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© Stephanie Lindgren
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Karmine Corp : de la Kameto Corp aux Worlds, six ans d'ascension
Née sur Twitch en plein confinement, la Karmine Corp dispute ses premiers Worlds en 2026. Histoire, fondateurs, Blue Wall et palmarès : le récit d'une ascension express.
La KCorp régale les passionnés français depuis quelques années (même si on n’oublie pas Aegis, Solary, Vitality, Gentle Mates et tous les autres). Partie d'un projet lancé entre deux lives, la KC s'est retrouvé avec un public capable de remplir l'Accor Arena, et décroche aujourd'hui un ticket pour le Swiss Stage des Worlds de League of Legends. Derrière la KCorp, il y a Kameto, le streamer devenu président, et un club que l’on connaît bien, de l'Accor Arena au Red Bull League of Its Own en passant par la LEC et désormais les Worlds. Retour sur une ascension qui ressemble à un speedrun.
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Kameto Corp, 2020 : les fondateurs d'un projet né en plein confinement
Printemps 2020, la France est confinée et Twitch tourne à plein régime. Le 30 mars, Kamel « Kameto » Kebir et Zouhair « Kotei » Darji lancent la Kameto Corp. Dès mai, le projet entre sur League of Legends en rachetant la place d'Unfazed en Division 2 française. Pas exactement l'entrée par la grande porte (plutôt par la fenêtre de service, mais ça compte).
Le 16 novembre 2020, Amine « Prime » Mekri rejoint l'aventure et le club change de nom. Karmine, c'est la contraction de Kamel et Amine. Le trio fondateur est au complet : trois figures du web français qui vont prouver qu'un club se construit aussi avec une communauté.
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Karmine Corp : l'histoire d'une razzia sur les EU Masters
Promue en LFL, la première division française, la KCorp ne débarque pas en touriste. Elle remporte le Spring Split 2021, premier trophée de son histoire, en écrasant Misfits Premier 3-0 en finale. Dans la foulée, elle file aux European Masters, le tournoi qui oppose les meilleures équipes des ligues nationales européennes.
Et là, c'est le festin : victoire au printemps 2021 contre BT Excel, puis à l'été 2021 contre Fnatic Rising, puis au printemps 2022 contre LDLC OL : trois titres européens consécutifs. Les finales battent des records d'audience, avec un pic à 377 531 spectateurs. Qui dit mieux pour un club qui n'avait pas un an ?
Entre-temps, la KCorp s'offre ce que tout le monde appelle alors le « transfert du siècle » : Rekkles, légende de la LEC, accepte de descendre en LFL pour porter le maillot bleu. Après une saison 2022 plus compliquée, le club reprend le titre de LFL à l'été 2023 et décroche son quatrième trophée continental à l'EMEA Masters Summer 2023 (3-2 contre Movistar Riders). Quatre participations, quatre titres. Le plat de résistance pouvait arriver.
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Le Blue Wall, la fanbase qui a changé l'esport français
Impossible de raconter la KC sans son armée. Le Blue Wall, “le mur bleu”, c'est le nom de ses supporters, et il porte bien son nom : ses membres chantent, font du bruit et transforment chaque match en ambiance de tribune de foot. La presse sportive n'a d'ailleurs pas tardé à les comparer aux ultras des stades.
Le club a compris très tôt que ce public valait de l'or. Il crée la Karmine Corp Xperience (KCX), son propre événement : 12 000 personnes à l'Accor Arena pour la deuxième édition en 2022, puis environ 28 000 fans pour la suivante. Le format a continué de grandir depuis, comme le montre notre résumé du KCX 4. En mai 2025, la KC accueille même le LEC Roadtrip à Évry, avec G2, SK Gaming et Team Vitality, pour ramener la ligue européenne à domicile.
En décembre 2024, près de 15 000 spectateurs remplissent l'Accor Arena pour le Red Bull League of Its Own. Ce soir-là, devant son public, la KC fait tomber G2. Et cet automne, l'effet mur bleu a même franchi l'Atlantique : grâce à la KCorp, le play-in des Worlds 2026 a dépassé le million de spectateurs en simultané. Les fans de la KC n'assistent pas aux matchs, ils les prennent d'assaut.
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De la LEC aux Worlds : la Karmine Corp chez les grands
Le 18 octobre 2023, Kameto lance un live un peu spécial, l'Arc de Triomphe en fond d'écran. L'annonce tombe : la Karmine Corp reprend la place d'Astralis en LEC, la première division européenne, pour une valorisation d'environ 26 millions d'euros. Cette année-là, le boss l'avait promis : « La Karmine Corp sera en LEC l'an prochain et pendant longtemps. »
Les débuts en 2024 sont rugueux, comme pour tous ceux qui découvrent la cour des grands, avec des dernières places assez douloureuses. Puis la KCorp trouve son rythme. En 2025, elle remporte le Winter Split de la LEC et file à Séoul pour le First Stand, son premier grand tournoi international. Elle y atteint la finale, battue 3-1 par Hanwha Life Esports. Mais elle manque ensuite les Worlds, une blessure d'orgueil qui allait nourrir la suite.
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KC contre les géants : G2, T1 et la saison 2026 de tous les records
Pour se faire un nom en Europe, il faut battre G2, l'ogre du continent. La KC l'a fait sur scène, notamment au Summer Split. Face à T1, la maison de Faker, les premiers duels ont surtout servi de leçon : en 2023, un showmatch perdu mais honorable, suivi par plus de 100 000 personnes sur la chaîne de Kameto.
La saison 2026 restera dans les annales. La KCorp prend sa revanche sur T1 en demi-finale de l'Esports World Cup, avant de perdre la finale contre Dplus KIA. Elle signe un 9-0 parfait en saison régulière du Summer Split. Le 5 septembre, la victoire contre GIANTX offre au club sa toute première qualification aux Worlds. Les finales LEC de Nice tournent ensuite à la douche froide, et la KC hérite de la troisième place européenne : direction le play-in des Worlds, à Los Angeles. Là, la KC arrache un 3-2 contre Cloud9 après avoir été menée 2-1, puis enchaîne deux 3-0 secs contre MVK Esports. Le 18 octobre, le ticket pour le Swiss Stage est validé.
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KC aux Worlds 2026 : premier rendez-vous au sommet
Six ans après le confinement, la KCorp dispute enfin ses premiers championnats du monde, portée notamment par Caliste, son prodige en botlane. À l'heure où on écrit ces lignes, le premier rendez-vous est fixé au 23 octobre contre Anyone's Legend, en BO1. Le format des Worlds 2026 ne pardonne pas, mais le Blue Wall a déjà réglé son réveil. Et pour mesurer ce que pèse une première participation, plongez dans l'histoire des Worlds (spoiler : on ne s'y invite pas par hasard).
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Le palmarès de la Karmine Corp en un coup d'œil
- LEC : vainqueur du Winter Split 2025.
- EU / EMEA Masters : quatre titres (printemps 2021, été 2021, printemps 2022, été 2023), plus un cinquième à l'été 2025 avec Karmine Corp Blue, l'équipe académie.
- LFL : Spring Split 2021 et Summer Split 2023 avec l'équipe principale, puis plusieurs titres avec Karmine Corp Blue depuis 2024.
- International : finaliste du First Stand 2025 (défaite 3-1 contre Hanwha Life Esports), finaliste de l'Esports World Cup 2026, qualifiée pour le Swiss Stage des Worlds 2026.
- Rocket League : vainqueur du RLCS Winter Major 2023 et troisième du championnat du monde la même année.
- Valorant et TFT : un titre au Kickoff VCT EMEA, une section Game Changers (première équipe féminine française du jeu) et des joueurs de premier plan sur le circuit TFT.
Pas mal pour un club qui fêtera ses sept ans au printemps. Promis, on n'a rien gonflé.
FAQ Karmine Corp
Qui a fondé la Karmine Corp ?
Kamel « Kameto » Kebir et Zouhair « Kotei » Darji ont fondé la Kameto Corp le 30 mars 2020. Amine « Prime » Mekri les a rejoints en novembre 2020, quand le club est devenu la Karmine Corp.
Pourquoi le nom Karmine Corp ?
Karmine est la contraction des prénoms Kamel (Kameto) et Amine (Prime).
C'est quoi le Blue Wall ?
Le Blue Wall désigne la communauté de supporters de la Karmine Corp, célèbre pour son ambiance de tribune lors des événements, de l'Accor Arena aux compétitions internationales.
La Karmine Corp a-t-elle déjà gagné la LEC ?
La Karmine Corp a remporté le Winter Split 2025 de la LEC. Elle n'a en revanche jamais été championne du monde : 2026 marque sa première participation aux Worlds.
Quand la Karmine Corp joue t-elle aux Worlds ?
La Karmine Corp joue le 23 octobre contre Anyone's Legend.