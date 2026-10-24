League of Legends : le guide complet pour tout comprendre

Vous voyez tous vos streameurs préférés être obnubilés par League of Legends ces derniers temps ? C’est normal, les Worlds , le plus gros événement esport de l’année , sont là. Rassurez-vous, cette fois, on n’est pas là pour vous parler de la Karmine Corp , de Faker ou de Kameto . Non. Pour une fois, prenons du recul, et essayons d’accompagner les débutants. Parce que même si vous souhaitez simplement suivre quelques games de League of Legends, il vaut mieux connaître les bases, et très honnêtement, ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Rôles, champions, terminologie… à la fin de cet article, vous saurez ce qu’est un gank. Promis.

01 League of Legends, c'est quoi ?

League of Legends (ou LoL pour les intimes) est un MOBA , pour multiplayer online battle arena : un jeu de stratégie en ligne où deux équipes de cinq joueurs s'affrontent en temps réel. Développé et édité par Riot Games , il est sorti en 2009 sur PC (oui, le jeu a l'âge de passer son bac).

Chaque joueur contrôle un seul personnage, appelé champion, et doit coopérer avec ses quatre coéquipiers. Imaginez une partie d'échecs jouée à 200 à l'heure, où chaque pièce serait pilotée par un humain différent, avec ses humeurs et ses coups de génie. Voilà l'esprit.

La Faille de l'Invocateur © Riot Games

Cerise sur le gâteau : LoL est free-to-play . Le jeu est gratuit, et ce que vous pouvez acheter (les skins, des apparences alternatives pour les champions) ne donne aucun avantage en partie. Votre portefeuille ne jouera pas à votre place.

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02 Le but du jeu : détruire le Nexus adverse

Toute l'action se déroule sur une carte appelée la Faille de l'invocateur . Chaque équipe démarre dans un coin, au pied de sa base, et protège un bâtiment central : le Nexus. Le premier qui détruit le Nexus adverse remporte la partie. Simple sur le papier, beaucoup moins à cinq contre cinq.

La carte est découpée en trois voies (appelées lanes) : le haut (top), le milieu (mid) et le bas (bot). Entre elles s'étend la jungle, un labyrinthe de chemins coupé en deux par une rivière. Sur chaque voie, des tourelles et un inhibiteur barrent la route vers le Nexus, façon remparts d'un château fort.

Voilà à quoi ressemble une partie © Martin Vasatko (eSuba)

Pour assiéger ce château, il faut des ressources. En début de partie, les joueurs farment : ils éliminent les sbires, ces petites unités contrôlées par l'ordinateur qui avancent par vagues, pour gagner de l'or et de l'expérience. L'or sert à acheter des objets (six par champion), l'expérience à monter de niveau et à débloquer ses compétences (des sorts).

Restent les objectifs neutres, de vrais gros monstres qui changent le cours d'une partie : les dragons, qui offrent des bonus permanents à l'équipe qui les tue, et le Baron Nashor, dont le bonus aide à forcer les dernières défenses adverses. Qui contrôle ces monstres contrôle souvent le match.

Le Baron Nashor en pleine forme © Riot Games

03 Les 5 rôles de League of Legends

Dans une équipe, chacun a son poste, un peu comme au foot. Voici les cinq rôles classiques :

Top : seul sur la voie du haut, il joue souvent un champion solide (tank ou combattant) capable de tenir un duel long. C'est l'île déserte de la carte, et les toplaners adorent ça.

Jungle : il ne reste sur aucune voie. Il tue les monstres de la jungle, sécurise les objectifs neutres et surgit sur les voies pour surprendre l'adversaire. C'est le chef d'orchestre en début de game.

Mid : au centre de la carte, il incarne souvent les champions les plus spectaculaires (mages, assassins). Sa position lui permet d'aider sur les deux autres voies assez rapidement.

ADC (pour attack damage carry) : sur la voie du bas, c'est le snipeur de l'équipe. Fragile en début de partie, il devient une machine à dégâts une fois bien équipé.

Support : il accompagne l'ADC sur la voie du bas, le protège, soigne, contrôle la vision de la carte et lance certains combats. Le héros de l'ombre, sans qui rien ne tient.

Pas besoin de tout maîtriser d'un coup : choisissez un rôle qui vous parle et apprenez-le à fond. Votre équipe vous remerciera.

04 Champions LoL : 173 personnages, et vous n'avez pas besoin de tous les connaître

À l'automne 2026, League of Legends compte 173 champions jouables, le dernier arrivé étant Locke, sorti en juin 2026. Chacun possède un passif et quatre compétences, dont une ultime, son coup le plus puissant.

On les range en grandes familles : les tanks encaissent, les combattants attaquent au corps-à-corps et résistent, les mages lancent des sorts dévastateurs, les assassins éliminent une cible en un éclair, les tireurs infligent des dégâts à distance et les supports protègent leurs alliés. Un même champion peut parfois piocher dans deux familles.

Le conseil des anciens : commencez avec des champions simples à prendre en main comme Garen, Annie, Ashe ou Malphite, avant de vous attaquer aux kits les plus techniques. Pour la suite, notre sélection des meilleurs champions pour progresser en partie classée vous fera gagner un temps précieux. Et si un seul champion vous obsède au point de ne jouer que lui, vous êtes peut-être en train de devenir un OTP. Il y a pire comme destin.

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Rassurez-vous, l'entrée en matière est balisée. Voici le parcours conseillé :

Créez un compte Riot et téléchargez le jeu sur PC, gratuitement.

Faites le tutoriel : il présente les bases du déplacement, des compétences et des objectifs.

Enchaînez des parties contre l'IA pour tester des champions sans pression.

Passez aux parties normales contre d'autres joueurs, puis testez l'ARAM, un mode à une seule voie où tout le monde se bat en permanence. Idéal pour apprendre ses compétences.

Visez la partie classée, en continuant de faire des parties normales une fois arrivé niveau 30. Si vous lancez les classées en tant que vrai débutant, vous vous retrouverez Fer en un clin d’œil. Pour tout savoir sur les rangs de LoL, rendez-vous sur notre guide dédié au MMR .

Deux réflexes en plus : regardez votre mini-carte toutes les cinq secondes (c'est elle qui vous évitera la plupart des mauvaises surprises), et n'hésitez pas à couper le chat si l'ambiance tourne au vinaigre. Votre santé mentale vaut plus que quelques LP.

06 Le lexique LoL indispensable

LoL a son propre dialecte, et vous allez l'entendre partout, en partie comme en commentaire. Voici le kit de survie :

Farm : éliminer les sbires et les monstres pour récolter or et expérience.

Last hit : porter le dernier coup à un sbire, la condition pour toucher son or.

Gank : attaque surprise d'un joueur venu d'ailleurs (souvent le jungler) sur une voie.

Ward : balise posée au sol pour révéler une zone de la carte. Pas de vision, pas de chocolat.

Feed : mourir à répétition et offrir de l'or à l'adversaire. À éviter, évidemment.

Teamfight : combat collectif, souvent à cinq contre cinq, autour d'un objectif.

Split push : pousser seul une voie éloignée pour attirer l’adversaire et l’obliger à se regrouper.

LP (League Points) : les points gagnés ou perdus en partie classée.

OTP (one trick pony) : joueur qui ne joue qu'un seul champion.

GG (good game) : la formule de politesse de fin de partie. Toujours appréciée.

Avec ces dix mots-là, vous comprendrez déjà l'essentiel d'un cast.

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La Karmine Corp au Red Bull League of Its Own 2024 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Une fois les bases en poche, l'esport devient un spectacle fascinant. Un match pro se lit en quatre temps :

La draft : avant même de jouer, les deux équipes choisissent et bannissent des champions à tour de rôle. Une vraie partie d'échecs avant la partie d'échecs.

L'early game : les premières minutes, où l'on farme, où l'on prépare les ganks et où l'on se dispute les premiers dragons.

Le mid game : les équipes se regroupent, la vision devient cruciale et les escarmouches se multiplient autour des objectifs.

Le late game : un combat perdu autour du Baron Nashor peut suffire à ouvrir la base et à faire exploser le Nexus.

Côté compétitions, chaque grande région a sa ligue : la LEC en Europe (on vous explique tout dans la LEC pour les nuls ), la LCK en Corée du Sud, la LPL en Chine. Les meilleurs se retrouvent ensuite à l'international, jusqu'au sommet : les Worlds, le championnat du monde. L'édition 2026 se joue en Amérique du Nord, et la Karmine Corp y vit une première historique en se hissant jusqu'à la phase suisse. Tout le programme est dans notre grand guide des Worlds 2026 .

Envie de voir ces stars de près ? Red Bull organise aussi son propre tournoi, Red Bull League of Its Own , où T1 affronte des équipes européennes dans une ambiance de fête. En 2024, l'Accor Arena de Paris a vibré pour l'occasion. Une bonne façon de découvrir l'esport LoL en vrai.

08 League of Legends en chiffres : pourquoi le jeu est toujours là

Dix-sept ans après sa sortie, LoL refuse de prendre sa retraite. Quelques chiffres pour mesurer le phénomène :

League of Legends Classic : le retour aux origines © Riot Games

2009 : l'année de la sortie du jeu développé par Riot Games.

173 : le nombre de champions jouables à l'automne 2026.

10 : les rangs en partie classée, de Fer à Challenger.

6,7 millions : les spectateurs de la finale des Worlds 2025.

6 : le nombre de titres mondiaux de Faker, le GOAT incontesté , avec T1 , record absolu (son parcours est retracé dans Faker en 10 chiffres ).

Pourquoi un tel succès sur la durée ? D'abord parce que le jeu bouge sans cesse : mises à jour régulières, équilibrages, nouveaux objets. Ensuite, parce que son esport offre chaque année des scénarios dignes d'un film, comme l'ascension de la Karmine Corp. Enfin, parce que LoL a débordé du jeu vidéo, avec la série Arcane sur Netflix, qui a fait découvrir son univers à des millions de non-joueurs. On vous raconte cette mutation dans notre article sur LoL devenu franchise de la pop culture .

Arcane a retourné Netflix © Riot Games

Un jeu de 2009 qui remplit encore des arènes et fait vibrer toute la communauté française (et plus) en 2026. Qui dit mieux ?

FAQ

Combien y a-t-il de champions dans League of Legends ?

À l'automne 2026, League of Legends compte 173 champions jouables. Le dernier en date, Locke, est arrivé en juin 2026. Ce nombre évolue à chaque nouvelle sortie.

Quand League of Legends est sorti ?

League of Legends est sorti en 2009 sur PC. Il est développé et édité par Riot Games.

League of Legends est-il gratuit ?

Oui, League of Legends est entièrement gratuit (free-to-play). Les achats en jeu concernent surtout des éléments cosmétiques, comme les skins, qui ne donnent aucun avantage en partie.

Peut-on jouer à League of Legends sur console ou sur mobile ?

League of Legends se joue sur PC. Sur smartphone, Riot propose une version adaptée et distincte, League of Legends: Wild Rift.