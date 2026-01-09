2026 年 F1 賽季起跑線：十一支車隊與 22 位頂尖車手名單全紀錄

這支 Red Bull 青年車隊被視為培育年輕人才的重要跳板，多年來捧紅了不少車手，並造就了後來登上一級方程式世界冠軍名單的名字，例如 Sebastian Vettel 與 Max Verstappen。Racing Bulls 將在 2026 賽季使用來自 Ford Red Bull Powertrains 的全新引擎，而全新的 VCARB03 賽車，則將由Liam Lawson 與新秀 Arvid Lindblad這組全新車手陣容駕駛出賽。
利亞姆·勞森（Liam Lawson）
國籍
紐西蘭
發車
35
勝利
0
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
44
這位討人喜愛的紐西蘭車手可說是真正的全能型賽車手。在踏入一級方程式、並自 2023 年起參賽之前，Lawson 曾為 AF Corse 車隊征戰 DTM 賽事（Deutsche Tourenwagen Masters，德國房車大師賽），並在 2021 年拿下年度總排名第二名。他也曾在 FIA 二級方程式世界錦標賽中獲得第三名。Lawson 於 2023 年荷蘭大獎賽以車隊後備車手身分完成 F1 首秀。
Lawson 在 2025 年晉升至 Oracle Red Bull Racing車隊，但僅出賽兩場後便回到 Racing Bulls。在那裡，這位紐西蘭車手最終拿下 38 分積分，並在車手世界錦標賽中排名第 14。展望 2026 年，他的目標至少是闖進前十名。
阿維德·林德布拉德（Arvid Lindblad）
國籍
英國
發車
0
勝利
0
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
0
Arvid Lindblad 是 Racing Bulls 的新面孔，也是 2026 年 F1 起跑線上唯一的新秀；但在經歷 2025 賽季後，他已背負著響亮名聲與高度期待。當時他為 Campos Racing 征戰二級方程式，並在沙烏地阿拉伯大獎賽吉達站的衝刺賽中奪勝，年僅 17 歲又 243 天，成為史上最年輕的 F2 分站冠軍。
在奪得 FIA 二級方程式錦標賽冠軍後，George Russell 於 2019 賽季初轉戰一級方程式，加盟 Williams 車隊並效力三年。隨後他在 2022 賽季轉投 Mercedes，這位經驗豐富的英國車手在加盟首年就拿下七次頒獎台成績，並於巴西大獎賽迎來個人首場分站勝利。2025 賽季中，Russell 八度登上頒獎台，並在加拿大與新加坡奪得兩場勝利，最終以車手積分榜第四名作收。
安德烈亞·基米·安東內利（Andrea Kimi Antonelli）
國籍
義大利
發車
24
勝利
0
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
150
義大利天才少年 Kimi Antonelli 在 2025 賽季初接下了一項艱鉅的傳承任務，頂替轉投 Ferrari 的傳奇車手 Lewis Hamilton。這位年輕車手以賽道上的表現令人印象深刻地證明自己足以勝任這個挑戰，最終在巴西大獎賽拿下第二名，並在加拿大與拉斯維加斯各獲得一次第三名。他也在日本大獎賽締造兩項年齡紀錄——以 18 歲又 225 天之齡，成為史上最年輕領跑 F1 正賽的車手，同時也是史上最年輕跑出最快單圈的車手。
05
Scuderia Ferrari車隊
已完成賽事
1,121
車隊世界冠軍
16
車手世界冠軍
15
分站勝利
248
2025 年車隊世界冠軍排名
第四
賽車
-
引擎
Ferrari
擁有 16 座車隊世界冠軍、15 位車手世界冠軍，並自 1950 年以來從未缺席一級方程式起跑線，Scuderia Ferrari 無疑是這項運動史上最成功、最具傳奇色彩的車隊。然而，這支來自義大利馬拉內羅的車隊，距離上一次嘗到世界冠軍的滋味，已經將近二十年——在 F1 世界裡，這幾乎是一個時代的距離。
最後一次奪冠是在 2008 年，而為 2025 賽季簽下史上冠軍次數最多的 Lewis Hamilton，也未能帶來車隊或車手所期望的成功。最終，Ferrari 在車隊世界冠軍排名中位居第四，而車手組合 Charles Leclerc 與 Hamilton 則分別以第五與第六名結束賽季，兩人整季都未能拿下一場勝利。Ferrari 將在 2026 年一級方程式賽季沿用相同的車手陣容，並期盼全新規則能讓他們更接近領先集團。
查爾斯·勒克萊爾（Charles Leclerc）
國籍
摩納哥
發車
171
勝利
8
桿位
27
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
1,672
Leclerc 早在 2019 年就踏入一級方程式，至今已拿下八場大獎賽勝利，並曾在 2022 年世界錦標賽中僅次於 Max Verstappen，獲得年度亞軍。2025 年，他七度站上頒獎台，並期盼在明年重返冠軍競爭行列。
劉易斯·漢密爾頓（Lewis Hamilton）
國籍
英國
發車
380
勝利
105
桿位
104
車手錦標賽
7
世界錦標賽總積分
5,018.5
擁有七座車手世界冠軍與無數紀錄在身，Lewis Hamilton 無疑是一級方程式史上最偉大的車手之一，同時也是 2026 賽季起跑線上資歷最深的車手之一——只有 Fernando Alonso 的參賽年資比這位英國傳奇更長。他在去年從 Mercedes 轉投 Ferrari，卻度過了一個表現起伏不定的賽季，甚至一次頒獎台都未能登上。Hamilton 能在明年改寫這一切嗎？
06
Williams F1 車隊
已完成賽事
850
車隊世界冠軍
9
車手世界冠軍
7
分站勝利
114
2025 年車隊世界冠軍排名
第五
賽車
Williams FW48
引擎
Mercedes
英國的 Williams F1 車隊同樣是一級方程式歷史上的偉大車隊之一，自 1977 年以來每年都站在起跑線上。它是賽車運動史上最成功的車隊之一，累積拿下 114 場大獎賽勝利、七座車手世界冠軍以及九座車隊世界冠軍。特別是在 1990 年代，Williams 堪稱無可匹敵的霸主，於 1992 至 1997 年間勇奪七座車隊世界冠軍與四座車手世界冠軍，這一切要歸功於 Nigel Mansell、Alain Prost 與 Jacques Villeneuve 等傳奇車手。
在 2026 賽季，Williams 將延續 Alexander Albon 與 Carlos Sainz Jr. 這組車手陣容；兩人於今年的亞塞拜然大獎賽中，為車隊帶來自 2017 年以來的首座頒獎台。
亞歷克斯·阿爾本（Alex Albon）
國籍
泰國
發車
128
勝利
0
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
313
Alex Albon 於 2019 年在 Toro Rosso 完成一級方程式首秀，並在該賽季後段轉戰 Red Bull Racing。這位討人喜愛的泰英混血車手自 2022 年起效力 Williams，並將在 2026 年持續成為車隊中穩定且關鍵的一員。
小卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）
國籍
西班牙
發車
229
勝利
4
桿位
6
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
1,336.5
Carlos Sainz Jr. 也曾效力於 Toro Rosso（2015–17），並將在 2026 年與 Albon 搭檔出賽。這位越野賽車傳奇Carlos Sainz 之子，在結束於 Ferrari 的時光（2022–24）後，上個賽季為 Williams 車隊帶來亞塞拜然與卡達兩場久違的頒獎台表現，不僅深受車隊喜愛，也贏得了廣大 F1 車迷的支持。
這支美國背景的車隊前景看好，自 2016 年參賽一級方程式以來，在第三年便以車隊積分榜第五名的成績引起關注。雖然該車隊尚未贏得任何 F1 分站冠軍，其最輝煌的成就是 2022 賽季奪下一座桿位，但 Toyota Gazoo Racing 將在 2026 年成為 Haas 的冠名贊助商，這帶來了極大的發展潛力。這家日本製造商的賽車部門實力不容小覷，尤其在世界拉力錦標賽（WRC）中，它是現任 FIA WRC 車隊冠軍。與大多數車隊一樣，TGR Haas F1 車隊在 2026 年將續用 2025 年的車手組合：Esteban Ocon 與 Oliver Bearman。
年輕的英國新秀 Oliver Bearman 在 2024 年沙烏地阿拉伯大獎賽完成一級方程式首秀，當時他頂替因病缺席的 Carlos Sainz Jr.，代表 Ferrari 出賽，隨後同年也接替退役的 Kevin Magnussen 加入 Haas。自 2025 賽季開始，他成為車隊的全職車手，並以出色的駕駛表現令許多 F1 圈內人士留下深刻印象。毫不意外地，Haas 也選擇在 2026 賽季續留他。
09
Alpine F1 車隊
已完成賽事
473
車隊世界冠軍
2
車手世界冠軍
2
分站勝利
36
2025 年車隊世界冠軍排名
第十
賽車
-
引擎
Mercedes
Alpine F1 車隊於 2021 賽季初接手取代 Renault，不過早在 1968 年，Alpine 就曾以獨立製造商身分打造過一輛 F1 賽車 A350——即便它從未正式投入比賽。以全新隊名出發後，車隊在 2021 賽季揭幕戰便拿下分站勝利，並逐步穩固自己在中前段班的位置。然而，2025 賽季中途更換車手後，車隊最終僅以第 10 名作收，成績不盡理想。展望 2026 年，Alpine 將由 Pierre Gasly 與 Franco Colapinto 搭檔，目標是重新向前推進、提升排名。
皮耶·加斯利（Pierre Gasly）
國籍
法國
發車
177
勝利
1
桿位
0
車手錦標賽
0
世界錦標賽總積分
458
Pierre Gasly 即將迎來他的一級方程式第九個賽季。這位法國車手於 2017 年代表 Scuderia Toro Rosso 完成 F1 首秀；至今最輝煌的成就是在 2020 年為 Scuderia AlphaTauri 奪下義大利大獎賽冠軍。他自 2023 年起效力於 Alpine，持續在車隊中出賽。