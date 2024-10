Le guide des personnages de League of Legends dans Arcane

Avant de retrouver les meilleures équipes du monde à l’Accor Arena pour le Red Bull League of Its Own le 15 décembre 2024 , Riot nous aide à patienter avec la sortie le 9 novembre, de la saison 2 d’Arcane . Pour tout savoir de la série événement signée Fortiche Production, suivez le guide.

Pour assister à l'événement, rendez-vous ici .

Arcane, la très populaire série Netflix sortie en 2021, est une extension parfaite pour certains des personnages de League of Legends .

La saison 2 est sur le point de débarquer. C'est donc le moment idéal pour se replonger dans le monde d'Arcane, des régions de Piltover et de Zaun, et pour se remémorer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la première série animée de LoL.

Cet article est un guide ultime de tous les personnages de League of Legends qui figurent dans Arcane, y compris quelques apparitions que vous n'aviez peut-être pas remarquées.

01 Vi

Vi doit lutter mentalement et physiquement au cours d'Arcane © Riot Games

La bagarreuse préférée de tous. Dans League of Legends, Vi est une flic à la tête brûlée qui met à profit ses connaissances d'ancienne criminelle et ses prouesses au combat pour aider à maintenir la paix à Piltover.

À l'origine, Vi devait être synonyme de violence, ce qui est tout à fait approprié pour son personnage dans LoL. Cependant, Arcane nous dévoile son côté plus doux, et cette histoire de violence est reléguée au second plan lorsqu’on apprend en fait qu’il s’agit du diminutif de Violet.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur Vi.

L'évolution du personnage de Vi dans Arcane

Après que les Pacifieurs de Piltover aient tué ses deux parents, Vi est une enfant en colère qui n'a aucun respect pour les figures d'autorité et qui se bat régulièrement. Elle veut devenir plus forte afin de protéger sa sœur Powder et ses frères adoptifs, Mylo et Claggor. Son objectif est simple : lutter contre l’influence de Piltover pour mettre fin aux inégalités à Zaun.

Cependant, son monde est bouleversé lorsqu’elle, ses frères et sa sœur tentent de voler l'appartement de Jayce Talis et provoquent accidentellement une explosion. Les habitants, choqués et cherchant un responsable, demandent réparation. Lorsque Vi tente d'assumer la responsabilité de cet acte manqué, son père adoptif, Vander, tente de se rendre à la police. Malheureusement, il est capturé par le seigneur du crime Silco, qui demande à ses hommes de main de massacrer les Pacifieurs.

Une tentative de sauvetage audacieuse se termine ensuite en tragédie lorsque la bombe Hextech de Powder tue toute la famille adoptive. Vi s'en prend à Powder, la traite de Jinx (guigne en VF) avant de s'enfuir en titubant. Powder est désemparée, mais Vi n'a pas l'occasion de s'excuser car elle est capturée par le Pacifieur Marcus, un homme corrompu. Elle est jetée en prison et y reste pendant environ sept ans.

Vi est finalement libérée de prison par Caitlyn Kiramman, celle-ci cherche à traduire Silco en justice. Mais après son évasion, Vi apprend rapidement que les conséquences de ses actes ont eu un impact important sur ceux qu'elle aimait, en particulier Powder, qui perd la tête et sème le chaos avec Silco sous le nom de Jinx.

Rongée par la culpabilité et le fait d'avoir permis que sa petite sœur se fasse manipuler alors qu’elle avait juré de la protéger, elle apprend à contrôler son tempérament et à travailler de façon pragmatique avec les autres afin de faire tomber Silco. Grâce à Caitlyn, Vi devient plus vulnérable sur le plan émotionnel et commence à voir les habitants de la ville haute de Piltover différemment. Ils ne sont pas tous mauvais.

Vi dans League of Legends

Dans League of Legends, Vi est plutôt agressive © Riot Games

Sur LoL, Vi est régulièrement jouée en tant que jungler (rôle généralement considéré comme le plus difficile du jeu car il requiert des connaissances globales et la capacité d'avoir un impact sur l'ensemble de la carte). Sa grande mobilité et sa capacité à engager des combats lui permettent d'exceller dans la rivière, la jungle ou sur les lanes, à la recherche de ganks (attaques surprises).

Elle est classée comme un combattant. Elle est donc douée pour infliger des dégâts au corps-à-corps et peut encaisser quelques coups, mais elle est aussi plus mobile que la plupart des autres et excelle dans l'art d'attaquer des cibles uniques.

Les capacités de Vi lui donnent vraiment l'impression d'être une gardienne de la paix qui poursuit des individus. Son A, Brise-coffre, ralentit sa propre vitesse de déplacement pour charger un dash dont la portée, la vitesse et les dégâts augmentent lorsqu'il est complètement chargé. Lorsqu'il touche, il fait reculer l'ennemi, mais elle peut causer encore plus de chaos avec son ultime, Mise en demeure, qui permet à Vi de verrouiller une cible, de foncer vers elle, puis de l’envoyer dans les airs avant de la plaquer au sol.

Dans le jeu, elle est tout aussi compétente avec ses poings. Elle veut donner beaucoup de coups, car ses auto-attaques et son Brise-coffre appliquent des effets qui explosent au troisième coup pour infliger des dégâts supplémentaires. Cela permet aussi d’augmenter momentanément la vitesse d'attaque de Vi et de réduire le temps de recharge du bouclier passif qu'elle obtient périodiquement après avoir utilisé une compétence.

En ce qui concerne le lore de Vi en jeu, il n'y a aucune mention de Jinx comme étant sa sœur. En fait, cela n'a été confirmé qu'à la sortie d'Arcane, même si les fans s'en doutaient depuis des années grâce à quelques répliques.

Relations entre Vi et les autres personnages de League of Legends dans Arcane

Vi a toujours été très protectrice envers sa petite sœur Jinx, anciennement connue sous le nom de Powder. Lorsqu'un jeu d'enfant allait trop loin, elle disait à Powder : “Aucun monstre ne t'aura quand je serai là.” Mais après avoir été arrêtée, Vi n'a pas pu tenir cette promesse.

Au départ, les retrouvailles entre les deux sœurs sont heureuses, mais les choses changent lorsque Jinx s'aperçoit qu'un Pacifieur est avec Vi, ce qui signifie qu'elle ne peut pas faire confiance à sa sœur, et leur relation s'en ressent. Vi est rongée par la culpabilité et est déterminée à mettre fin aux crimes de Jinx afin de retrouver sa sœur.

Vi et Caitlyn ont ce qui semble être une relation romantique épanouie, car elles deviennent très proches dans la saison 1. Caitlyn sauve Vi de la prison et lui témoigne de la gentillesse, ce qui finit par changer l'opinion de Vi sur les habitants de Piltover. Les deux sont très protectrices l'une envers l'autre et, pour des raisons différentes, veulent arrêter Jinx.

Ekko a été influencé par Vi en grandissant, il a appris à se battre et cherchait à être plus fort qu'elle. Vi est choquée de voir à quel point il est devenu fort et confiant lorsqu'elle sort de prison après qu'il l'ait kidnappée, supposant qu'elle aidait Silco et Jinx. Tous deux restent des amis proches et des alliés solides qui veulent protéger Zaun.

Vi fait étonnamment équipe avec Jayce, l'homme qu'elle a volé dans son enfance, afin d'arrêter Silco. C’est d’ailleurs lui qui lui donnera ses gants. Ils se battent ensemble dans l'une des usines de Silco, mais Jayce tue accidentellement un enfant et abandonne son plan. Vi pense qu'il est naïf au sujet des luttes auxquelles les habitants de Zaun doivent faire face et qu'il a tort de retirer l'armée de la ville souterraine où les problèmes couvent.

02 Jinx

Jinx a un arc narratif violent et tragique © Riot Games

Jinx est une menace. Dans le jeu, elle cause constamment des problèmes aux dirigeants de Piltover, qu'il s'agisse de farces cruelles ou de crimes majeurs et destructeurs. Elle se bat fréquemment contre Vi et Caitlyn, et c'est pourquoi, lorsqu'elles sont dans des équipes opposées dans le jeu, la mission secrète intitulée “Attrapez-moi si vous le pouvez” se déclenche automatiquement. Si l’un des joueurs tue l’autre, il reçoit 1 gold, c’est un petit easter egg sympathique.

Tout ce que fait Jinx est empreint d'une joie et d'une énergie enfantine, ce qui explique qu'elle soit la seule championne de LoL à avoir un point d'exclamation dans le nom de chaque compétence.

L'évolution du personnage de Jinx dans Arcane

Powder commence comme une enfant timide et maladroite. Elle veut être forte et courageuse comme Vi, mais elle a du mal à suivre ses frères et sœurs plus âgés dans leurs aventures. Elle a été traumatisée par la perte de ses parents à un jeune âge, et cette cicatrice devient encore plus grande lorsqu'elle tue accidentellement sa famille adoptive et croit que Vi l'a abandonnée.

Elle avait des hallucinations de Mylo et de Claggor, et celles-ci sont devenues de plus en plus présentes lorsqu'elle a été adoptée par Silco. Elle devient légèrement sadique, prenant plaisir à commettre ses crimes, et est un électron libre dans la mesure où personne ne peut contrôler ou prédire ce qu'elle va faire.

Jinx devient encore plus instable mentalement une fois que Singed lui a donné du shimmer pour lui sauver la vie. Cela la rend paranoïaque, et l'amène à prendre des décisions encore plus erratiques. Il y a une partie en elle qui est toujours la Powder faible et effrayée, quelque chose que le surnom de Jinx cache, mais finalement, Jinx trouve sa propre force et s'engage de façon permanente dans le côté chaotique de sa personnalité.

Jinx dans League of Legends

Jinx est complètement folle dans League of Legends © Riot Games

Dans le jeu, elle joue le rôle d'un AD Carry (tireur d'élite) à longue portée, un rôle qui a généralement besoin de temps pour se renforcer et devenir la source principale de dégâts de son équipe.

Il est intéressant de noter que les ADC sont généralement joués en botlane, aux côtés d'un autre joueur jouant le rôle de support, qui a pour mission de maintenir l'ADC en vie. Plus vous réfléchissez à l'évolution du personnage de Jinx dans Arcane, plus il semble logique qu'elle ait besoin d'aide. Il en va de même pour Caitlyn, qui est elle soutenue par Vi dans la série.

Mais, comme dans Arcane, au fil des parties, Jinx devient assez indépendante et redoutable. Son passif, ENTHOUSIASME !, augmente sa vitesse de déplacement et d'attaque après qu’elle ait participé à un kill, ce qui lui permet d'écraser les équipes et de retourner les teamfights. Alors que la plupart des ADC veulent faire du kite en arrière (tirer puis reculer pour rester hors de portée des autres), Jinx est excellente pour poursuivre les ennemis grâce au ralentissement engendré par son sort ZAP !, à la portée accrue de son lance-roquettes Poiscaille et à son ultime SUPER ROQUETTE DE LA MORT ! qui a une portée illimitée.

L'histoire de Jinx n'est pas mentionnée dans le jeu. On ne sait pas qu'elle est la sœur de Vi, ni comment elle est devenue folle. Son lore se concentre sur ses frasques actuelles et le chaos qu’elle provoque à Piltover et Zaun.

La relation de Jinx avec les autres personnages de League of Legends dans Arcane

Jinx et Vi tiennent toujours l'une à l'autre. Jinx est incrédule lorsqu'elle retrouve Vi et est momentanément ravie de la voir. Cependant, Jinx ne veut pas jouer le rôle de la petite sœur et poursuit son chemin dans le crime et le chaos pour faire tomber Piltover.

Lorsque Jinx dit à sa sœur que c’est elle qui est responsable de son évolution et non Silco, beaucoup l’ont pris comme une accusation. Mais on peut aussi y voir un remerciement. Vi l’a aidée à devenir forte et indépendante à sa manière. Après tout, dans cette même tirade, Jinx dit à Vi : “C'est grâce à toi si je suis encore en vie”.

Jinx et Ekko étaient des amis d'enfance qui jouaient et s'entraînaient régulièrement au combat ensemble. Les citations du jeu suggèrent qu'Ekko avait le béguin pour Jinx, mais cela n'est jamais suggéré dans Arcane. Ils finissent par devenir ennemis lorsque Ekko forme les Lucioles pour tenter de protéger Zaun contre des adversaires comme Silco.

Jinx déteste immédiatement Caitlyn, elle a une perception tordue d'elle avant même qu'elles ne se rencontrent, car elle ne supporte pas les Pacifieurs comme ceux qui ont tué ses parents. La relation intime de Vi avec Caitlyn exaspère Jinx et la rend jalouse, persuadée qu'elle a été remplacée et que les tentatives de Vi de se rapprocher ne sont pas sincères.

03 Caitlyn Kiramman

Caitlyn trouve sa propre voie © Riot Games

Caitlyn a un sens aigu de la justice. Élevée dans le clan Kiramman, l'une des maisons régnantes de Piltover, elle abandonne le confort d'un mode de vie traditionnel et élitiste pour découvrir le monde par elle-même en tant que Pacifieur.

Après avoir été bloquée par sa famille et par le corrompu Marcus, elle commence sa propre enquête privée sur Silco et obtient bien plus que ce à quoi elle s’attendait.

L'évolution du personnage de Caitlyn dans Arcane

Caitlyn a grandi à l'abri du besoin, mais cela lui a donné l'impression que sa croissance était freinée, ce qui l'a rendue encore plus déterminée à tracer sa propre voie.

Empathique, Caitlyn veut protéger les gens et utilise ses compétences exceptionnelles en tir pour rejoindre l'académie de police et devenir un Pacifieur, elle est déterminée à réussir grâce à son mérite.

Caitlyn soupçonne ses parents d'user de leur influence pour la maintenir dans un emploi de garde ennuyeux, et le shérif Marcus, corrompu, l'empêche d'enquêter sur Silco. Lorsque l'explosion de Jinx manque de tuer Caitlyn, sa mère utilise son pouvoir pour faire renvoyer sa fille.

Cependant, Caitlyn, en bonne franc-tireuse qu'elle est, reste déterminée à arrêter Silco. Elle trouve Vi en prison et la fait libérer pour qu'elles puissent vaincre Silco ensemble.

Caitlyn dans League of Legends

Sur LoL, Caitlyn est le sheriff de Piltover © Riot Games

Le jeu nous donne un indice sur l'avenir arcanique de Caitlyn, car dans LoL, elle est en fait le shérif de Piltover et traque régulièrement les criminels avec son puissant fusil de sniper Hextech et ses pièges métalliques.

Comme Jinx, c'est une tireuse d'élite (ADC), mais elle préfère garder une plus grande distance car elle a la plus grande portée d’auto-attaque en jeu. Après quelques attaques de base, Caitlyn affine sa visée pour que la suivante soit un headshot, qui fait beaucoup plus de dégâts et a plus de chances d’infliger un coup critique. Si un adversaire est pris dans l'un de ses pièges Pièges-Yordle (qui immobilise) ou son Filet de calibre 90 (qui ralentit), la prochaine auto qu’il prendra aura des dégâts boostés.

Il est intéressant de noter que ses pièges contiennent des cupcakes, car c'est le surnom que Vi lui donne de façon taquine dans le jeu et dans Arcane. Cela a toujours été un indice de leur relation étroite, mais leur romance n'a pas été officiellement confirmée (bien qu'elle soit évidente pour quiconque a des yeux).

La relation de Caitlyn avec d'autres personnages de League of Legends dans Arcane

Comme nous venons de le dire, Vi et Caitlyn ne forment pas un couple officiel, mais c'est bien ce qui se prépare. Elles sont très proches l'une de l'autre, se protègent mutuellement et se sauvent la vie à plusieurs reprises. La gentillesse et la compassion de Caitlyn apportent un nouveau regard sur Piltover et une vulnérabilité émotionnelle à Vi.

Caitlyn était très amie avec Jayce depuis ses études, elle le connait via ses parents. Lorsque les expériences de Jayce en matière de magie causent son renvoi, Caitlyn essaie de continuer à lui parler, mais ses parents le lui interdisent. Ils restent amis et Jayce propose à Caitlyn de travailler pour lui, elle refuse pour continuer à être un Pacifieur. Il la soutient dans son choix et l'aide finalement à faire sortir Vi de prison.

Ekko se méfie initialement de Caitlyn, et cette dernière ne l'apprécie pas non plus lorsque lui et les Lucioles l'enlèvent, elle et Vi. Ekko croit que les habitants de Piltover détruisent sa maison, mais Caitlyn explique le malentendu avec les Lucioles, qui ont en fait été accusées pour les crimes de Silco. Heureusement, Vi désamorce la situation et se porte garante de Caitlyn, ce qui les amène à se faire confiance. Caitlyn convainc même Ekko de lui donner sa gemme Hextech plutôt que de l'utiliser violemment contre Silco.

Jinx a failli tuer Caitlyn avec ses bombes, ce qui a conduit les parents de cette dernière à la faire licencier pour la protéger. Caitlyn pense que Jinx est mentalement trop atteinte pour que Vi puisse la sauver, mais elle continue de cacher les crimes de Jinx au Conseil, et hésitera plus tard à tirer sur elle à cause de Vi.

04 Ekko

Ekko s'endurcit au fil des événements dans Arcane © Riot Games

Ekko est un génie qui met à profit son invention, le Z-Drive, pour remonter le temps et tenter de protéger sa ville. Pour l’instant, on ne l’a pas encore vu l’utiliser dans Arcane.

Nous avons déjà eu un aperçu des capacités d'Ekko dans la saison 1, mais il jouera probablement un rôle beaucoup plus important dans la suivante.

L'évolution du personnage d'Ekko dans Arcane

Au départ, Ekko est un enfant espiègle qui utilise son esprit brillant pour réparer des objets mécaniques dans l'atelier de Benzo. Il était très ami avec la bande d'enfants adoptés par Vander, qui le surnommait Little Man, et il se tournait particulièrement vers Vi dans l'espoir de devenir plus fort.

Quelques années plus tard, il s'endurcit, mais par nécessité. Son tuteur, Benzo, a été assassiné et tous ses amis d'enfance ont été tués, ont disparu, ou sont devenus ses ennemis.

Ekko devient un leader, ralliant les jeunes opprimés de Zaun pour protéger leur maison de la domination de Silco en formant le groupe des Lucioles. Après avoir appris à faire confiance à Vi et Caitlyn, il accepte de les aider à arrêter Jinx, qu'il connaissait autrefois comme son ami d'enfance Powder.

Il est convaincu que Zaun possède un potentiel inexploité et se fait le champion de l'ingéniosité et de la débrouillardise de ses habitants. La base des Lucioles est située autour de l'un des rares arbres de Zaun, ce qui prouve que la vie peut croître et même s'épanouir dans les bas-fonds de la ville.

Ekko dans League of Legends

Ekko est un génie aux compétences hyper agressives © Riot Games

Ekko est principalement joué au mid (et en jungle), où il se bat en un contre un tout en utilisant constamment ses capacités. Bien qu'il s'apparente à un mage, il est considéré comme un assassin, car sa mobilité lui permet de se jeter dans des situations dangereuses afin d'éliminer les cibles prioritaires.

Il n'a aucun mal à le faire car il peut remonter le temps de quelques secondes grâce à sa capacité ultime, Chronofracture. Pour ce faire, un clone fantomatique suit les mouvements d'Ekko, mais avec un décalage de quelques secondes. Ensuite, dès l'activation, le corps d'Ekko revient à la position du clone, il se soigne et laisse échapper une explosion qui inflige d'importants dégâts.

Le reste du kit d'Ekko est consacré à la recherche et l’attaque d’ennemis. Son Z, Convergence parallèle, projette un dôme qui, après un court délai et une fois qu'Ekko y est entré, étourdit tous les ennemis qui s'y trouvent. Son E, Rush déphasé, permet à Ekko de s'élancer vers l'avant avant de se téléporter sur une distance considérable, directement sur l'ennemi ciblé à portée.

En ce qui concerne le lore du jeu, Ekko a une histoire un peu plus saine. Tout d'abord, il a des parents. Ils ont reconnu son génie dès son plus jeune âge et ont travaillé jusqu'à l'os pour pouvoir l'envoyer dans une école de Piltover.

Cependant, Ekko aime sa vie à Zaun et préférerait aider la région à développer son propre potentiel. Une partie de l’histoire raconte que ses parents rentrent épuisés du travail, mais lui apportent un dessert de Piltover bien cher pour son anniversaire. Ekko utilise alors ses pouvoirs de rembobinage pour s'asseoir à table avec sa famille, encore et encore, sans rien changer.

Les relations d'Ekko avec les autres personnages de League of Legends dans Arcane

Vi était le mentor d'Ekko, qui la considérait comme une grande sœur. Elle lui apprenait à se battre, mais l'aidait aussi à se laver après s'être sali dans le tas de ferraille. Plus tard, il kidnappe Vi et Caitlyn après les avoir vues avec Jinx, mais il leur pardonne rapidement lorsqu'il découvre que Vi n'aide pas sa sœur. Ils se font toujours confiance et travaillent ensemble pour faire tomber Silco.

Après avoir enlevé Caitlyn, Ekko se méfie d'elle, comme on pouvait s'y attendre, car les Pacifieurs attaquent les Lucioles, et elle est en colère contre lui parce qu'elle pense qu'il va blesser Vi en l'interrogeant. Une fois que Vi s'est expliquée et s'est portée garante des deux, ils travaillent ensemble, et Ekko aide même Caitlyn à retourner à Piltover dans un geste de bonne volonté. Ekko veut utiliser la gemme Hextech comme arme contre Silco, mais Caitlyn le convainc que cela ne ferait que créer un cycle de violence encore plus brutal.

Ekko et Jinx étaient meilleurs amis lors de leur enfance. En fait, dans l'histoire du jeu, Ekko a grandi en ayant le béguin pour elle, mais cela n'est jamais suggéré dans Arcane. Pourtant, dans la série, il se soucie profondément de son amie, au point de peindre Powder sur la fresque de la base des Lucioles, alors qu'il croyait qu'elle avait disparu. Elle deviendra plus tard son ennemie lorsqu'il réalisera la menace qu'elle et Silco représentent pour la paix à Zaun, et ils finiront par se battre sur le pont. Ekko perdait généralement ses combats contre elle lorsqu'il était enfant, mais cette fois-ci, il en sort vainqueur, bien qu'en voyant son visage de près, il n'ait pas pu porter le coup de grâce, et Jinx a profité de ce moment sentimental pour faire exploser une bombe qui les a tous les deux blessés.

Après avoir été exclu du Conseil, Heimerdinger trouve un Ekko blessé sous le pont. Ils se rapprochent l'un de l'autre, car tous deux essaient d'aider les habitants de leurs villes respectives, mais sont rejetés pour cela. Heimerdinger aide Ekko à rentrer chez lui et s'étonne de la base des Lucioles et de tout ce qu'ils ont accompli. Cette alliance sera probablement importante pour la saison 2.

05 Jayce Talis

Jayce a énormément de décisions à prendre dans Arcane © Riot Games

Le Golden Boy. Le beau gosse. L'enfant prodige d'Hextech. Avec tous les surnoms qu'il a reçus dans Arcane, on ne croirait pas que Jayce est un homme de 31 ans dans les actes 2 et 3 de la saison 1 d’Arcane, mais c'est probablement dû à sa naïveté.

Le scientifique aux yeux brillants ne voit que le potentiel et tout le bien qui pourrait être fait s'il parvenait à maîtriser le pouvoir de la magie grâce à la science. Malheureusement pour lui, la politique, la cupidité et des personnes mal intentionnées se mettent en travers de son chemin.

Le développement du personnage de Jayce dans Arcane

Nous ne savons pas grand-chose du passé de Jayce, simplement que lorsqu'il était enfant, sa mère et lui se sont retrouvés coincés dans une tempête de neige, et qu'elle s'est effondrée. Ils semblent en danger jusqu'à ce qu'un homme masqué avec des tatouages sur les doigts, probablement Ryze, un autre champion de LoL, utilise la magie pour les téléporter.

À partir de là, Jayce consacre sa vie aux recherches sur la magie et tente de canaliser ses pouvoirs par le biais de la science afin d'aider l'humanité. Il croit fermement en ses idéaux et ignore les conseils d’Heimerdinger en admettant au Conseil qu'il fait des recherches sur la magie, ce qui lui vaut d'être expulsé de l'académie.

Il n'abandonne pas pour autant ses recherches et, avec l'aide de Viktor, ils parviennent à stabiliser le cristal Hex et à maîtriser la magie, ce qui leur vaut le soutien du Conseil et conduit à la création des Portes d’Hextech.

Jayce finit par rejoindre le Conseil, mais sa naïveté le trahit. Beaucoup commencent à vouloir utiliser Hextech pour créer des armes, ce qui est à l'opposé de ce qu'il espérait. Il voulait seulement offrir une vie meilleure à ses congénères. Mais il est mis à rude épreuve lorsqu'il tente d'arrêter les opérations de Hextech pour protéger les gens à cause de l'argent que cela rapportait aux autres membres du Conseil.

Alors que la tension monte entre Piltover et la ville souterraine (Zaun), Jayce décrète le verrouillage total du pont reliant les deux villes, ce qui ne fait qu'accroître l'agitation de l'autre côté de la ville.

Extrêmement stressé par la situation, il accepte finalement de se joindre à Vi lors d'un raid sur les usines de shimmer de Silco, mais au cours du combat, il tue accidentellement un jeune garçon en utilisant son nouveau marteau Mercury. Affolé, il quitte le combat et accepte plus tard les conditions de Silco pour permettre à Zaun de devenir indépendant, au grand dam des autres membres du Conseil.

Jayce n'a pas peur d'aller à l'encontre des souhaits du Conseil, car il prend toujours ce qu'il croit être la bonne décision, même si cela le rend impopulaire. Il suivra toujours ses idéaux.

Jayce dans League of Legends

Sur LoL, Jayce est bien plus arrogant © Riot Games

En tant que champion sur LoL, Jayce est très flexible car il peut être joué sur la toplane ou au mid. Son design est un mélange unique entre un personnage à distance et un combattant. Il peut transformer son marteau et l’utiliser comme arme de mêlée ou comme canon magique. Sa capacité ultime, acquise au premier niveau, lui permet de passer d'une forme à l'autre.

Il peut sauter sur des cibles en les frappant avec son marteau, ou créer des formes plus petites d’Hexgates avec son E, Portail d’accélération, qui crée une ligne d'éclairs qui booste non seulement lui-même et ses alliés, mais aussi les projectiles qui la traversent. Cela augmente les dégâts, la vitesse, la portée et le rayon d'explosion de son A, Orbe électrique.

Vis-à-vis du lore, Jayce est très différent dans le jeu, il est arrogant, et les gens ne veulent pas travailler avec lui. Il refuse régulièrement de ralentir pour permettre à ses collègues de le rattraper. La seule personne capable de travailler aussi vite, c’est Viktor. Les deux se rencontrent lors d'une fête et se rapprochent parce qu'ils ne veulent pas être là, mais plus tard, ils deviennent rivaux, ce qui pourrait être une allusion au destin des deux personnages dans la saison 2 s'ils survivent à l'attaque de Jinx.

Les relations de Jayce avec les autres personnages de League of Legends dans Arcane

Viktor sauve accidentellement Jayce du suicide après son expulsion de l'académie. Les deux travaillent ensemble et réussissent à stabiliser l'Hexgem, devenant ainsi des partenaires de travail et des amis proches. Plus tard, leur amitié devient tendue lorsque Jayce reproche à Viktor d'avoir défié la barricade et de s’être aventuré dans les zones dangereuses de Zaun, avant que Viktor ne révèle qu'il y est né. Après avoir fait face à une maladie en phase terminale, Viktor envisage également de se suicider, mais il est accidentellement sauvé par Jayce, de la même manière que lors de leur première rencontre. Ensemble, ils tentent de ramener la paix entre Piltover et Zaun, et Jayce promet, à la demande de Viktor, de détruire le dangereux Hex Core, même si c'est ce qui maintient Viktor en vie.

Jayce était très ami avec Caitlyn, car sa famille Kiramman parrainait ses études et il la considérait comme une petite sœur. Après son expulsion, l'embarras social qu'elle a causé au clan a empêché Caitlyn de lui parler pendant un certain temps. Plus tard, il couvre Caitlyn lorsqu'elle utilise son nom pour faire libérer Vi de prison, les deux sont toujours des amis proches, bien qu'ils aient pris des chemins différents.

Heimerdinger est le mentor de Jayce, il l’a toujours admiré. Cependant, l'expérimenté Heimerdinger, qui a plus de 300 ans, craint les dangers de la magie, bien que Jayce soit persuadé qu'il lui prouvera le contraire. Jayce finit par trahir Heimerdinger, un acte qu'il regrette profondément, et le fait exclure du Conseil afin qu'il puisse poursuivre la dangereuse expérience Hex Core pour sauver Viktor.

06 Viktor

Viktor cherche avant tout à aider son prochain © Riot Games

Arcane nous a montré un côté beaucoup plus humain de Viktor.

L'ingénieux inventeur se consacre à l'amélioration de l'humanité, et alors que dans le jeu il se concentre sur l'humanité dans son ensemble, dans Arcane, une grande partie de son attention est consacrée à essayer de se sauver lui-même.

L'évolution du personnage de Viktor dans Arcane

Viktor a grandi à Zaun, au sein d’une famille pauvre. Il est né boiteux, ce qui l’a empêché de jouer avec les autres enfants lorsqu’il était jeune. Mais grâce à son esprit brillant, il s’est occupé en créant des machines et des jouets.

L’un de ces jouets, un bateau, est accidentellement parti à la dérive jusque dans le laboratoire souterrain de Singed, un autre champion de League of Legends. Encore enfant, Viktor l’a aidé pour ses expériences sur une créature mais, après s’être rendu compte qu’il faisait souffrir l’animal pour le maintenir en vie, il prit la fuite en pleurant.

Plus tard, le potentiel de Viktor est détecté par Heimerdinger, et il rejoint l’académie en tant qu’assistant. C’est ainsi qu’il rencontre Jayce et apprend qu’il effectue des recherches liées à la magie. Il décide de s’associer à Jayce, malgré son renvoi, sauvant au passage involontairement sa vie, et ensemble, ils parviennent à maîtriser le pouvoir des gemmes Hextech pour créer de nombreuses inventions.

Jayce rejoint le Conseil, chose que Viktor considère comme une perte de temps qui les freine dans leurs progrès. C’est à ce moment-là que la maladie de Viktor empire, et qu’il se rend compte que la magie ne s’applique pas forcément aux outils, mais peut prendre toute forme.

Il commence donc à développer le Hex Core, qui peut se développer et, il l’espère, booster la physiologie des matières organiques pour potentiellement lui sauver la vie. Il perd toutefois connaissance pendant une expérience avant de se réveiller à l'hôpital, aux côtés de Jayce. C’est à ce moment qu’il lui parle de sa maladie incurable.

Jayce l’aide alors à travailler sur l’Hex Core, même si leur progrès prennent plus de temps que prévu pour Viktor. Ils montrent l’objet à Heimerdinger, qui est terrifié devant le potentiel de l’invention, c’est alors que Jayce fait renvoyer Heimer du Conseil. Toujours à la recherche d’une aide extérieure, Viktor montre le Core à Singed, qui lui remet une fiole de shimmer en espérant que cela aidera son corps à accepter la machine et les transmutations engendrées.

De retour dans son labo, Viktor s’injecte le shimmer et tente d’associer l’Hex Core et son corps, mais il perd le contrôle de l’invention. Son assistante, Sky Young, tente de le tirer pour mettre hors de danger, mais elle se retrouve happée par l’objet, servant au passage de carburant et permettant à l’Hex Core de soigner la partie droite du corps de Viktor. En lisant le carnet de celle-ci, Viktor se rend compte qu’elle était amoureuse de lui, ce qui le laisse totalement dévasté. Il tente ensuite de détruire sa création, mais ne peut s’y résoudre, il demande donc à Jayce de le faire.

Viktor dans League of Legends

Sur LoL, Viktor est méconnaissable © Riot Games

Dans LoL, comme vous pouvez le voir sur l’image, VIktor est physiquement assez différent.

Viktor s'augmente régulièrement via des avancées technologiques. Depuis qu’il a vu que de nombreux accidents à Zaun avaient été causés par des défaillances humaines, il pense que seule la science aidera l’humanité à atteindre son plein potentiel. Dans le lore du jeu, c’est cette détermination à toute épreuve qui viendra briser sa relation avec Jayce.

Dans le jeu, Viktor commençait auparavant les parties avec un objet unique appelé Hex Core, il pouvait l’améliorer pour booster ses compétences.

Le scientifique se joue au mid, c’est un mage qui fait énormément de dégâts, notamment grâce à son E, Rayon de la mort, qui envoie un rayon via un troisième bras attaché à son dos.

Les relations de Viktor avec les autres personnages de League of Legends dans Arcane

Comme énoncé plus haut, Viktor a de bons rapports avec Jayce, ils sont les inventeurs d’Hextech, qui permet à Piltover de devenir une ville mondialement connue. Ils ont chacun sauvé la vie de l’autre, et même s’ils ont eu des désaccords, ils s’entendent globalement bien.

Heimerdinger a découvert Viktor et l’a ramené à Piltover pour qu’il puisse réaliser son plein potentiel en tant qu’inventeur. Viktor était assistant à l’académie et avait énormément de respect pour son mentor. Ils ont par contre souvent débattu, notamment au sujet de la magie et du Hex Core, puisque Heimer, du haut de ses 300 ans, avait du mal à comprendre le rapport à la mortalité de Viktor et sa maladie.

07 Heimerdinger

Arcane a enfin donné de la profondeur au lore d'Heimerdinger © Riot Games

Le scientifique yordle est un génie absolu. Après trois siècles passés à œuvrer au développement de la ville, Heimerdinger est une figure respectée de Piltover, il est d’ailleurs le doyen de l’académie et à la tête du Conseil de la ville.

Son nom est un mélange entre J. Robert Oppenheimer, l’inventeur de la bombe atomique, et le prix Nobel de physique Erwin Schrödinger.

L'évolution du personnage d’Heimerdinger dans Arcane

On en sait assez peu sur le passé d’Heimerdinger, même s’il est évident qu’en tant que Yordle, il vient à l’origine de Bandle City. Il a plus tard fait étape à Piltover et a rencontré un scientifique, avant de se décider à marcher dans ses pas.

Au moment de la saison 1, avec son expérience et sa sagesse, il s’érige comme un fervent opposant au mélange entre la magie et la science, ce qui brosse Viktor, Jayce et leurs travaux Hextech dans le mauvais sens des poils.

Après le succès d’Hextech, Heimerdinger encourage ses pairs à faire preuve de la plus grande vigilance et à ralentir, notamment vis-à-vis des inventions qui pourraient s’avérer dangereuses. Ceux-ci, trop ambitieux, n’écoutent pas. Finalement, Jayce rejoint le Conseil et fait démettre Heimer de ses fonctions pour qu’il puisse continuer à travailler sur l’Hex Core. Heimerdinger, qui a déjà connu des déboires similaires, voit en cette invention une catastrophe potentielle.

Pour continuer à faire le bien et aider autrui, il se rend à Zaun où il rencontre Ekko qui l’impressionne par son inventivité.

Heimerdinger dans League of Legends

Heimerdinger est un champion unique © Riot Games

Malheureusement, le lore d’Heimer est assez peu détaillé. Et encore, c’est un euphémisme puisqu’il fait 4 lignes. On sait simplement que le yordle aime innover, que c’est un inventeur et qu’il a choisi de dédier sa vie à l’enseignement.

Pas fan du corps-à-corps, Heimer est lui aussi jouable au mid (mais aussi au top ou en tant que support). Même s’il ressemble à un mage, on peut difficilement le ranger dans une case tant son gameplay est particulier.

Toutes ses compétences sont liées aux tourelles qu’il peut déployer autour de lui.

Les relations d’Heimerdinger avec les autres personnages de League of Legends dans Arcane

Heimerdinger est le mentor de Jayce et Viktor. Après ses rencontres tumultueuses avec la magie dans son passé, il tente de guider les deux larrons et de les faire prendre conscience des dangers qu’elle peut entraîner. Malheureusement, leur soif de découverte est trop grande.

Le yordle rencontre Ekko autour de la fin de la saison 1 et, comme il l’avait fait avec Jayce et Viktor, il reconnaît immédiatement le potentiel et l’esprit brillant qui se tient devant lui. Heimerdinger offre donc son aide à Zaun et plus particulièrement aux Lucioles, même s’il remet en question certaines de leurs décisions, comme celle de rider des hoverboards.

08 Les autres champions de League of Legends que vous n’aviez peut-être pas remarqué dans Arcane

Singed est un personnage crucial dans la saison 1 d'Arcane © Riot Games

Sans surprise, la série Arcane est bardée d’easter eggs et de référence à LoL et ses champions.

Bien qu’il ne soit jamais nommé dans la série, l’inventeur du shimmer est évidemment Singed. Il vient notamment en aide à Silco et à Viktor.

Un des autres personnages principaux de la série, Ambessa Medarda, la mère de Mel Medarda, est une des dirigeantes de Noxus. Au cours de l’année 2025, elle devrait sortir en tant que champion sur League of Legends.

On peut également apercevoir Kindred dans leur forme humaine avec leur masque signature dans un bar de Zaun dans lequel s’engouffrent Caitlyn et Vi.

Comme mentionné plus tôt, la figure encapuchonnée qui sauve Jayce et sa mère d’un blizzard n’est autre que Ryze, l’un des premiers champions du jeu.

Et pour finir, de nombreuses références au champion le plus connu de LoL, Teemo, sont faites au cours de la saison. Dans l’acte 2, il apparaît dans un livre parcouru par l’un des acolytes de Silco, ou encore sur une borne d’arcade sur laquelle joue Powder.

Impatients de voir la saison 2 ?