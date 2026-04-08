ニュルブルクリンク24時間レースとは？：特徴・歴史・日程・トリビア

20万人を超える観客、全長25kmを超えるサーキット、そして唯一無二のレース。ニュルブルクリンク24時間レースは世界で最も有名かつ高難度なモータースポーツイベントのひとつで、プロチームとアマチュアドライバーたちによる最高のバトルを心待ちにしている世界中のモータースポーツファンを毎年ドイツ・アイフェル地方に集めている。
今回は、この耐久レースの歴史やサーキット、記録、2026年の詳細情報などをまとめて紹介する。
ニュルブルクリンク24時間レースはRed Bull TVとRed Bull MotorsportsのYouTubeチャンネルでライブ配信予定！
ニュルブルクリンク24時間レース概要：
- 初開催：1970年
- レーストラック全長：25.378km
- 参戦台数：最大190台
- 来場観客数：約28万人（2025年）
- オープンレギュレーション
- 2026年開催日程：5月14日〜17日
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ニュルブルクリンク24時間レースとは？
ニュルブルクリンク24時間レースは、ツーリングカーおよびGTカーのための耐久自動車レースで1970年に初開催を迎えた。現在、このレースはニュルブルクリンクのノルドシュライフェ（北コース）とグランプリコースを組み合わせた全長25.378kmのコースを使用しており、この長さから世界最長の常設レーストラックとなっている。
そして、ニュルブルクリンク24時間レースにはトップタレントが集まるプロチームに加えて、野心に満ちたアマチュアドライバーたちも参戦している。このような構成は他では見られない独特のものだ。
このような魅力的な特徴から、このレースの観客数と参戦ドライバー数は毎年増えており、2026年に開催される第54回には、F1ワールドチャンピオンに4回輝いているマックス・フェルスタッペンが参戦を表明している。
また、ニュルブルクリンク24時間レースはただのモータースポーツイベントではなく、数日間開催されるフェスティバルでもある。
先ほども述べた通り、観客数は増加傾向にあり、2025年には約28万人が現地観戦を楽しんだ。会場周辺のキャンプサイトは開催週の月曜日からオープンし、レースをより良い環境で観戦するためのやぐらやテントが建てられる。夜間は、ライトを点灯して走行するマシン群とキャンプエリアでの喧騒が、ここでしか体験できないユニークな雰囲気を生み出す。
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“グリーン・ヘル”
ニュルブルクリンクのノルドシュライフェは、世界最高難度のレーストラックとして扱われている。コーナー数170超、高低差290m、そして予測不可能な天候が特徴のドイツ・アイフェル地方に位置するこのサーキットでは、ドライバーたちが文字通りすべてを出し切らなければならない。
ニュルブルクリンク24時間レースはこのコースとグランプリコースと組み合わせた全長25.378km（時計回り）のロングコースで開催されている。
ノルドシュライフェ：データ
ノルドシュライフェは1927年にオープンすると、その個性からすぐに世界で最も有名なレーストラックのひとつとなった。ニュルブルクリンク24時間レースは、このノルドシュライフェ（全長20.832km）とグランプリサーキットを組み合わせたコース（メルセデスアレナは含まれない）を採用している。
ノルドシュライフェとF1：元F1ドライバーのセバスチャン・ベッテルとデビッド・クルサードがRB7とRB8でノルドシュライフェに挑んだ動画をチェック！
ニュルブルクリンク24時間レース最大のチャレンジのひとつが、アイフェル地方特有の不安定な天候だ。全長が25kmもあるため、あるコーナーが晴れていても、次のセクションでは霧や雨に見舞われる可能性がある。特に夜間は気温が急激に下がる可能性があり、濃霧もレース名物のひとつとなっている。そのため、ドライバーとチームには高い適応能力が求められる。
ニュルブルクリンクという名称は、ノルドシュライフェの敷地内にあるニュルブルク城跡（地名）とリンク（輪・環状）を合成した言葉だ。また、ノルドシュライフェの敷地内には、3つの自治体（クヴィデルバッハ、ヘルシュブロイヒ、ブラオドシャイト）も含まれている。
ニュルブルクリンク24時間レースは最大190台がスタートし、全台が同時に周回する。これを可能にしているのが、3グループに分かれたローリングスタートで、各グループはセーフティカーのあとについて1周したあとスタートしていく。
1台につきドライバー2〜4名を割り当てることが可能で、ドライバー1名の最長連続ドライブ時間は3時間に設定されている。毎年、約700名のドライバーが参戦している。
“グリーン・ヘル”
ニュルブルクリンク24時間レースは土曜日15時にスタートして日曜日15時に終了する。巨大なレーストラックのため、スタート台数が多くてもレースが開催できている。他のレーストラックでこの台数でのレース開催は不可能だ。
尚、ノルドシュライフェはレースイベントが開催されていない日は誰でも走行できる。ただし、事前認証を受けているクルマのみが走行可能で、走行料金は1周約30ユーロ（約5,490円）となっている。また、世界の多くの自動車メーカーがここでテスト走行を行っている。
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ニュルブルクリンク24時間レース：2026年日程
ニュルブルクリンク24時間レースは毎年春に開催されており、54回目となる2026年は5月14日から17日まで開催される。
ニュルブルクリンク24時間レースはRed Bull TVとRed Bull MotorsportsのYouTubeチャンネルでライブ配信される。
レースは2026年5月16日土曜日15時にスタートする。内容は前年とは多少異なり、ADAC 24h Classicが3時間のGerman Historic Endurance Championship（DHLM）に置き換えられる。
ニュルブルクリンク24時間レース 2026 スケジュール
日付
曜日
ハイライト
5月14日
木曜日
予選1＆2
5月15日
金曜日
上位予選（3セッション）/ DHLM
5月16日
土曜日
ウォームアップ / レース開始（15時）
5月17日
日曜日
レース終了（15時）
04
ニュルブルクリンク24時間レースの歴史
ニュルブルクリンク24時間レースは1970年6月27日・28日に初開催され、BMW2002 TIを駆ったハンス＝ヨアヒム・スタック / クレメンス・シケンタンツ組が123周（走行距離2,808km）で優勝した。当初はより本格的な1,000kmレースの安価で手頃な代替レースとして開催され、アマチュアドライバーたちを主な対象にしていた。
1973年はBMW3.0CLSをドライブしたニキ・ラウダ組が優勝。この頃はまだドライバーたちは夜間に8時間の休息を取ることが義務づけられていた。
1983年のニュルブルクリンク24時間レースはニュルブルクリンク改修のため開催されなかったが、翌年には再び数多くのマシンが参戦。1984年以降は、ノルドシュライフェとグランプリコースを組み合わせた現行コースで開催されるようになった。
1996年はサビーネ・レックが女性ドライバー初の優勝を記録した歴史的な回となった。レックは翌年にタイトル防衛・連覇に成功した。そして、さらに1年後、今度はBMW 320dが史上唯一のディーゼル車優勝を記録して、また新たな歴史が刻まれた。
2000年代中頃にGT3マシンが登場すると、ニュルブルクリンク24時間レースは大きく変容した。2003年以降は、ファクトリーチームまたはファクトリーにスポンサードされているチームしか優勝していない。
そのようなチームの中で強豪とされているのが、ポルシェのファクトリーチームであるマンタイ・レーシングで、2006年から2025年までに優勝7回を記録している（最新は2021年）。
ティモ・ベルンハルト、マルク・リープ、リヒャルト・リーツ、ミカエル・クリステンセンなどのトップドライバーたちがマンタイ・レーシングの “Grello” ポルシェ（911号車・ライムグリーンとイエローのカラーリングが特徴）のステアリングホイールを握ってきた。
2025年の総合優勝はローヴェ・レーシングとBMWで、ケルヴィン・ヴァン・デル・リンデ組がドライブを担った。ヴァン・デル・リンデは通算3勝目を挙げた。
05
クラス / マニュファクチャラー
ニュルブルクリンク24時間レースには様々な国・マニュファクチャラーが参戦している。2025年は17メーカーの140台が参戦し、参戦台数1位のポルシェは54台を送り込んだ。2位はBMWの32台、3位はアストンマーティンの9台だった。他にもトヨタ、アウディ、フォルクスワーゲン、メルセデスAMG、ダチア、スバル、MINI、クプラ、Lynk＆Coなどが参戦している。
ニュルブルクリンク24時間レースのもうひとつの大きな特徴が、フレキシブルなレギュレーションだ。1999年以降、安全基準を満たしている限り、ほとんどすべてのクルマが参戦可能となっている。そのため、クラスは当然異なるものの、ダッジ・バイパーとオペル・コルサが同時に走行したレースもあった。
クラスは20以上存在し、高性能のGT3クラス（SP3）から市販車に近いツーリングカークラス（VLN）まで設定されている。
参戦には国際運転免許レベルCを取得している必要があり、初参戦の場合は、過去3戦分のVLNのレース結果の提出と、ノルドシュライフェ・パーミット（許可証）の取得を義務づけられる。このようなルールが設けられているため、アマチュアでも安全にレースを楽しむことができる。
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ニュルブルクリンク24時間レース：記録・トリビア
歴代最多勝マニュファクチャラー
BMWはニュルブルクリンク24時間レースで最も多くの勝利を挙げているマニュファクチャラーで、1970年から2025年までに21勝を挙げている。2位はポルシェ（13勝）、3位はアウディ（7勝）となっている。
歴代最多勝ドライバー
ニュルブルクリンク24時間レース歴代最多勝ドライバーは3名おり、5勝ずつで並んでいる。
- ティモ・ベルンハルト（2006年〜2009年・2011年）
- ペドロ・ラミー（2001年・2002年・2004年・2005年・2010年）
- マルセル・ティーマン（2003年・2006年〜2009年）
尚、上記全員がすでに現役を引退している。現役ドライバーで最も多くの勝利を記録しているのはケルヴィン・ヴァン・デル・リンデで、これまでに3勝（2017年・2022年・2025年）を挙げている。
歴代最多勝チーム
歴代最多勝チームはマンタイ・レーシングで、過去7勝を挙げている。２位はアウディスポーツ・チーム・フェニックス（６勝）で、３位はシュニッツァー・モータースポーツ（５勝）となっている。
最長走行距離
ニュルブルクリンク24時間レース最長走行距離は4,111.24kmで、2023年にフリカデリ・レーシングチームがフェラーリ296 GT3で達成した（162周）。2025年は、ローヴェ・レーシングが3,578.30km（141周）を記録して優勝した。
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