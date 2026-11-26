ストリーマー、コスプレイヤー、俳優、モデル——活動の場を次々と広げる スタンミじゃぱん 。

ゲーマーであるスタンミが、なぜこのレースに熱中しているのか——。ゲーマーと、鍛える男。その意外な接点に迫る。

Quotation 「目標ができると、人って一気に伸びるんです」 スタンミじゃぱん

以前から“筋トレ”という行為に対して、どこか物足りなさを感じていたスタンミ。目指すべき場所、挑戦すべき壁を求めていた彼にとって、『HYROX』はうってつけのステージだった。

「筋トレって、漠然としてるんですよ。自分を追い込まないといけないのに、目標がないと緩やかになっちゃう。ボディビルの大会にでも出ないと、ゴールがないんですよね」

『HYROX』は、1kmのランと8種のワークアウトを交互に繰り返すフィットネスレース。種目の負荷は高く、決して楽な競技ではない。ただ、ボディビルのように特別な世界ではなく、誰もがエントリーできる開かれた競技なのだ。3、4カ月先の大会に照準を合わせ、タイムを競う——スタンミが魅力を感じたのは、そこだった。

「目標ができると、人って一気に伸びるんです。『HYROX』は、その“一旦のゴール”になってくれる。目標に向かって追い込める人が、やっぱり強い。僕もそのひとりです」

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

そしてもうひとつ。彼が『HYROX』に惹かれた理由は、やり込めばやり込むほど結果がタイムという形で返ってくる、という単純明快さだった。

「競技としてゲーム性があるんですよ。僕がゲーマー気質なのもあって、そういったところもハマった理由かな」

それは長年プレーしてきた『リーグ・オブ・レジェンド』でランクを上げてきた感覚と近いものがあるのだろう。しかし、最初から手応えがあったわけではないようだ。初めて『HYROX』の体験会に参加したときは、まるで歯が立たなかったという。

「正直、無理だと思ってました。本番まで、完走できたこと一回もなかったんで。初めて完走したの、本番なんですよ」

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

ふだんから筋トレに励んできたスタンミをも打ちのめす『HYROX』の強度。しかしスタンミに言わせれば、その“きつさ”こそが、人を引きつけるのだという。

「強度がちゃんと高いからこそ、みんな頑張れるんです。中途半端だったら、流行らない気がするし、すごく辛いことだからこそ、逆に流行ってるんだと思います」

事実、2017年にドイツで生まれた『HYROX』は世界中で人気沸騰となり急拡大。2025／2026シーズンには100を超えるイベントが開催され、述べ140万人以上の参加者を集めたとも報じられている。

01 『HYROX』は昔のゲーセンのような場所

「みんなクオリティが高くて、こういう人たちの中で競技をするんだな、っていう実感につながりましたね」

そんな新境地に身を置きながらも、どこか懐かしい感覚を思い出すスタンミ。オンラインのつながりが当たり前になった今、いつしか忘れていた思いが、ふいによみがえる。

「『HYROX』やってて、めちゃめちゃ思うんですよ。“昔のゲーセン”だなって——。昔のゲーセンって、店同士の対戦会があったり、“ここに属してる”っていう、コミュニティの感覚がすごく強かったじゃないですか。それがオンラインのコンテンツが増えていく中で、どんどん薄れていって——。

“最近こういう感覚ないな”って感じてた人たちの違和感を解消してくれる。そういう場所でもあるんですよ」

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

そうした結びつきを生んでいるのもまた、競技そのものの“きつさ”だ。

「心理学的にも、逆境を一緒に乗り越えた人たちって、結束力が強まるらしいんです。だから『Red Bull Road to HYROX』では、参加者のみんなとめちゃくちゃ仲良くなりましたよ」

「普段はあまり友人ができるタイプではない」と話すスタンミ。しかし『HYROX』の会場では、苦楽をともにした仲間たちから「おおっ、スタンミくんじゃん！」と声をかけられることも多かったのだとか。

スタンミにとって『HYROX』は、ただの身体づくりの場ではない。気づけば仲間がいて、他愛もない話で笑い合える——。彼にとっての新しい“居場所”なのかもしれない。

02 「次も必ず出たい」達成感に満ちあふれた挑戦の日々

2026年8月、日本のHYROX史上最大規模となった『AirAsia HYROX Chiba』に出場。約12,000人が集う大舞台で、練習では一度も完走できなかったレースを無事に走りきった。しかし、その口から出てきたのは、完走そのものへの喜びではなかった。

「必ず次も出ようって思える達成感はありました。でも、まだまだだなって。まあ大会に出た経験そのものより、出るまでの期間の体験が良かったんですよ。自分が積み重ねてきたものが、形になった。それって、筋トレだけやってたときには、正直感じにくかったことなんです」

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

「最後の100回、あれは圧倒的にキツい。7種目を乗り越えた後に、あれを落とさず100回って、マジで超人ですよ。僕はまだ無理です（笑）。

ただランの最中、ちょっとゾーンに入ったんですよね。気づいたら2周くらい余計に走っちゃってて——。結構あるらしいんですよ。ハイになっちゃって次の競技忘れちゃうみたいな」

完走タイムは、2時間11分。上位勢からはまだ遠く、参加者のなかでも下から数えた方が早い。ゲームでいえば、ランク戦に挑む準備がようやくととのったばかりというところか。本人の口ぶりにも、満足の色は薄い。それでも走っている最中にゾーンへ入り込んでしまうほど、彼はこのレースに没頭していた。その熱中こそが、次へと向かう確かな手応えなのだろう。

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

03 HYROXとゲームの相乗効果は？

そんな『HYROX』は普段、活動のメインになっているゲームとの相乗効果はあるのだろうか。ゲーム中の反射神経が良くなったとか、集中力が高まったとか——。ゲームと身体づくりの相乗効果について聞くと、スタンミは少しの迷いもなく首を振った。

「相乗効果は……さすがにないかなぁ。“ゲームの（パフォーマンス向上の）ために運動してます”って言ったら、たぶんウソになっちゃう」

こちらの予想に反して、 「いやいや、それはない（笑）」 とキッパリ。どこまでも自分にまっすぐなスタンミだからこそ、説得力のある潔い否定だった。とはいえ、フィジカル・マインド両面の“ベースアップ”を実感できている節はあるようだ。

「ただ、配信の持久力みたいなのはついたかな。以前は疲れるのが早かったんですけど、それが少なくなったのは感じる。あと、成功体験を重ねることが大事だっていうのを、運動から学んでるのかも」

改めて思えば、配信で『リーグ・オブ・レジェンド』を面白くプレーするお兄ちゃん的な存在だったスタンミが、気づけばモデルや俳優までこなし、いまやスターのような存在になっている——。そんな彼の進化を支えてきたものこそ、『HYROX』以前から続けてきた日々の地道な自分磨きだったのではないだろうか。

04 スタンミが考える“自分磨き”とは

スタンミにとって、自分磨きとは何なのか。返ってきた答えは、拍子抜けするほど率直だった。

「もともと俺、モテるんですけど……もっとモテるようになりました（笑）」

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

やった分だけ手応えが形になって返ってくる——。自分磨きは、彼にとって理想を体現するための“目に見える道筋”なのだ。その原点もまた、ひとつの成功体験だった。

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「最初はダイエットだったんです。糖質制限をして、初めて15キロ痩せた。それで人生がこれだけ変わるなら、他のものにも手をつけてみようって。全部、きっかけなんですよ」

そのきっかけのひとつになったのが、とあるゲームイベントでの出来事。ストレートネック（スマホ首）の参加者がひしめく中、ゲストに現れたのは背筋がスッと伸びたケイン・コスギだった。

「えっ、こういうこと!? カッコいいーってね」

見た目が変わるだけで、人の印象はこうも変わるのか——。目の当たりにしたその衝撃が、スタンミの “自分磨き” をいっそう加速させた。

「内面しか見てないって言う人もいるけど、結局、人って外見から入るんですよ。だったら、そこをよくしとかないと、損じゃないですか」

05 「俺と一緒に、やろう」

「今は挑戦していなくても、どこかで“カッコよくなりたい”とか“身体を鍛えたい”って憧れを持っている人もいると思います。『キャプテン・アメリカ』や『ジョン・ウィック』を観て、純粋にカッコいいな、ああいう風になりたいなって思う気持ちはあるけど、なかなか踏み出せない——。でもそれは、きっかけがないだけなんですよ」

新しいことに挑戦するには、勇気がいる。最初の一歩は、どうしても腰が重くなるものだ。だからこそ、自分がその一歩目のきっかけになればいい。それが、現在のスタンミの思いだ。

「これからトレーニング動画を出すんで、それを見て俺と一緒にやろう」

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

配信者の枠にとどまらず、演劇や農業、そしてフィットネスへ。次々と未知の領域を開拓し続けるエネルギーの源を、本人は「自分の弱さ」と表現する。同じ場所にとどまっていられないからこそ、新しい刺激で自分を突き動かしているのだという。その先に描く未来を尋ねると、彼はどこか穏やかなトーンで答えた。

「自分の限界がどこにあるのか、まだ見えてないんです。だから、まだ知らない景色を確認しに行くだけ。お芝居も配信も『HYROX』も、極限までやりきったとは思ってない。だから、限界のその先を見てみたいな」

スタンミじゃぱん © Maruo Kono

未知へと突き進むエネルギー。その根っこにあるのは、やはり地道な積み重ねだ。14年をかけて『リーグ・オブ・レジェンド』でトップクラスのランクに到達した事実こそ、彼の根底にある粘り強さの表れなのだろう。

ゲーマーとして培ったその力は、いまフィットネススポーツという新しいフィールドへ注がれている。鍛えることは誰かに勝つための手段ではない。ゲームも芝居も——自分の “好き” を極限まで味わい尽くすための、最強の投資なのかもしれない。

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◆スタンミじゃぱん

スタンミじゃぱん：ストリーマー。スガワラユウヤ名義でモデル、俳優としても活動している。『リーグ・オブ・レジェンド』を長年やり込むゲーマーであり、2026年8月にはフィットネスレース『HYROX』に挑戦。配信にとどまらず、芝居や農業など、新しい領域に次々と足を踏み入れている。

◆ライター：いのかわゆう

ゲーム好きが高じて、大学を中退したのち、ゲーム攻略本の出版社に就職。その後、フリーランスのライターとして活動を続け、ライター、編集、ディレクター、カメラマンなど、多岐にわたり活動している。趣味でゴルフにも打ち込み、2年かけてレギュラーティーで初の100切りを達成。

◆編集：三沢光汰（みさわ こうた）

93年生まれの編集者／ライター。インターネットにどっぷりの学生時代を送ったせいか、いまでも余暇時間はPCゲーム（おもに『リーグ・オブ・レジェンド』）とYouTube動画の視聴で溶けがち。最新ガジェットにも目がなく、ついつい欲しくなってしまうのを日々我慢している。

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