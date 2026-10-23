Vous avez forcément vu passer ces vidéos : des gens qui poussent un traîneau lesté comme une voiture en panne, puis repartent courir comme si de rien n'était. Bienvenue dans HYROX, la

course de fitness

qui remplit les halls d'exposition, de Bordeaux à

, en passant par

. Pour la décortiquer, on suit un guide de luxe : Jake Dearden, ancien coureur d'ultra devenu champion du monde

HYROX

en Doubles à Nice en 2024, habitué de l'Elite 15 et coach de la discipline. Son verdict sur l'accessibilité tient en une phrase : «

. » Le niveau de sortie, en revanche, on en reparle à la station 8.