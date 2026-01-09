2026 年 F1 賽季起跑線：十一支車隊與 22 位頂尖車手名單全紀錄

2025 年 F1 賽季在一場扣人心弦的三方角逐中畫下句點，爭奪車手世界冠軍的戰局激烈萬分；Oracle Red Bull Racing 的四屆冠軍馬克斯‧維斯塔潘( Max Verstappen ) 最終僅以 2 分之差，與連續第五座冠軍擦身而過。不過，等待不會太久，Verstappen 與所有一級方程式世界錦標賽的車手，很快就會隨著 2026 賽季於 3 月 6 日澳洲大獎賽的引擎轟鳴聲中重返起跑線。而那，勢必會是一個精彩絕倫的賽季。

在全新規則之下，各支車隊都必須開發全新的賽車，再加上兩支新車隊即將加入錦標賽、全新車手值得認識，以及幾位深受車迷喜愛的老將回歸賽場，F1 車迷實在有太多值得期待的理由。因此，在賽事正式開跑前，就讓這份指南帶你快速掌握 2026 年賽季所有參賽的車隊與車手。

01 Oracle Red Bull Racing車隊

Big changes are coming for F1 and Oracle Red Bull Racing in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 417 車隊世界冠軍 6 車手世界冠軍 8 分站勝利 130 2025 年車隊世界冠軍排名 第三 (451 分) 賽車 Red Bull RB22 引擎 Ford Red Bull 動力單元

Oracle Red Bull Racing 將展開他們在一級方程式的第 21 個賽季，目標十分明確：在 2025 年車隊世界冠軍排名第三、四屆世界冠軍 Max Verstappen 與第五座冠軍擦身而過之後，再度奪回車隊與車手世界冠軍的殊榮。

然而，新賽季對車隊而言也將是一場巨大的變革，無論是在車手陣容還是賽車本身。過去的引擎供應商 Honda 已經退出，接下來的 RB22 賽車將由 Red Bull 動力單元在自家工廠中，與 Ford 合作共同打造 。

這輛全新賽車將於 1 月 15 日在 Ford 主場城市底特律舉行的車隊官方發表會上首次對外亮相，隨後不久，我們就能在賽道上見證 RB22 的真正速度。

馬克斯‧維斯塔潘（Max Verstappen）

Max Verstappen did everything he could in the final race of 2025 F1 seaon © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 荷蘭 發車 233 勝利 71 桿位 48 車手總冠軍頭銜 4 世界錦標賽總積分 3,444.5

「我為整個車隊以及我們所完成的驚人逆轉感到非常自豪。我們從未放棄，也始終相信自己能夠扭轉局勢。」Max Verstappen 在 2025 年世界錦標賽最終站後如此表示；在那場比賽中，這位荷蘭車手拿下了賽季第八勝，勝場數高於任何其他車手。

最終，這仍不足以讓他拿下連續第五座世界冠軍頭銜，因為 Verstappen 在積分榜上僅以 2 分之差，落後於首次奪冠的 Lando Norris。展望 2026 賽季，Verstappen 的目標十分明確——他將再次全力出擊，力拚成為五屆世界冠軍。

伊薩克·哈賈爾（Isack Hadjar）

After a stellar debut season, Isack Hadjar is moving up to Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 法國 發車 23 勝利 0 頒獎台 1 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 51

Isack Hadjar 是 2026 年加入 Oracle Red Bull Racing 的新面孔，他將接替 Yuki Tsunoda 的位置。這位年輕的法國車手直到 2025 年才完成一級方程式首秀，但他在效力 Visa Cash App Racing Bulls 的新秀賽季中表現極為亮眼，其中包括在 贊德沃特舉行的荷蘭大獎賽 拿下生涯首次頒獎台，以精彩表現衝上第三名。

憑藉他在 2025 年的出色表現，Hadjar 如今獲得了夢寐以求的機會，將在 2026 年成為 Oracle Red Bull Racing 中 Verstappen 的隊友 。Hadjar 具備足夠的天賦與速度，能夠在 Verstappen 身旁站穩腳步，他也希望在一級方程式中持續拿下更多頒獎台成績，進一步鞏固自己作為這項運動頂尖年輕車手之一的地位。

我已經準備好加入 Oracle Red Bull Racing車隊，也很開心、很自豪他們同樣這麼認為。 艾薩克·哈賈爾 - Isack Hadjar

02 Visa Cash App Racing Bulls F1 車隊

Visa Cash App Racing Bulls British GP livery for Lawson and Hadjar © VCARB/Red Bull Content Pool

已完成賽事 398 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 2 2025 年車隊世界冠軍排名 第六 賽車 Racing Bulls VCARB 03 引擎 Ford Red Bull 動力單元

Visa Cash App Racing Bulls F1 車隊自 2024 賽季起以全新隊名參賽。這支總部位於義大利法恩扎的車隊，過去曾以 Scuderia AlphaTauri（2020–23）以及 Scuderia Toro Rosso（2006–19）的名義征戰一級方程式。

這支 Red Bull 青年車隊被視為培育年輕人才的重要跳板，多年來捧紅了不少車手，並造就了後來登上一級方程式世界冠軍名單的名字，例如 Sebastian Vettel 與 Max Verstappen。Racing Bulls 將在 2026 賽季使用來自 Ford Red Bull Powertrains 的全新引擎，而全新的 VCARB03 賽車，則將由 Liam Lawson 與新秀 Arvid Lindblad 這組全新車手陣容駕駛出賽。

利亞姆·勞森（Liam Lawson）

Liam Lawson is back with the Racing Bulls for 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 紐西蘭 發車 35 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 44

這位討人喜愛的紐西蘭車手可說是真正的全能型賽車手。在踏入一級方程式、並自 2023 年起參賽之前，Lawson 曾為 AF Corse 車隊征戰 DTM 賽事（Deutsche Tourenwagen Masters，德國房車大師賽），並在 2021 年拿下年度總排名第二名。他也曾在 FIA 二級方程式世界錦標賽中獲得第三名。Lawson 於 2023 年荷蘭大獎賽以車隊後備車手身分完成 F1 首秀。

Lawson 在 2025 年晉升至 Oracle Red Bull Racing車隊，但僅出賽兩場後便回到 Racing Bulls。在那裡，這位紐西蘭車手最終拿下 38 分積分，並在車手世界錦標賽中排名第 14。展望 2026 年，他的目標至少是闖進前十名。

阿維德·林德布拉德（Arvid Lindblad）

Arvid Lindblad arrives for his first day as a Racing Bulls driver © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 0 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 0

Arvid Lindblad 是 Racing Bulls 的新面孔，也是 2026 年 F1 起跑線上唯一的新秀；但在經歷 2025 賽季後，他已背負著響亮名聲與高度期待。當時他為 Campos Racing 征戰二級方程式，並在沙烏地阿拉伯大獎賽吉達站的衝刺賽中奪勝，年僅 17 歲又 243 天，成為史上最年輕的 F2 分站冠軍。

毫無疑問，Lindblad 展現了非凡的天賦。2024 年，他在 F3 賽季贏得的分站冠軍次數居所有車手之冠，並憑藉 2025 年 F2 賽季的卓越成就榮獲 Aramco 最佳表現獎。晉升至一級方程式將是他三年內跨越的第三個新級別，也是一次躍入未知領域的巨大挑戰，但 Lindblad 與 Racing Bulls 車隊皆深信他能在這項頂尖賽事中大放異彩。

03 McLaren Formula 1車隊

Red Bull Racing versus McLaren: The duel for the title in 2026 as well? © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 994 車隊世界冠軍 10 車手世界冠軍 13 分站勝利 203 2025 年車隊世界冠軍排名 第一 賽車 McLaren MCL40A 引擎 Mercedes

英國賽車勁旅 McLaren Formula 1 不僅是一級方程式圍場中歷史最悠久的車隊之一，同時也是最成功的車隊之一。這支被稱為「Papayas」的車隊，至今已在最高殿堂出賽 994 場，曾 10 次奪得車隊世界冠軍，其中包括 2024 與 2025 年，並累積拿下 13 座車手世界冠軍頭銜。

這支由 Bruce McLaren 創立、總部位於英國沃金的車隊，將以現任車隊世界冠軍的身分迎接 2026 年一級方程式賽季；同時，在維持相同車手陣容的情況下，車隊也坐擁衛冕中的車手世界冠軍。

蘭多·諾里斯（Lando Norris）

Lando Norris © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 152 勝利 11 桿位 16 車手錦標賽 1 世界錦標賽總積分 1,430

Lando Norris 以 423 分的世界錦標賽積分，在 2025 年最終站首度奪得車手世界冠軍，成為最新一位英國 F1 冠軍；在關鍵的阿布達比大獎賽中，他只要拿下第三名就足以封王。

Norris 自 2019 年起活躍於一級方程式，並在上個賽季拿下七場分站勝利。進入 2026 年賽季，他將再次成為最被看好的冠軍熱門人選之一。

這對 Lando 來說是一件非常特別的事，我希望他能真正好好享受。第一次奪得世界冠軍是最令人動容的時刻，也是你從小就會夢想的成就。 Max Verstappen

奧斯卡·皮亞斯特里（Oscar Piastri）

Oscar Piastri © GEPA pictures

國籍 澳洲 發車 70 勝利 9 桿位 6 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 799

Oscar Piastri 可以回顧一個極為出色的 2025 賽季，他拿下七場分站勝利，在車手積分榜上以極小差距名列第三，並一路將冠軍爭奪戰拉到最後一刻。出生於澳洲墨爾本的 Piastri，將在 2026 年繼續為 McLaren 出賽，這也將是他在一級方程式最高殿堂的第四個賽季。

和隊友一樣，Piastri 在 2025 賽季同樣拿下七場分站勝利，這位由 Mark Webber 指導的年輕澳洲車手，也因此成為 2026 年車手世界冠軍的熱門人選之一。

04 Mercedes-AMG車隊

Isack Hadjar in a duel with Mercedes team leader George Russell © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 341 車隊世界冠軍 8 車手世界冠軍 9 分站勝利 131 2025 年車隊世界冠軍排名 第二 賽車 W18 引擎 Mercedes

德國汽車製造商 Mercedes-Benz 的官方廠隊於 1954 年首次參加一級方程式賽事，並憑藉 Juan Manuel Fangio 連續兩年奪得車手世界冠軍。不過，在此之後，這家公司便退出了這項最高級別的賽事。

整整 38 年後，Mercedes 才重返方程式賽車領域，最初於 1993 年僅以引擎供應商身分與 Sauber 合作。自 1995 年起，Mercedes 與 McLaren 攜手拿下三座車手世界冠軍；而自 2010 年開始，Mercedes 以自家廠隊身分參賽，並在 2014 至 2020 年間展現統治力，連續七個賽季同時奪得車隊與車手世界冠軍。展望 2026 年，在 Toto Wolff 領軍之下，車隊將延續 2025 年的車手陣容——George Russell 與 Kimi Antonelli。

喬治·拉塞爾（George Russell）

Max Verstappen, Lando Norris and George Russell on the podium in Las Vegas © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 152 勝利 5 桿位 7 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 1,033

在奪得 FIA 二級方程式錦標賽冠軍後，George Russell 於 2019 賽季初轉戰一級方程式，加盟 Williams 車隊並效力三年。隨後他在 2022 賽季轉投 Mercedes，這位經驗豐富的英國車手在加盟首年就拿下七次頒獎台成績，並於巴西大獎賽迎來個人首場分站勝利。2025 賽季中，Russell 八度登上頒獎台，並在加拿大與新加坡奪得兩場勝利，最終以車手積分榜第四名作收。

安德烈亞·基米·安東內利（Andrea Kimi Antonelli）

Yuki Tsunoda leading of Kimi Antonelli at the Brazilian GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 義大利 發車 24 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 150

義大利天才少年 Kimi Antonelli 在 2025 賽季初接下了一項艱鉅的傳承任務，頂替轉投 Ferrari 的傳奇車手 Lewis Hamilton。這位年輕車手以賽道上的表現令人印象深刻地證明自己足以勝任這個挑戰，最終在巴西大獎賽拿下第二名，並在加拿大與拉斯維加斯各獲得一次第三名。他也在日本大獎賽締造兩項年齡紀錄——以 18 歲又 225 天之齡，成為史上最年輕領跑 F1 正賽的車手，同時也是史上最年輕跑出最快單圈的車手。

05 Scuderia Ferrari車隊

Max Verstappen and Lewis Hamilton in a duel at the 2025 Mexican GP © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 1,121 車隊世界冠軍 16 車手世界冠軍 15 分站勝利 248 2025 年車隊世界冠軍排名 第四 賽車 - 引擎 Ferrari

擁有 16 座車隊世界冠軍、15 位車手世界冠軍，並自 1950 年以來從未缺席一級方程式起跑線，Scuderia Ferrari 無疑是這項運動史上最成功、最具傳奇色彩的車隊。然而，這支來自義大利馬拉內羅的車隊，距離上一次嘗到世界冠軍的滋味，已經將近二十年——在 F1 世界裡，這幾乎是一個時代的距離。

最後一次奪冠是在 2008 年，而為 2025 賽季簽下史上冠軍次數最多的 Lewis Hamilton，也未能帶來車隊或車手所期望的成功。最終，Ferrari 在車隊世界冠軍排名中位居第四，而車手組合 Charles Leclerc 與 Hamilton 則分別以第五與第六名結束賽季，兩人整季都未能拿下一場勝利。Ferrari 將在 2026 年一級方程式賽季沿用相同的車手陣容，並期盼全新規則能讓他們更接近領先集團。

查爾斯·勒克萊爾（Charles Leclerc）

Charles Leclerc © Philip Platzer/Red Bull Ring

國籍 摩納哥 發車 171 勝利 8 桿位 27 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 1,672

Leclerc 早在 2019 年就踏入一級方程式，至今已拿下八場大獎賽勝利，並曾在 2022 年世界錦標賽中僅次於 Max Verstappen，獲得年度亞軍。2025 年，他七度站上頒獎台，並期盼在明年重返冠軍競爭行列。

劉易斯·漢密爾頓（Lewis Hamilton）

Max Verstappen and Lewis Hamilton duel in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 380 勝利 105 桿位 104 車手錦標賽 7 世界錦標賽總積分 5,018.5

擁有七座車手世界冠軍與無數紀錄在身，Lewis Hamilton 無疑是一級方程式史上最偉大的車手之一，同時也是 2026 賽季起跑線上資歷最深的車手之一——只有 Fernando Alonso 的參賽年資比這位英國傳奇更長。他在去年從 Mercedes 轉投 Ferrari，卻度過了一個表現起伏不定的賽季，甚至一次頒獎台都未能登上。Hamilton 能在明年改寫這一切嗎？

06 Williams F1 車隊

Max Verstappen leaves the pits ahead of Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 850 車隊世界冠軍 9 車手世界冠軍 7 分站勝利 114 2025 年車隊世界冠軍排名 第五 賽車 Williams FW48 引擎 Mercedes

英國的 Williams F1 車隊同樣是一級方程式歷史上的偉大車隊之一，自 1977 年以來每年都站在起跑線上。它是賽車運動史上最成功的車隊之一，累積拿下 114 場大獎賽勝利、七座車手世界冠軍以及九座車隊世界冠軍。特別是在 1990 年代，Williams 堪稱無可匹敵的霸主，於 1992 至 1997 年間勇奪七座車隊世界冠軍與四座車手世界冠軍，這一切要歸功於 Nigel Mansell、Alain Prost 與 Jacques Villeneuve 等傳奇車手。

在 2026 賽季，Williams 將延續 Alexander Albon 與 Carlos Sainz Jr. 這組車手陣容；兩人於今年的亞塞拜然大獎賽中，為車隊帶來自 2017 年以來的首座頒獎台。

亞歷克斯·阿爾本（Alex Albon）

Alex Albon got his start in the Red Bull Junior Team © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 泰國 發車 128 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 313

Alex Albon 於 2019 年在 Toro Rosso 完成一級方程式首秀，並在該賽季後段轉戰 Red Bull Racing。這位討人喜愛的泰英混血車手自 2022 年起效力 Williams，並將在 2026 年持續成為車隊中穩定且關鍵的一員。

小卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）

Father and son: Carlos Sainz and Carlos Sainz Jr. © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

國籍 西班牙 發車 229 勝利 4 桿位 6 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 1,336.5

Carlos Sainz Jr. 也曾效力於 Toro Rosso（2015–17），並將在 2026 年與 Albon 搭檔出賽。這位越野賽車傳奇 Carlos Sainz 之子，在結束於 Ferrari 的時光（2022–24）後，上個賽季為 Williams 車隊帶來亞塞拜然與卡達兩場久違的頒獎台表現，不僅深受車隊喜愛，也贏得了廣大 F1 車迷的支持。

07 Aston Martin Formula One 車隊

Liam Lawson ahead of Fernando Alonso at Silverstone © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 161 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 1 2025 年車隊世界冠軍排名 第七 賽車 Aston Martin AMR26 引擎 Honda

英國老牌製造商 Aston Martin 自 2018 年起活躍於一級方程式賽場，並自 2021 年起以自有品牌之名正式參與一級方程式賽事。車隊至今最大的成就是在 2020 年車隊世界冠軍中排名第四，該賽季也拿下了車隊史上首場、也是目前唯一的一場勝利——Sergio Pérez 在巴林大獎賽登上最高頒獎台。

費爾南多·阿隆索（Fernando Alonso）

Fernando Alonso and Max Verstappen have a chat © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 西班牙 發車 425 勝利 32 桿位 22 車手錦標賽 2 世界錦標賽總積分 2,393

即使已經超過 40 歲，Fernando Alonso 依然看不到停下腳步的跡象。這位保持一級方程式出賽紀錄的兩屆世界冠軍，早已鞏固自己作為時代偉大車手之一的地位，並將在 2026 年繼續為 Aston Martin 出賽，這將是他效力這支英國車隊的第四個賽季，也是他在 F1 的第 23 個年頭。

蘭斯·斯特羅爾（Lance Stroll）

Contact between Lance Stroll and Yuki Tsunoda © Zak Mauger/LAT Images

國籍 加拿大 發車 189 勝利 0 桿位 1 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 325

Lance Stroll 早在 2017 年就完成了一級方程式首秀，並自 2022 年起效力於 Aston Martin。不過，這位加拿大車手生涯至今最耀眼的成就，仍是在新秀賽季於巴庫舉行的亞塞拜然大獎賽中奪下第三名；而在 2025 年賽季，他共有六場比賽成功奪得積分。

08 Haas F1 車隊

Liam Lawson keeps Oliver Bearman at bay © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 214 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 0 2025 年車隊世界冠軍排名 第八 賽車 Haas VF-26 引擎 Ferrari

這支美國背景的車隊前景看好，自 2016 年參賽一級方程式以來，在第三年便以車隊積分榜第五名的成績引起關注。雖然該車隊尚未贏得任何 F1 分站冠軍，其最輝煌的成就是 2022 賽季奪下一座桿位，但 Toyota Gazoo Racing 將在 2026 年成為 Haas 的冠名贊助商，這帶來了極大的發展潛力。這家日本製造商的賽車部門實力不容小覷，尤其在世界拉力錦標賽（WRC）中，它是現任 FIA WRC 車隊冠軍。與大多數車隊一樣，TGR Haas F1 車隊在 2026 年將續用 2025 年的車手組合：Esteban Ocon 與 Oliver Bearman。

埃斯特班·奧孔（Esteban Ocon）

國籍 法國 發車 180 勝利 1 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 483

Esteban Ocon 的賽車生涯始於 2006 年的卡丁車，如今已成為起跑線上資歷較深的車手之一；他在 2016 賽季後半段自 DTM 被徵召進入一級方程式，完成 F1 首秀。他在 2021 年匈牙利大獎賽奪下分站冠軍——至今仍是他在最高殿堂最重要、也最令人難忘的成就。

奧利佛貝爾曼（Oliver Bearman）

Liam Lawson battling Oliver Bearman © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 英國 發車 27 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 48

年輕的英國新秀 Oliver Bearman 在 2024 年沙烏地阿拉伯大獎賽完成一級方程式首秀，當時他頂替因病缺席的 Carlos Sainz Jr.，代表 Ferrari 出賽，隨後同年也接替退役的 Kevin Magnussen 加入 Haas。自 2025 賽季開始，他成為車隊的全職車手，並以出色的駕駛表現令許多 F1 圈內人士留下深刻印象。毫不意外地，Haas 也選擇在 2026 賽季續留他。

09 Alpine F1 車隊

Max Verstappen and Pierre Gasly battle in Brazil © Getty Images/Red Bull Content Pool

已完成賽事 473 車隊世界冠軍 2 車手世界冠軍 2 分站勝利 36 2025 年車隊世界冠軍排名 第十 賽車 - 引擎 Mercedes

Alpine F1 車隊於 2021 賽季初接手取代 Renault，不過早在 1968 年，Alpine 就曾以獨立製造商身分打造過一輛 F1 賽車 A350——即便它從未正式投入比賽。以全新隊名出發後，車隊在 2021 賽季揭幕戰便拿下分站勝利，並逐步穩固自己在中前段班的位置。然而，2025 賽季中途更換車手後，車隊最終僅以第 10 名作收，成績不盡理想。展望 2026 年，Alpine 將由 Pierre Gasly 與 Franco Colapinto 搭檔，目標是重新向前推進、提升排名。

皮耶·加斯利（Pierre Gasly）

Pierre Gasly made history by winning his first Grand Prix in Italy © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 法國 發車 177 勝利 1 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 458

Pierre Gasly 即將迎來他的一級方程式第九個賽季。這位法國車手於 2017 年代表 Scuderia Toro Rosso 完成 F1 首秀；至今最輝煌的成就是在 2020 年為 Scuderia AlphaTauri 奪下義大利大獎賽冠軍。他自 2023 年起效力於 Alpine，持續在車隊中出賽。

法蘭哥·科拉平托（Franco Colapinto）

Yuki Tsunoda and Franco Colapinto in conversation © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 阿根廷 發車 26 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 5

在 2024 與 2025 年一級方程式賽季以兼職車手身分出賽之後，阿根廷車手 Franco Colapinto 至今已在最高殿堂完成 26 場比賽，但要到 2026 年，他才將首次以全職車手身分展開整個賽季。

10 Audi F1 車隊

已完成賽事 0 車隊世界冠軍 0 車手世界冠軍 0 分站勝利 0 賽車 Audi R26 引擎 Audi

2026 年進入一級方程式的兩支全新車隊之一是德國知名製造商 Audi，他們正為 R26 賽車開發一具全新的廠隊引擎。Audi 將取代長期參賽的 Sauber 車隊，而新車隊與新賽車的官方發表會預計於 1 月舉行。Audi 倚重自 1991 年起便投身 F1、並在 2006 至 2024 年間隨 Red Bull Racing 取得巨大成功的 Jonathan Wheatley 擔任領隊，憑藉其深厚的專業經驗，協助車隊迅速具備競爭力。

加布里埃爾·博托萊托（Gabriel Bortoleto）

Gabriel Bortoleto gets tips from world champion Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 巴西 發車 24 勝利 0 桿位 0 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 19

Gabriel Bortoleto 是 2025 年 F1 賽季中另一位表現亮眼的新秀，憑藉穩定發揮累積了 19 分世界錦標賽積分，成功打響名號。在進入一級方程式之前，這位巴西車手曾於 2023 年奪下三級方程式冠軍、並在 2024 年連續拿下二級方程式冠軍。到了 2026 年，他將迎來一個難得的重大機會，為全球最知名的汽車品牌之一效力，與車隊一同邁入全新時代。

尼科‧胡肯伯格（Nico Hülkenberg）

Max Verstappen and Nico Hülkenberg in Mexico © Getty Images/Red Bull Content Pool

國籍 德國 發車 250 勝利 0 桿位 1 車手錦標賽 0 世界錦標賽總積分 622

Nico Hülkenberg 將在 2026 年 F1 賽季再次為德國出征，這也將是他在一級方程式最高殿堂的第 15 個賽季。這位深受歡迎的車手直到 2025 年才首次登上頒獎台，在英國大獎賽拿下第三名。如今，隨著德國汽車工業的象徵品牌進軍這項運動，他也將坐上駕駛座，迎接全新的篇章。