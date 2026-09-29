Antonio Nusa, joueur du RB Leipzig, fait partie des jeunes pépites à recruter en mode Carrière dans EA Sports FC 27.
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FC 27 : 11 pépites à recruter d'urgence

Entre Endrick, une pépite du Milan AC à moins de trois millions d'euros et des stars du RB Leipzig : voici 11 jeunes à recruter en mode Carrière sur FC 27.
Écrit par Aykut Özbey
Temps de lecture estimé : 5 minutesPublished on

Résumé

  1. 1
    Endrick (Real Madrid)
  2. 2
    Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam)
  3. 3
    Jorrel Hato (FC Chelsea)
  4. 4
    Antonio Nusa (RB Leipzig)
  5. 5
    Rio Ngumoha (FC Liverpool)
  6. 6
    Arthur Vermeeren (Royal Antwerpen)
  7. 7
    El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray Istanbul)
  8. 8
    Assane Diao (Como 1907)
  9. 9
    Pablo García (Racing Santander)
  10. 10
    Francesco Camarda (Milan AC)
  11. 11
    Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)
Qu'est-ce qui fait la magie du mode Carrière d'EA FC 27 ? À la Gamescom 2026 de Cologne, Andreas Wilsdorf, line producer chez EA Sports, nous a donné sa réponse : « C'est ce jeune que vous avez repéré tôt et qui est devenu votre meilleur buteur. Ou Ce transfert pour lequel vous avez vidé les caisses du club et qui fait aujourd'hui la différence. »
C'est tout le sel du mode Carrière : dénicher les meilleurs talents, les faire grandir et les transformer en légendes du club. Sauf que dans EA Sports FC 27, l'exercice se corse. Le mercato a été repensé et les autres clubs entrent désormais dans la course aux enchères. « Ils peuvent vous chiper un joueur alors que vous venez à peine de faire une offre », prévient le producer d'EA Sports.
Morale de l'histoire : mieux vaut savoir très tôt qui vous voulez, et être prêt à vous battre pour l'obtenir. Voici onze talents qui en valent clairement le peine sur FC 27, dont trois joueurs du RB Leipzig, et une pépite Red Bull du Real Madrid.

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Et si vous souhaitez allonger votre liste de course ou procéder par poste, voici de quoi trouver les meilleurs pépites attaquants, milieux de terrain, défenseurs et gardiens de but.
01

Endrick (Real Madrid)

Voilà des années que l'attaquant brésilien fait partie des noms les plus en vue parmi les jeunes talents, et il débute FC 27 avec une note générale de 79. Avec un potentiel de 91, l'athlète Red Bull a encore une belle marge de progression. Si votre club en a les moyens, Endrick est l'un des meilleurs choix possibles en attaque.
Découvrez les statistiques et les notes d’Endrick dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Endrick dans EA Sports FC 27

© FUT.GG

Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Endrick

Âge

20

Poste

BU

1/5
02

Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam)

Déjà l'un des plus grands talents du mode Carrière d'EA FC 26, Jorthy Mokio reste l'une des meilleures affaires disponibles. Le Belge peut évoluer en sentinelle comme en défense centrale, coûte moins de quatre millions d'euros et peut grimper jusqu'à 89 s'il se développe bien.
Découvrez les statistiques et le prix de Jorthy Mokio dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Jorthy Mokio dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Jorthy Mokio

Âge

18

Poste

MDC

1/5
03

Jorrel Hato (FC Chelsea)

Le Néerlandais de Chelsea est l'un des défenseurs les plus polyvalents du mode Carrière : latéral gauche, défenseur central, voire milieu défensif en cas de besoin. Avec 78 de générale, Jorrel Hato est titulaire dès le premier jour, et son potentiel de 89 a de quoi faire envie.
Découvrez les statistiques et le prix de Jorrel Hato dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Jorrel Hato dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Jorthy Mokio

Âge

20

Poste

DG

1/5
04

Antonio Nusa (RB Leipzig)

Si la Norvège a brillé pendant la Coupe du monde 2026, c’est en partie grâce à l’apport d’Antonio Nusa. En club, il est au l'un des piliers du RB Leipzig depuis deux ans. 85 en vitesse, 85 en dribbles, une valeur marchande sous la barre des 20 millions d'euros : si vous cherchez un ailier gauche, difficile de trouver profil plus complet.
Découvrez les statistiques et le prix d’Antonio Nusa dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Antonio Nusa dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Antonio Nusa

Âge

21

Poste

AG

1/5
05

Rio Ngumoha (FC Liverpool)

Révélé en 2025 suite à son but décisif dans le temps additionnel avec les Reds sur la pelouse de Newcastle, Rio Ngumoha affiche déjà 75 de note générale sur FC 27. Avec 90 en vitesse et une valeur marchande d'environ trois millions d'euros, c'est un ailier bon marché qui a l'avenir devant lui.
Découvrez les statistiques et le prix de Rio Ngumoha dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Rio Ngumoha dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Rio Ngumoha

Âge

18

Poste

MG

1/5
06

Arthur Vermeeren (Royal Antwerpen)

Toujours sous contrat avec le RB Leipzig, le Belge est actuellement prêté au Royal Antwerp, dans son pays natal. 78 en passes, 77 en dribbles, à l'aise en relayeur comme en sentinelle : avec 76 de générale, Vermeeren a une base solide, et peut encore sérieusement progresser au fil de sa carrière.
Découvrez les statistiques et le prix d’Arthur Vermeeren dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Arthur Vermeeren dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Arthur Vermeeren

Âge

21

Poste

MC

1/5
07

El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray Istanbul)

Le Français est un excellent investissement pour votre défense. Passé par le centre de formation du PSG avant de rejoindre le RB Leipzig, El Chadaille Bitshiabu coûte environ 12 millions d'euros en mode Carrière. Il est actuellement prêté à Galatasaray. Donnez-lui deux saisons de temps de jeu, et vous aurez un défenseur central de très haut niveau.
Découvrez les statistiques et le prix d’El Chadaille Bitshiabu dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

El Chadaille Bitshiabu dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur El Chadaille Bitshiabu

Âge

21

Poste

IV

1/5
08

Assane Diao (Como 1907)

Avec 90 en vitesse, Diao fait partie des ailiers les plus rapides parmi les jeunes. Le Sénégalais, qui joue à Côme, peut en plus évoluer sur les deux ailes. Avec une valeur marchande d'environ 17 millions d'euros, c'est une vraie option pour les clubs qui veulent donner un coup d'accélérateur à leurs contre-attaques.
Découvrez les statistiques et le prix d’Assane Diao dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Assane Diao dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Assane Diao

Âge

21

Poste

RM

1/5
09

Pablo García (Racing Santander)

La pépite cachée venue d'Espagne : Pablo García démarre à 70, coûte environ quatre millions d'euros et possède l'un des plus gros potentiels du jeu au poste d'ailier droit. Le plan idéal : un prêt la première année, puis une place de titulaire dès la deuxième saison !
Découvrez les statistiques et le prix de Pablo García Fernández dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Pablo García dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Pablo García

Âge

20

Poste

AD

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10

Francesco Camarda (Milan AC)

L'attaquant italien est le numéro 9 le moins cher avec un tel potentiel. Pour moins de trois millions, Francesco Camarda représente un projet passionnant : avec assez de temps de jeu, il peut prendre plus de 20 points de note.
Découvrez les statistiques et le prix de Francesco Camarda dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Francesco Camarda dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Francesco Camarda

Âge

18

Poste

BU

1/5
11

Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

Noté à 76, le Grec du BVB peut jouer tout de suite et, à 18 ans, il a de longues années devant lui. Pour une carrière avec un budget moyen, Konstantinos Karetsas est le numéro 10 parfait.
Découvrez les statistiques et le prix de Konstantinos Karetsas dans EA Sports FC 27, l’une des pépites à recruter en mode Carrière.

Konstantinos Karetsas dans EA Sports FC 27

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Mode Carrière EA FC 27 : tout savoir sur Konstantinos Karetsas

Âge

18

Poste

MOC

1/5