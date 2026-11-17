GTA 6 , 19 Kasım'da piyasaya çıktığında oyun dünyasının en büyük lansmanlarından biri olacak. Grand Theft Auto serisi , serinin çığır açan üçüncü oyunu modern formülün tanımlanmasına katkıda bulunduğundan beri uzun süredir açık dünya oyunları için standartları belirliyor.

Peki, benzer bir deneyim arayan oyuncular için en iyi alternatifler nelerdir? Yüksek hızlı kovalamacalarından suç temalı maceralara kadar her şeyi sunan yedi oyun seçtik.

01 Just Cause serisi

Just Cause 4’ün dünyası gezip görmeye biçilmiş kaftan © Square Enix

Eğer devasa bir açık dünya ortamında kaos, yıkım ve aksiyon dolu bir macera arıyorsanız, Just Cause serisi oyunlar harika bir seçimdir. Serinin en son oyunu olan Just Cause 4’te kasırgalara ve kum fırtınalarına binebilir, kanatlı giysiyle havada süzülebilir ya da sadece Solís’in pitoresk manzaralarının tadını çıkarabilirsiniz.

Seri kendini hiçbir zaman çok ciddiye almamıştır ve silah cephaneliği de bunu kanıtlar. En absürt silahlarından biri, vurduğu herkesi mööleyen bir çiftlik hayvanına dönüştüren bir inek tabancasıdır. Evet yanlış duymadın, gerçekten.

02 Red Dead Redemption 2

56 dakika The Music of Red Dead Redemption 2 Check out this reimagining of Red Dead Redemption 2's score as a live audio-visual performance.

Sürükleyici bir hikaye ve Rockstar Games'e yakışır bir açık dünya arıyorsanız, Vahşi Batı macerası Red Dead Redemption 2 mükemmel bir seçimdir. Bu oyunda kanun kaçağı Arthur Morgan'ın yerine geçerek kendi Vahşi Batı maceranıza atılıyorsunuz.

Red Dead Redemption 2’yi “atlı GTA” olarak nitelemek oyuna haksızlık olur. Son derece detaylı dünyası, kendine özgü atmosferi ve sınır hayatının gerçekçi tasviri, oyuna tamamen kendine ait bir kimlik kazandırıyor. Ayrıca, oynanışa yeni bir boyut katan hayatta kalma mekanikleri de barındırır.

Arthur’un hijyen ve beslenmesinin yanı sıra atlarınızın sağlığı ve refahına da dikkat etmeniz gerekecek. Henüz Red Dead Redemption 2’yi ya da onun bir o kadar mükemmel olan öncülü Red Dead Redemption’ı oynamadıysanız, bu modern klasiği deneyimlemeye kesinlikle değer.

03 Yakuza serisi

Yakuza: Like a Dragon, Batı’da serinin yeniden başlatılması niteliğinde © Sega

Artık uluslararası alanda Like a Dragon adıyla bilinen Yakuza serisi, Japon yeraltı dünyasında geçen sürükleyici suç hikayeleriyle GTA 5’in cazibesinin bir kısmını paylaşıyor. Ancak her iki seri de suç dünyasını keşfetse de, çok farklı oyun deneyimleri sunuyor.

GTA'nın aksine, Yakuza oyunlarında geniş bir açık dünya bulunmaz. Bunun yerine, modern Japonya'yı canlandıran daha küçük, yoğun ortamlara odaklanırlar. Hızlı tempolu yakın dövüş sahneleri bolca aksiyon katar ve bu da Japon kültürüne özellikle ilgi duymasanız bile bu oyunları harika bir seçim haline getirir.

Grand Theft Auto gibi, bu seri de çok çeşitli mini oyunlar ve yan etkinlikler sunuyor. Karaokede ses yeteneklerinizi sınayabilir, atari oyunları oynayabilir veya Mario Kart tarzı kart yarışlarına katılabilirsiniz. Ve bu sadece başlangıç.

04 Far Cry serisi

Far Cry 3, en havalı kötü karakterlerinden biriyle büyük beğeni topladı © Ubisoft

Ubisoft’un Far Cry serisi, patlayıcı aksiyonu muhteşem ortamlarla birleştiriyor. Neredeyse 20 yılı aşkın bir süredir devam eden bu seri, oyun tarihinin en unutulmaz antagonistlerinden biri olan Vaas da dahil olmak üzere bazı ikonik kötü karakterleri de tanıtmıştır.

Far Cry, geniş ortamlarından öngörülemez aksiyonuna ve sıra dışı fikirlerine kadar pek çok oyun öğesini GTA ile paylaşıyor. GTA 6'ya bir alternatif arıyorsanız, bu seri keşfedilecek pek çok şey sunuyor.

İster Far Cry 3'te tropikal bir adayı keşfetmek, ister Far Cry 4'te Himalayalar'a macera atılmak, ister Far Cry 6'nın Karayip ortamını keşfetmek ya da Taş Devri'ne geri dönmek isteyin, size uygun bir Far Cry macerası mutlaka vardır.

05 Watch Dogs 2

Watch Dogs 2, açık dünya türünün bir dönüm noktası olarak kabul edilir © Ubisoft

Ubisoft'un Watch Dogs oyunu, 2014 yılında GTA'nın teknoloji odaklı bir yorumu gibi hissettiren bir konseptle piyasaya sürüldü. Yakın gelecekte geçen bir Chicago versiyonunda hackleme ve akıllı telefon gözetiminin bir araya getirilmesi, teknoloji ve gizlilik konusundaki artan endişeleri ele alarak oyunculara açık dünya aksiyon türünde yepyeni bir soluk getirdi.

Orijinal Red Bull Red Bull Enerji İçeceği Daha fazla bilgi edin

Devam oyunu Watch Dogs 2 ise bu konsepti daha da ileriye taşıdı. Daha hafif tonu ve daha karizmatik kahramanı Marcus Holloway, oyunu Grand Theft Auto’nun cüretkar ruhuna yaklaştırdı. San Francisco’ya taşınılması da, Silikon Vadisi’nin yakınlığıyla birlikte, hackleme ve büyük teknoloji şirketlerini merkezine alan hikayeye uygun bir arka plan sağladı.

Hayranlar tarafından serinin zirvesi olarak kabul edilen Watch Dogs 2, henüz denemediyseniz kesinlikle oynamaya değer bir oyun.

06 Lego City Undercover

Yapı taşı görünümüne sahip bir GTA: Lego City Undercover © TT Games

GTA’nın açık dünya özgürlüğünü ve mizah anlayışını, karanlık temalar olmadan yakalayan bir oyun mu arıyorsunuz? Lego City Undercover tam da aradığınız şey olabilir. Keşfedilmeyi bekleyen geniş bir dünya, bolca kahkaha ve aynı ekranda bir arkadaşınızla oynamanıza olanak tanıyan yerel kooperatif modu sunuyor.

İlk olarak 2013'te piyasaya sürülen bu açık dünya macerası, GTA formülünden ilham alsa da ona kendine özgü bir Lego dokunuşu katıyor. Renkli, çocuk dostu görsellerin sizi yanıltmasına izin vermeyin: Oyunda bolca derinlik var, bu da onu hem yetişkinler hem de genç oyuncular için eğlenceli bir seçenek haline getiriyor.

07 Mafia serisi

Mafia: Definitive Edition, GTA 6’ya karşı güçlü bir alternatif © 2K Games

Organize suç, GTA serisinin her zaman merkezinde yer almıştır ve Mafia oyunları da benzer bir alanı keşfeder. The Godfather gibi klasik gangster filmlerinden esinlenen seri, 20. yüzyılın başlarında Amerika’daki Cosa Nostra içinde geçen, güç, sadakat ve ihanet üzerine sürükleyici hikayeler anlatır.

Mafia: Definitive Edition, başlamak için mükemmel bir seçimdir. 2002 tarihli orijinal oyunun bu yeniden yapımı, modern grafikler ve genişletilmiş bir hikâye kampanyası sunuyor.

1930’lardan esinlenerek yaratılmış kurgusal bir Amerikan şehri olan Lost Heaven’da geçen oyun, atmosferik bir dünyayı sürükleyici bir anlatım ve sinematik aksiyonla birleştiriyor. GTA’ya alternatif, hikâye odaklı bir oyun arıyorsanız, bu oyuna zaman ayırmaya kesinlikle değer.

08 GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, @nophilterde hesabının yaratıcısı ve PC ile konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.