Die 10 Besten Mittelalter-Games

Ritter in strahlenden Rüstungen, finstere Magier und durchtriebene Könige – Mittelalter-Games strahlen eine ganz besondere Faszination aus. Wir stellen euch die 10 besten Spiele vor, die beweisen, dass das Mittelalter in Videospielen gerne häufiger zum Einsatz kommen sollte.

Crusader Kings 3

Erst Anfang September erschienen, schafft es das Strategie-Spiel Crusader Kings 3 auf Anhieb in unsere Bestenliste. Bereits der Vorgänger erfreute sich nicht nur unter Genrefans enormer Beliebtheit, doch Teil 3 legt noch einmal mehrere Schippen obendrauf.

Das Spiel deckt die gesamte Epoche des Mittelalters ab, von der Frühzeit bis zum 15. Jahrhundert, während jedes Jahrzehnt mit seinen eigenen Besonderheiten aufwartet. Von intriganten Adelsgeschlechtern über Wikingerkreuzzüge bis hin zu gewaltigen Feldzügen . Crusader Kings 3 ist eine komplexe Mischung aus Global-Strategiespiel mit RPG-Elementen und benötigt eine Menge Einarbeitung, doch die Mühe lohnt sich. Jedes noch so kleine Details der eigenen Regentschaft könnt ihr in diesem Mittelalter-Game selbst bestimmen – Hochkomplex, spannend inszeniert und mit einer packenden Story garniert.

Mordhau

Mordhau , das ist Multiplayer-Mittelalter-Action par excellence. Egal ob in riesigen Schlachten oder einer ritterlichen Battle-Royale-Variante : Hier regieren die Zweihänder und Äxte. Dass das Schlachtengetümmel dabei gerne mal ein wenig chaotisch wird, liegt ganz in der Natur der Sache. Seit über einem Jahr ist die Beliebtheit des via Crowdfunding finanzierten Multiplayer-Games ungebrochen.

Mordhau ist der aktuelle Multiplayer-Hit auf dem PC © Triternion

A Plague Tale: Innocence

Das düstere Action-Adventure im mittelalterlichen Frankreich mauserte sich im vergangenen Jahr zu einem echten Überraschungshit und das aus gutem Grund. A Plague Tale: Innocence erzählt die emotionale Geschichte zweier Geschwister in einer Pest- und rattenverseuchten Welt und ist alleine deshalb schon spannend, weil ihr eben keine strahlenden Helden, sondern ganz normale Kinder spielt.

Neben der Story überzeugt das Game vor allem durch seine dichte und konstant bedrohliche Atmosphäre. Das etwas andere Mittelalter-Spiel gehört für uns zu den größten Überraschungen der letzten Jahre.

Mittelalterliche Schleich-Action der etwas anderen Art. © Focus Home Interactive

Assassin’s Creed

Keine Mittelalter-Bestenliste wäre vollständig ohne das erste Assassin’s Creed . Okay, Teil 1 genießt unter Fans der Serie nicht unbedingt das höchste Ansehen, machte die mittlerweile legendäre Reihe von Ubisoft aber erst salonfähig. Der immerwährende Kampf der Assassinen gegen die Templer genießt mittlerweile Kult-Status und das völlig zurecht.

Teil 1 spielt im Jahr 1191 zur Zeit des dritten Kreuzzuges und lässt euch auch heute noch in die beeindruckende Kulisse von Jerusalem , Damaskus und Akkon eintauchen. Natürlich hat sich die Reihe im Laufe der Jahre spielerisch stark weiterentwickelt, aber Assassin’s Creed ist auch heute noch genauso faszinierend, wie damals vor 13 Jahren.

Auch Assassin's Creed spielt im Mittelalter. © Ubisoft

Mount & Blade 2: Bannerlord

Mound & Blade 2 befindet sich seit über acht Jahren in Entwicklung und hat mittlerweile endlich seinen Weg in das Early-Access-Programm auf Steam gefunden, die Resonanz auf das Sandbox-Game war riesig und ist es noch immer.

Nach der Erstellung des eigenen Charakters verschlägt es euch im Spiel in die fiktive Mittelalterwelt von Calradia . Doch was für ein Spiel ist das jetzt überhaupt? Nun: Das hängt ganz davon ab, was ihr damit anfangen wollt. Im Prinzip könnte man Mount & Blade 2 als Mittelalter-Simulator zusammenfassen, denn ob ihr als Händler durch die Welt reisen, als Ritter für adelige Königshäuser in den Kampf ziehen oder ihr euch als Schmied etwas Geld verdienen wollt, liegt ganz bei euch.

Ein unglaublich komplexes, aber fesselndes Spielprinzip, bei dem jeder Mittelalter-Fan voll auf seine Kosten kommen dürfte.

Kingdom Come: Deliverance

Wo wir schon beim Stichwort Mittelalter-Simulator wären, darf natürlich auch das Vorzeige-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance nicht fehlen. Im Prinzip handelt es sich hierbei um ein klassisches Rollenspiel, nur eben mit einer deutlich größeren Portion Realismus . Ihr müsst regelmäßig essen und schlafen, um bei Kräften zu bleiben und eure Ausrüstung instandhaltern.

Die stimmungsvolle offene Spielwelt lädt zum Erkunden ein und überzeugt mit einer gleichermaßen akkuraten wie spannenden Darstellung des Mittelalters und da mittlerweile auch alle technischen Kinderkrankheiten beseitigt wurden, führt für RPG-Fans heute kein Weg mehr an dem Game vorbei.

Kingdom Come – Deliverance © Deep Silver

Die Rolle der Rollenspiele

Anno 1404

Die Aufbau-Strategiespiel-Reihe Anno zählt zu den besten Vertretern seines Genres und feiert mit Anno 1800 ihr Comeback . Anno 1404 gilt unter Fans als bester Serienteil. Angesiedelt im Spätmittelalter des 15. Jahrhunderts erschafft ihr hier eure eigene Zivilisation. Baut Städte, Handelsrouten und versucht stets, den steigenden Bedürfnissen eurer Bürger gerecht zu werden. Nicht nur eines der besten Mittelalter- sondern eines der besten Strategiespiele aller Zeiten .

Perfekt für angehende Baumeister: Anno 1404 © Ubisoft

The Witcher 3

Okay: Technisch gesehen ist das Mammut-Rollenspiel The Witcher 3 nicht im Mittelalter, sondern in einem Fantasy-Universum angesiedelt. Für uns gehört es aber dennoch in die Bestenliste, denn die Welt und Geschichte des Rollenspiel-Hits weisen einige Parallelen zu den realen Geschehnissen der Epoche auf.

Mal ganz zu schweigen davon, dass The Witcher 3 zurecht als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gefeiert wird und technisch wie spielerisch über jeden Zweifel erhaben ist. Wer RPGs mag, wird dieses Spiel lieben. Und eine der besten Open-Worlds gibt es auch zu erkunden.

The Witcher 3 © [unknown]

Dark Souls

Wenn wir schon ein Mittelalter-Fantasy-Setting in die Liste aufnehmen, darf natürlich auch Dark Souls nicht fehlen. Das knüppelharte Action-Rollenspiel bietet alles, was ein Mittelalter-Game haben muss: Ritter? Check. Drachen? Check. Magier? Check. Dunkelheit? Check.

Dark Souls ist Kult und die Welt von Lodran mindestens genauso düster wie spannend und mysteriös. Das ist kein Spiel für Schwächlinge, denn das Game will erlernt, verinnerlicht und gemeistert werden. Immer und immer wieder. Jeder sollte in seinem Leben mindestens einmal Dark Souls gespielt haben.

Oder ihr wartet einfach noch ein wenig auf das Demon‘s Souls Remake für PlayStation 5 , das aus technischer Sicht deutlich die Nase vorn haben wird.

Dark Souls kennt heute jeder. Den Vorgänger Demon's Souls hingegen nicht. © From Software

Japan's AAA gaming

For Honor

Seit drei Jahren hält sich die mittelalterliche Schlachtplatte For Honor am Markt und überzeugt bis heute Action-Fans mit wuchtigen Kämpfen zwischen Rittern, Wikingern, Samurai und Wu Lin . Im Laufe der Jahre hat sich For Honor immer wieder neu erfunden und erfreut sich vor allem bei Multiplayer-Fans anhaltender Beliebtheit.