La

régale les passionnés français depuis quelques années (même si on n’oublie pas Aegis, Solary, Vitality, Gentle Mates et tous les autres). Partie d'un projet lancé entre deux lives, la KC s'est retrouvé avec un public capable de remplir l'Accor Arena, et décroche aujourd'hui un ticket pour le Swiss Stage des

. Derrière la KCorp, il y a

, le streamer devenu président, et un club que l’on connaît bien, de l'Accor Arena au

en passant par

et désormais les Worlds. Retour sur une ascension qui ressemble à un speedrun.