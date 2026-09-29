Qu'est-ce qui fait la magie du mode Carrière d'EA FC 27 ? À la Gamescom 2026 de Cologne, Andreas Wilsdorf, line producer chez EA Sports , nous a donné sa réponse : « C'est ce jeune que vous avez repéré tôt et qui est devenu votre meilleur buteur. Ou Ce transfert pour lequel vous avez vidé les caisses du club et qui fait aujourd'hui la différence. »

C'est tout le sel du mode Carrière : dénicher les meilleurs talents, les faire grandir et les transformer en légendes du club. Sauf que dans EA Sports FC 27 , l'exercice se corse. Le mercato a été repensé et les autres clubs entrent désormais dans la course aux enchères. « Ils peuvent vous chiper un joueur alors que vous venez à peine de faire une offre », prévient le producer d'EA Sports.

Morale de l'histoire : mieux vaut savoir très tôt qui vous voulez, et être prêt à vous battre pour l'obtenir. Voici onze talents qui en valent clairement le peine sur FC 27, dont trois joueurs du RB Leipzig, et une pépite Red Bull du Real Madrid.

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Et si vous souhaitez allonger votre liste de course ou procéder par poste, voici de quoi trouver les meilleurs pépites attaquants , milieux de terrain , défenseurs et gardiens de but .

01 Endrick (Real Madrid)

Voilà des années que l'attaquant brésilien fait partie des noms les plus en vue parmi les jeunes talents, et il débute FC 27 avec une note générale de 79. Avec un potentiel de 91, l'athlète Red Bull a encore une belle marge de progression. Si votre club en a les moyens, Endrick est l'un des meilleurs choix possibles en attaque.

Endrick dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Endrick Âge 20 Poste BU

02 Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam)

Déjà l'un des plus grands talents du mode Carrière d'EA FC 26, Jorthy Mokio reste l'une des meilleures affaires disponibles. Le Belge peut évoluer en sentinelle comme en défense centrale, coûte moins de quatre millions d'euros et peut grimper jusqu'à 89 s'il se développe bien.

Jorthy Mokio dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Jorthy Mokio Âge 18 Poste MDC

03 Jorrel Hato (FC Chelsea)

Le Néerlandais de Chelsea est l'un des défenseurs les plus polyvalents du mode Carrière : latéral gauche, défenseur central, voire milieu défensif en cas de besoin. Avec 78 de générale, Jorrel Hato est titulaire dès le premier jour, et son potentiel de 89 a de quoi faire envie.

Jorrel Hato dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Jorthy Mokio Âge 20 Poste DG

04 Antonio Nusa (RB Leipzig)

Si la Norvège a brillé pendant la Coupe du monde 2026, c’est en partie grâce à l’apport d’ Antonio Nusa . En club, il est au l'un des piliers du RB Leipzig depuis deux ans. 85 en vitesse, 85 en dribbles, une valeur marchande sous la barre des 20 millions d'euros : si vous cherchez un ailier gauche, difficile de trouver profil plus complet.

Antonio Nusa dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Antonio Nusa Âge 21 Poste AG

05 Rio Ngumoha (FC Liverpool)

Révélé en 2025 suite à son but décisif dans le temps additionnel avec les Reds sur la pelouse de Newcastle, Rio Ngumoha affiche déjà 75 de note générale sur FC 27. Avec 90 en vitesse et une valeur marchande d'environ trois millions d'euros, c'est un ailier bon marché qui a l'avenir devant lui.

Rio Ngumoha dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Rio Ngumoha Âge 18 Poste MG

06 Arthur Vermeeren (Royal Antwerpen)

Toujours sous contrat avec le RB Leipzig, le Belge est actuellement prêté au Royal Antwerp, dans son pays natal. 78 en passes, 77 en dribbles, à l'aise en relayeur comme en sentinelle : avec 76 de générale, Vermeeren a une base solide, et peut encore sérieusement progresser au fil de sa carrière.

Arthur Vermeeren dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Arthur Vermeeren Âge 21 Poste MC

07 El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray Istanbul)

Le Français est un excellent investissement pour votre défense. Passé par le centre de formation du PSG avant de rejoindre le RB Leipzig, El Chadaille Bitshiabu coûte environ 12 millions d'euros en mode Carrière. Il est actuellement prêté à Galatasaray. Donnez-lui deux saisons de temps de jeu, et vous aurez un défenseur central de très haut niveau.

El Chadaille Bitshiabu dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur El Chadaille Bitshiabu Âge 21 Poste IV

08 Assane Diao (Como 1907)

Avec 90 en vitesse, Diao fait partie des ailiers les plus rapides parmi les jeunes. Le Sénégalais, qui joue à Côme, peut en plus évoluer sur les deux ailes. Avec une valeur marchande d'environ 17 millions d'euros, c'est une vraie option pour les clubs qui veulent donner un coup d'accélérateur à leurs contre-attaques.

Assane Diao dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Assane Diao Âge 21 Poste RM

09 Pablo García (Racing Santander)

La pépite cachée venue d'Espagne : Pablo García démarre à 70, coûte environ quatre millions d'euros et possède l'un des plus gros potentiels du jeu au poste d'ailier droit. Le plan idéal : un prêt la première année, puis une place de titulaire dès la deuxième saison !

Pablo García dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Pablo García Âge 20 Poste AD

10 Francesco Camarda (Milan AC)

L'attaquant italien est le numéro 9 le moins cher avec un tel potentiel. Pour moins de trois millions, Francesco Camarda représente un projet passionnant : avec assez de temps de jeu, il peut prendre plus de 20 points de note.

Francesco Camarda dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Francesco Camarda Âge 18 Poste BU

11 Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

Noté à 76, le Grec du BVB peut jouer tout de suite et, à 18 ans, il a de longues années devant lui. Pour une carrière avec un budget moyen, Konstantinos Karetsas est le numéro 10 parfait.

Konstantinos Karetsas dans EA Sports FC 27 © FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Konstantinos Karetsas Âge 18 Poste MOC