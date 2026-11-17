La semaine où GTA VI débarque enfin sur PS5 , parler d'autres jeux ressemble presque à de la provocation. Pourtant, entre les promos du Black Friday et la console toute neuve déballée avant l'heure, la vraie question : “on lance quoi ensuite ?” mérite d’être posée. Même Gotaga et Kameto , qui enchaînent les soirées en live, ne vivent pas d'un seul jeu.

On a fait le tri dans le catalogue de la console de Sony. Au menu : les incontournables genre par genre, les exclusivités PlayStation , les meilleurs open worlds en attendant (ou après) GTA VI et les jeux à faire à plusieurs.

01 Les meilleurs jeux de PS5, genre par genre

On n’est pas sur le classement du GOAT (dans la discipline de votre choix), mais presque : cette sélection couvre tous les goûts et les niveaux. Si vous deviez garder une poignée de jeux sur votre SSD, ce seraient bien ceux-là.

Action-aventure : Ghost of Yōtei, le sabre au clair

Suite spirituelle de Ghost of Tsushima , Ghost of Yōtei vous lâche dans le Japon féodal avec un sabre et une vengeance à assouvir. Le public a tranché : il a été élu meilleur jeu PS5 de 2025 par les votes du PlayStation Blog, devant Clair Obscur: Expedition 33 et Death Stranding 2.

Pour qui : les amateurs de grands espaces et de duels au cordeau.

RPG : Clair Obscur: Expedition 33, le jeu qui a mis tout le monde d'accord

Développé par le studio français Sandfall Interactive (cocorico), ce RPG au tour par tour injecte des parades et des esquives en temps réel dans ses combats. Résultat : il a tout raflé aux Game Awards 2025 avec neuf trophées au compteur, un record dans l'histoire de la cérémonie, avec en bonus le titre de jeu de l'année. Qui a dit que le tour par tour était ringard ?

Pour qui : les fans de RPG, et ceux qui pensaient ne pas l'être.

Aventure : Death Stranding 2: On the Beach, l'OVNI signé Kojima

Hideo Kojima remet le couvert avec une aventure où livrer un colis devient une épopée. Déroutant, magnifique, parfois franchement bizarre : il figurait parmi les favoris au titre de jeu de l’année 2025.

Pour qui : les curieux qui cherchent une expérience qui ne ressemble à aucune autre.

Plateforme : Astro Bot, la crème de la crème

Petit robot et immense soft. Jeu de l'année en 2024, Astro Bot exploite la manette DualSense comme aucun autre titre. Le genre de jeu qu'on lance « pour les enfants » avant de confisquer la manette.

Pour qui : toute la famille.

Gran Turismo 7 © Polyphony digital

Course : Gran Turismo 7, la bête de course du catalogue

La simulation automobile maison de PlayStation, avec ses centaines de bolides et ses circuits mythiques. Que vous soyez pilote du dimanche ou sim racer pointu , le garage est ouvert.

Pour qui : les fans d'automobile, du curieux au maniaque du chrono.

02 Exclusivités PS5 : les pépites PlayStation à ne pas rater

Ghost of Yōtei et Astro Bot sont déjà dans la liste, mais 2026 a apporté deux nouvelles exclusivités qui méritent qu'on y prête attention.

Saros : la claque de Housemarque

Le studio finlandais derrière Returnal a encore frappé. Sorti le 30 avril 2026 exclusivement sur PS5, Saros mélange tir à la troisième personne, pluie de projectiles et structure roguelite. La critique a suivi : 88 sur Metacritic, de quoi en faire l'une des exclus les mieux notées de l'année.

Pour qui : les amateurs de défi aux réflexes affûtés.

Marvel's Wolverine : griffes dehors, avis partagés

Développé par les créateurs de Marvel’s Spider-Man, Wolverine a reçu un accueil plus mitigé que les aventures de l’homme-araignée : 77 sur Metacritic, la critique a notamment poiné du doigt des combats répétitifs. Mais le jeu a cartonné en boutique, et la fantaisie Logan, brutale et sans filtre, fait mouche auprès des fans.

Pour qui : les fans de Wolverine, adultes et avertis.

03 Les meilleurs jeux open world sur PS5

GTA VI sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series, et Leonida promet de vous occuper un bon moment. Mais la PS5 n'a pas attendu Rockstar pour offrir des mondes ouverts où se perdre des soirées entières. Voici ceux qui méritent le voyage (prévoyez de la place sur le SSD, ils ne voyagent pas léger).

Red Dead Redemption 2 : l'autre chef-d'œuvre de Rockstar

Même studio que GTA VI, autre époque : le Far West crépusculaire d'Arthur Morgan reste l'un des mondes ouverts les plus vivants jamais créés . Un western qui se savoure comme un plat mijoté.

Pour qui : ceux qui aiment prendre leur temps et s'attacher aux personnages.

Cyberpunk 2077 : Night City vous attend

Vous aimez explorer sans fin ? Profitez d’un terrain de jeu immense, d’une liberté totale et de missions secondaires excellentissimes : le RPG de CD Projekt est revenu de loin pour devenir une valeur sûre. Et si vous en voulez encore, notre sélection des meilleurs jeux en monde ouvert , toutes plateformes confondues, vous attend.

Pour qui : les amateurs de science-fiction et d'histoires à choix.

Elden Ring : pour ceux qui aiment souffrir

Le monde ouvert de FromSoftware reste une référence absolue : chaque boss est un mur , chaque victoire une libération. Comptez quelques manettes serrées un peu trop fort.

Pour qui : les joueurs patients, prêts à mourir cent fois pour voir la suite.

04 Les meilleurs jeux PS5 pour jouer à plusieurs

Le jeu vidéo , c'est encore meilleur à deux et plus. Voici les titres qui transforment le canapé en terrain de jeu.

Split Fiction : la coop à deux, version blockbuster

Conçue par le studio d'It Takes Two, cette aventure est pensée exclusivement pour deux joueurs et change de gameplay toutes les dix minutes. Le petit twist : le Friend's Pass permet à un ami de vous rejoindre en ligne sans acheter le jeu. D'autres idées dans notre top des jeux à faire en couple .

Pour qui : les duos, en couple ou entre potes.

Helldivers 2 : la démocratie, ça se défend à quatre

Coop jusqu'à quatre joueurs, tirs amis inclus (et ils arriveront, promis). Prévoyez la soirée et un micro qui fonctionne : sans communication, la mission tourne au chaos en trente secondes.

Pour qui : les escouades qui aiment rire de leurs propres erreurs.

EA FC 27 : le classique des soirées canapé

Indéboulonnable. Entre les matchs à deux en local et Ultimate Team, EA FC 27 reste le jeu qui déclenche le plus d'« encore une ! » dans les salons.

Pour qui : les fans de foot, rivalités amicales garanties.

Fortnite : le battle royale accessible

Gratuit, en constante évolution, jouable entre amis sur toutes les plateformes : Fortnite reste un pilier. Si le genre vous parle, jetez un œil à notre sélection des meilleurs battle royale .

Pour qui : tout le monde, à partir du collège.

FAQ

Quels sont les meilleurs jeux PS5 ?

Parmi les valeurs sûres : Ghost of Yōtei, élu meilleur jeu PS5 de 2025 par le public du PlayStation Blog, Clair Obscur: Expedition 33, Astro Bot et Elden Ring. Côté 2026, Saros s'impose comme l'exclusivité la mieux notée.

Quel jeu PS5 acheter en premier ?

Tout dépend de votre profil. En famille, Astro Bot. En solo, Ghost of Yōtei ou Clair Obscur: Expedition 33. Entre potes, Split Fiction ou Helldivers 2.

Est-ce que les jeux PS4 fonctionnent sur PS5 ?

Oui : la très grande majorité des jeux PS4 sont jouables sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, et certains bénéficient même d'une mise à jour gratuite vers leur version PS5.