin Estre aracı kontrollü şekilde pite ulaştırmayı başarırken yapılan teknik incelemelerin ardından Manthey Racing ekibi yarıştan çekilme kararı aldı. Böylece Ayhancan Güven ve ekibi, güçlü tempoyla sürdürdükleri Nürburgring 24 Saat macerasını beklenmedik şekilde noktalamış oldu.
04

Verstappen Nürburgring’de zaferin eşiğine geldi

Max Verstappen, 16 Mayıs 2026'da Almanya'nın Nürburg kentindeki 24H Nürburgring etkinliği sırasında Red Bull yarış kıyafeti ve kaskıyla efsanevi dayanıklılık yarışına hazırlanıyor

Max Verstappen 24H Nürburgring 2026'daki Red Bull mücadelesine hazırlanıyor

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Kariyerinde ilk kez Nürburgring 24 Saat Yarışı’na katılan Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, Team Verstappen Racing adına yarıştığı 3 numaralı Mercedes-AMG GT3 Evo ile hafta sonunun en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Yarışa 4. sıradan başlayan ekip, özellikle gece seanslarında ve değişken hava koşullarında sergilediği yüksek tempoyla uzun süre liderlik mücadelesinin merkezinde yer aldı.

Verstappen’in etkileyici stintleriyle öne çıkan takım, bitime yaklaşık 3 saat kala yaşanan teknik sorun sonrası büyük darbe aldı. ABS ve aktarma kaynaklı problem nedeniyle araç uzun süre pitte kaldı ve galibiyet mücadelesinden koptu.
Lucas Auer ve Mercedes AMG Team Verstappen Racing, Mayıs 2026'daki ADAC RAVENOL 24 saat dayanıklılık yarışı sırasında Almanya'daki Nürburgring'i Red Bull renkleriyle aydınlatıyor

Lucas Auer ADAC RAVENOL 24 Saat Nürburgring'de.

© Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

05

Nürburgring 24 Saat'in tekrarını Red Bull TV'de ize!

Nürburgring Nordschleife üzerinde geçen mücadelede öne çıkan tüm anlar, gece sürüşleri, pist üstü rekabetler ve hafta sonunun en kritik bölümleri Red Bull TV ekranlarında yeniden izlenebiliyor. Nürburgring 24 Saat yarışının öne çıkan mücadelelerini kaçırdıysan, tekrar yayınları ve yarış özetleriyle hafta sonunun en heyecanlı anlarını yeniden takip edebilirsin.

