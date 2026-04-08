ニュルブルクリンク24時間レースとは？：特徴・歴史・日程・トリビア

20万人を超える観客、全長25kmを超えるサーキット、そして唯一無二のレース。 ニュルブルクリンク24時間レース は世界で最も有名かつ高難度なモータースポーツイベントのひとつで、プロチームとアマチュアドライバーたちによる最高のバトルを心待ちにしている世界中のモータースポーツファンを毎年ドイツ・アイフェル地方に集めている。

今回は、この耐久レースの 歴史やサーキット 、 記録 、 2026年の詳細情報 などをまとめて紹介する。

ニュルブルクリンク24時間レース概要：

初開催：1970年

レーストラック全長：25.378km

参戦台数：最大190台

来場観客数：約28万人（2025年）

オープンレギュレーション

2026年開催日程：5月14日〜17日

01 ニュルブルクリンク24時間レースとは？

ニュルブルクリンク24時間レースは、ツーリングカーおよびGTカーのための耐久自動車レースで1970年に初開催を迎えた。現在、このレースはニュルブルクリンクの ノルドシュライフェ（北コース）とグランプリコースを組み合わせた全長25.378kmのコース を使用しており、この長さから 世界最長の常設レーストラック となっている。

2025年第53回ニュルブルクリンク24時間レースに参戦したアプト・スポーツラインのマシン © ABT Sportsline

そして、ニュルブルクリンク24時間レースにはトップタレントが集まるプロチームに加えて、野心に満ちたアマチュアドライバーたちも参戦している。このような構成は他では見られない独特のものだ。

ノルドシュライフェは特に夜が印象的 © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

また、ニュルブルクリンク24時間レースはただのモータースポーツイベントではなく、 数日間開催されるフェスティバル でもある。

先ほども述べた通り、観客数は増加傾向にあり、2025年には 約28万人 が現地観戦を楽しんだ。会場周辺のキャンプサイトは開催週の月曜日からオープンし、レースをより良い環境で観戦するためのやぐらやテントが建てられる。夜間は、ライトを点灯して走行するマシン群とキャンプエリアでの喧騒が、 ここでしか体験できないユニークな雰囲気 を生み出す。

02 “グリーン・ヘル”

ニュルブルクリンクのノルドシュライフェは、 世界最高難度のレーストラック として扱われている。 コーナー数170超 、 高低差290m 、そして 予測不可能な天候 が特徴のドイツ・アイフェル地方に位置するこのサーキットでは、ドライバーたちが文字通りすべてを出し切らなければならない。

ニュルブルクリンク24時間レースはこのコースとグランプリコースと組み合わせた全長25.378km（時計回り）のロングコースで開催されている。

カラツィオラ・カルーセル © ABT Sportsline

ノルドシュライフェ：データ 全長（ノルドシュライフェ） 20.832km 最大上り勾配 18%（カラツィオラ・カルーセル〜ホッヘ・アハト）

ノルドシュライフェは1927年にオープンすると、その個性からすぐに世界で最も有名なレーストラックのひとつとなった。ニュルブルクリンク24時間レースは、このノルドシュライフェ（全長20.832km）とグランプリサーキットを組み合わせたコース（メルセデスアレナは含まれない）を採用している。

ノルドシュライフェとF1：元F1ドライバーのセバスチャン・ベッテルとデビッド・クルサードがRB7とRB8でノルドシュライフェに挑んだ動画をチェック！

ニュルブルクリンク24時間レース最大のチャレンジのひとつが、 アイフェル地方特有の不安定な天候 だ。全長が25kmもあるため、あるコーナーが晴れていても、次のセクションでは霧や雨に見舞われる可能性がある。特に 夜間は気温が急激に下がる可能性 があり、 濃霧 もレース名物のひとつとなっている。そのため、ドライバーとチームには 高い適応能力 が求められる。

ニュルブルクリンクという名称は、ノルドシュライフェの敷地内にある ニュルブルク城跡 （地名）と リンク （輪・環状）を合成した言葉だ。また、ノルドシュライフェの敷地内には、3つの自治体（クヴィデルバッハ、ヘルシュブロイヒ、ブラオドシャイト）も含まれている。

マックス・フェルスタッペンが2026年にドライブするメルセデス © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

ニュルブルクリンク24時間レースは 最大190台 がスタートし、全台が同時に周回する。これを可能にしているのが、 3グループに分かれたローリングスタート で、各グループはセーフティカーのあとについて1周したあとスタートしていく。

1台につきドライバー2〜4名を割り当てることが可能 で、ドライバー1名の最長連続ドライブ時間は3時間に設定されている。毎年、 約700名のドライバー が参戦している。

“グリーン・ヘル” “グリーン・ヘル” の由来 元F1ワールドチャンピオンのサー・ジャッキー・スチュワートがノルドシュライフェを “グリーン・ヘル” と表現したことがきっかけ。 1968年 ノルドシュライフェで開催されたF1 1968シーズンのドイツGPが悪夢のようなレースとなったため、スチュワートは “グリーン・ヘル” と表現した。

ニュルブルクリンク24時間レースは土曜日15時にスタートして日曜日15時に終了する。巨大なレーストラックのため、スタート台数が多くてもレースが開催できている。他のレーストラックでこの台数でのレース開催は不可能だ。

尚、ノルドシュライフェは レースイベントが開催されていない日は誰でも走行できる 。ただし、事前認証を受けているクルマのみが走行可能で、 走行料金は1周約30ユーロ（約5,490円） となっている。また、 世界の多くの自動車メーカーがここでテスト走行を行っている 。

03 ニュルブルクリンク24時間レース：2026年日程

ニュルブルクリンク24時間レースは毎年春に開催されており、54回目となる2026年は 5月14日から17日まで 開催される。

フェルスタッペンは常に新たなチャレンジを追い求めている © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

レースは 2026年5月16日土曜日15時 にスタートする。内容は前年とは多少異なり、ADAC 24h Classicが3時間のGerman Historic Endurance Championship（DHLM）に置き換えられる。

ニュルブルクリンク24時間レース 2026 スケジュール

日付 曜日 ハイライト 5月14日 木曜日 予選1＆2 5月15日 金曜日 上位予選（3セッション）/ DHLM 5月16日 土曜日 ウォームアップ / レース開始（15時） 5月17日 日曜日 レース終了（15時）

04 ニュルブルクリンク24時間レースの歴史

ニュルブルクリンク24時間レースは 1970年6月27日・28日に初開催 され、 BMW2002 TI を駆った ハンス＝ヨアヒム・スタック / クレメンス・シケンタンツ組 が123周（走行距離2,808km）で優勝した。当初はより本格的な1,000kmレースの安価で手頃な代替レースとして開催され、アマチュアドライバーたちを主な対象にしていた。

1973年は BMW3.0CLS をドライブした ニキ・ラウダ 組が優勝。この頃はまだドライバーたちは夜間に8時間の休息を取ることが義務づけられていた。

1983年のニュルブルクリンク24時間レースはニュルブルクリンク改修のため開催されなかったが、翌年には再び数多くのマシンが参戦。1984年以降は、ノルドシュライフェとグランプリコースを組み合わせた現行コースで開催されるようになった。

1996年は サビーネ・レック が 女性ドライバー初の優勝 を記録した歴史的な回となった。レックは翌年にタイトル防衛・連覇に成功した。そして、さらに1年後、今度は BMW 320d が 史上唯一のディーゼル車優勝 を記録して、また新たな歴史が刻まれた。

ニュルブルクリンク24時間レースの常勝チーム、マンタイ・レーシング © Manthey

2000年代中頃に GT3マシン が登場すると、ニュルブルクリンク24時間レースは大きく変容した。2003年以降は、ファクトリーチームまたはファクトリーにスポンサードされているチームしか優勝していない。

そのようなチームの中で強豪とされているのが、ポルシェのファクトリーチームである マンタイ・レーシング で、2006年から2025年までに 優勝7回 を記録している（最新は2021年）。

ティモ・ベルンハルト、マルク・リープ、リヒャルト・リーツ、ミカエル・クリステンセンなどのトップドライバーたちがマンタイ・レーシングの “Grello” ポルシェ（911号車・ライムグリーンとイエローのカラーリングが特徴）のステアリングホイールを握ってきた。

優勝を喜ぶケルヴィン・ヴァン・デル・リンデ © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

2025年の総合優勝はローヴェ・レーシングとBMWで、ケルヴィン・ヴァン・デル・リンデ組がドライブを担った。ヴァン・デル・リンデは通算3勝目を挙げた。

05 クラス / マニュファクチャラー

ニュルブルクリンク24時間レースには様々な国・マニュファクチャラーが参戦している。2025年は 17メーカー の 140台 が参戦し、参戦台数1位の ポルシェ は54台を送り込んだ。2位は BMW の32台、3位は アストンマーティン の9台だった。他にも トヨタ 、 アウディ 、 フォルクスワーゲン 、 メルセデスAMG 、 ダチア 、 スバル 、 MINI 、 クプラ 、 Lynk＆Co などが参戦している。

2025年第53回ニュルブルクリンク24時間レースのスタートシーン © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

ニュルブルクリンク24時間レースのもうひとつの大きな特徴が、 フレキシブルなレギュレーション だ。1999年以降、 安全基準を満たしている限り、ほとんどすべてのクルマが参戦可能 となっている。そのため、クラスは当然異なるものの、ダッジ・バイパーとオペル・コルサが同時に走行したレースもあった。

クラスは20以上存在し、高性能の GT3クラス（SP3） から市販車に近い ツーリングカークラス（VLN） まで設定されている。

参戦には 国際運転免許レベルC を取得している必要があり、初参戦の場合は、過去3戦分のVLNのレース結果の提出と、 ノルドシュライフェ・パーミット（許可証） の取得を義務づけられる。このようなルールが設けられているため、アマチュアでも安全にレースを楽しむことができる。

06 ニュルブルクリンク24時間レース：記録・トリビア

歴代最多勝マニュファクチャラー

BMWはニュルブルクリンク24時間レースで最も多くの勝利を挙げているマニュファクチャラーで、1970年から2025年までに21勝を挙げている。2位はポルシェ（13勝）、3位はアウディ（7勝）となっている。

歴代最多勝ドライバー

ニュルブルクリンク24時間レース歴代最多勝ドライバーは3名おり、5勝ずつで並んでいる。

ティモ・ベルンハルト （2006年〜2009年・2011年）

ペドロ・ラミー （2001年・2002年・2004年・2005年・2010年）

マルセル・ティーマン （2003年・2006年〜2009年）

尚、上記全員がすでに現役を引退している。現役ドライバーで最も多くの勝利を記録しているのはケルヴィン・ヴァン・デル・リンデで、これまでに3勝（2017年・2022年・2025年）を挙げている。

歴代最多勝チーム

歴代最多勝チームはマンタイ・レーシングで、過去7勝を挙げている。２位はアウディスポーツ・チーム・フェニックス（６勝）で、３位はシュニッツァー・モータースポーツ（５勝）となっている。

最長走行距離

ニュルブルクリンク24時間レース最長走行距離は4,111.24kmで、2023年にフリカデリ・レーシングチームがフェラーリ296 GT3で達成した（162周）。2025年は、ローヴェ・レーシングが3,578.30km（141周）を記録して優勝した。