Rockstar Games’in uzun zamandır beklenen oyunu GTA 6, ilk saatlerinden itibaren özellikle görsel kalitesi, karakter animasyonları ve çevre detaylarıyla dikkat çekiyor. Ancak oyunu etkileyici kılan yalnızca grafiklerdeki gelişmeler değil. Silah kullanımından araç sürüşüne, karakterlerin küçük alışkanlıklarından NPC etkileşimlerine kadar pek çok noktada daha gerçekçi bir deneyim hedefleniyor. Peki, GTA 6 beklentileri karşılayabiliyor mu? Yaklaşık üç saatlik oyun deneyimimizin ardından GTA 6’nın hikayesine, oynanış mekaniklerine, grafiklerine ve geliştirilmesi gereken yönlerine yakından bakalım.

01 İlk Durak: Aksiyon Değil, Karakter Derinliği

GTA 6'nın başlangıcında Lucia'nın içinde bulunduğu durumu anlatması, hikayeye giriş açısından oldukça önemli. Özellikle çocuk sahibi olduğuna ilişkin detay, karakterin geçmişine ve motivasyonlarına dair merak uyandırıyor. İlk saatlerde Lucia'nın kişiliğine ilişkin çok fazla bilgi edinemesek de Jason'a ve çocuğuna duyduğu bağlılığın kendi bireyselliğinin bile önüne geçtiği hissediliyor. Rockstar Games'in karakterleri doğrudan büyük bir aksiyonla tanıtmak yerine kişisel ilişkileri üzerinden şekillendirmesi, hikayenin ilerleyen bölümlerine yönelik beklentileri artırıyor.

Jason ile Lucia'ya ilk bakış © GTA VI

Jason tarafında ise Brian ile başlayan işbirliğinin hikayeye bağlanma biçimi dikkat çekiyor. Arnold’ın beklenmedik şekilde hikayeden çıkarılması ilk etapta şaşırtıcı olsa da yaşananların genel bağlam içerisinde bir karşılığı bulunuyor. Jason’ın Mandy ile yakınlaşmaması da karakterin ilişkilerine yönelik güzel bir ayrıntı.

Bununla birlikte yaklaşık üç saatlik deneyimin ardından hikayenin büyük resmini görmek henüz mümkün değil. Oyun, karakterler ve yaşanan olaylar arasındaki bağlantıları yavaş yavaş kuruyor. Özellikle Lucia ve Jason’ın birlikte yer alacağı görevler şimdiden merak uyandırıyor.

02 Vice City Sokaklarında Yeni Kurallar

GTA 6’nın oynanışında en çok dikkat çeken gelişmelerden biri karakter hareketlerinin gerçekçiliği. Jason’ın koşarken, yön değiştirirken veya çevresiyle etkileşime girerken sergilediği hareketler önceki oyunlara kıyasla çok daha doğal hissettiriyor.

Oyunun başlangıç görevleri ise oldukça temel bir yapıya sahip. İlk etapta koşu, silah kullanımı ve araç sürüşü gibi mekaniklerin öğretilmesine ağırlık veriliyor. Görevlerin karmaşık olmaması, oyuncunun GTA 6'nın yenilenen kontrol sistemine alışmasını kolaylaştırıyor. Özellikle araç hakimiyeti ve silah kullanımındaki farklılıkları düşündüğümüzde Rockstar Games'in başlangıçta bu mekaniklere odaklanması yerinde bir tercih.

Silah kullanımında da benzer bir yaklaşım söz konusu. Ateş ederken hissedilen geri tepme ve karakterin silaha verdiği fiziksel tepkiler, çatışmaların gerçekçiliğini önemli ölçüde artırıyor. Araç çeşitliliği konusunda ise henüz haritanın yaklaşık %10'luk bölümünü deneyimlemiş olmamıza rağmen karşılaştığımız seçenekler oldukça tatmin edici. Haritanın geri kalanında nasıl bir çeşitlilik sunulacağını görmek içinse daha fazla ilerlemek gerekiyor.

Yeni aktiviteler ve yan karakterlerin kendine özgü alışkanlıkları © GTA VI

Küçük animasyonlar da bu gerçekçilik hissini destekliyor. Örneğin Jason’ın sık sık saçlarını düzeltmesi, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de karakterin kendine özgü alışkanlıkları olduğunu hissettiriyor.

Fragmanda dikkat çeken dolaptan ürün alma animasyonunun oyun içerisinde de karşılığını görmek sevindirici. Nesnelerin karakterin elinde bir anda belirmemesi, çevreyle etkileşimlerin daha özenli tasarlandığını gösteriyor.

03 Asfaltta Kusursuz Fizik, Kovalamacada Eski Alışkanlıklar

GTA 6’nın önceki oyundan ayrıldığı önemli noktalardan biri araç sürüşü. Gaz ve fren tepkileri başlangıçta alışmayı gerektiriyor. Özellikle aracın kontrolünü korumak ve doğru zamanda fren yapmak ciddi bir dikkat istiyor.

Bu değişiklik araç kullanmayı zorlaştırsa da sürüşün daha gerçekçi hissettirmesini sağlıyor. Artık yalnızca hızlanmak değil, aracın ağırlığını ve yol koşullarını dikkate almak da önemli.

Gerçekçi araç sürüş deneyimi © GTA VI

Araç kazalarında ise gelişmiş fizik mekaniklerinin etkisini görmek mümkün. Çarpışmaların gerçekçilik hissi oldukça başarılı. Serinin önceki oyunlarından tanıdığımız araç camını kırarak otomobile binme ve düz kontak yapma gibi detaylarında daha kapsamlı işlendiği görülüyor. Bu küçük etkileşimler, araç kullanımının yalnızca bir noktadan diğerine gitmekten ibaret olmadığını hissettiriyor.

Ancak polis takiplerinde aynı başarıyı görmek mümkün değil. Polis araçlarının zaman zaman doğru takip rotasını oluşturamaması ve beklenmedik hatalar yaşaması, GTA serisinin eski problemlerinden birinin devam ettiğini düşündürüyor.

Kaçış yolları, takip ve polis kovalaması © GTA VI

Çevredeki kaçış yolları ve takip sırasında kullanılabilecek alanlar oldukça başarılı tasarlanmış. Buna rağmen polis yapay zekasındaki tutarsızlıklar, özellikle yoğun kovalamacalar sırasında deneyimin gerçekçilik hissini zayıflatabiliyor.

04 Karakter Derinliği ve Sokak Etkileşimleri

GTA 6’nın güçlü yönlerinden biri karakterlerin yalnızca görevlerde konuşan figürlerden ibaret olmaması. Jason’ın küçük alışkanlıkları, Lucia’nın geçmişine dair aktarılan bilgiler ve yan karakterlerle kurulan ilişkiler hikayenin daha canlı hissettirilmesini sağlıyor.

Karakter derinlikleri, sokak etkileşimleri ve NPC'ler © GTA VI

NPC etkileşimlerinde ise karışık bir tablo var. Bazı karakterlerin konuşmaları ve tepkileri yeterince doğal hissettirmese de Rockstar Games’in genel diyalog çeşitliliğine ve karakterlerin birbirleriyle iletişimine ciddi önem verdiği anlaşılıyor.

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05 Işıklar, Sokaklar ve Yan Aktiviteler

GTA 6’nın en güçlü olduğu alan hiç şüphesiz görsel detaylar. Işıklandırmalar, çevre tasarımları, karakter modelleri ve küçük animasyonlar oyunun oldukça etkileyici görünmesini sağlıyor. Özellikle Vice City'nin atmosferinde GTA 5'e kıyasla büyük bir görsel ilerleme hissediliyor.

Quotation “Sokaklar, araçlar ve çevredeki nesneler çok daha ayrıntılı. Şehrin yoğunluğu da günün farklı anlarına göre değişkenlik gösteriyor. Bazı saatlerde kalabalık ve hareketli olan sokaklar, başka zamanlarda oldukça sakinleşebiliyor.”

Zaman zaman ortaya çıkan kaos ortamı da bu değişkenliği destekliyor. Henüz haritanın büyük bölümünü keşfetmemiş olsak da şehrin sürekli aynı yoğunlukta olmaması, açık dünyanın gerçekçiliğine önemli katkı sağlıyor.

Vice City'de vakit geçirmek ve aktiviteler © GTA VI

Yan aktiviteler tarafında basketbol dikkat çekiyor. Basketbol sahnesindeki grafiklerin ve karakter hareketlerinin ayrıntılı olması, ana görevlerin dışındaki deneyimlere de özen gösterildiğini düşündürüyor.

Yan aktivitelerde basketbol ve tekne kullanımı deneyimi © GTA VI

Tekne ve uçak gibi farklı araçlarla gerçekleştirilen aktiviteler de açık dünyanın çeşitliliğini gösteriyor.

06 GTA 5’ten GTA 6’ya Geçişte İlk İzlenimler

GTA 5 ile GTA 6’yı karşılaştırdığımızda en belirgin değişim grafik kalitesi ve karakter hareketlerinde karşımıza çıkıyor. GTA 5’in daha arcade hissettiren oynanışına karşılık GTA 6, fiziksel tepkilerin ve animasyonların ön planda olduğu bir deneyim sunuyor.

Silahlardaki geri tepme, araç hakimiyeti ve çevre etkileşimleri bu yaklaşımı destekliyor. Hikaye tarafında ise GTA 6’nın karakterler arasındaki ilişkileri aceleye getirmeden geliştirmeye çalıştığı hissediliyor.

Bununla birlikte polis takibi gibi bazı mekaniklerde önceki oyundan tanıdığımız sorunların tamamen ortadan kalkmadığını görüyoruz.

GTA 6, yaklaşık üç saatlik deneyimimizde özellikle grafik kalitesi ve gerçekçiliğe verdiği önemle beklentileri büyük ölçüde karşılıyor. Rockstar Games’in karakter animasyonlarından araç fiziğine kadar uzanan ayrıntılara gösterdiği özen, oyunun en güçlü tarafı.

Hikayenin henüz anlamlı bir bütün oluşturmaması, başlangıç aşamasında büyük bir sorun sayılmaz. Lucia ve Jason’ın yollarının nasıl birleşeceği, ilerleyen görevlerde ortaya çıkacak ilişkiler ve açık dünyanın sunacağı farklı deneyimler merak uyandırıyor.

Öte yandan polis yapay zekasındaki hatalar ve bazı NPC etkileşimleri geliştirilmesi gereken noktalar arasında. GTA 6’nın genel başarısına ilişkin kesin bir karar vermek için hikayede daha fazla ilerlemek gerekiyor. Ancak ilk izlenimler, Rockstar Games’in özellikle görsel gerçekçilik açısından oldukça iddialı bir oyun ortaya koyduğunu gösteriyor.

ARTILARI EKSİLERİ Gerçekçi grafikler ve çevre detayları Polis yapay zekasındaki hatalar Doğal karakter animasyonları Bazı NPC diyaloglarının doğallıktan uzak olması Geliştirilmiş silah mekanikleri Araç hakimiyetine alışmanın zor olması Daha derinlikli araç sürüşü Hikayenin ilk saatlerde yavaş ilerlemesi Özenli hikaye bağlantıları

GTA 6 hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şey

Muharrem Aslan Kimdir? Muharrem Aslan, dijital pazarlama stratejisti ve eğitmen olarak teknoloji, yapay zeka ve dijital iletişim alanlarında çalışmalar yürütüyor. Dijital pazarlama üzerine eğitimler veren Aslan, video oyunları ve popüler kültürle de yakından ilgileniyor.