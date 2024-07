Breaking na igrzyskach: kto tańczy o medal w Paryżu?

i czy szansę mają także Polacy. Dzisiaj wszystko wiadomo i 16 b-boys oraz 16 b-girls jest już gotowych do walki o pierwsze w historii medale olimpijskie. Jak ta walka będzie wyglądać?

Impreza w Paryżu startuje 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia. Turnieje z udziałem breakingu odbędą się 9 i 10 sierpnia 2024 na paryskim Place de la Concorde. W pierwszym z nich zatańczy na pewno B-Boy Lagaet – reprezentant kraju-organizatora, czyli Francji. Zatańczy także

Dla pochodzącego z imigranckiej rodziny Victora breaking to nie tylko hobby, ale też szansa na lepsze życie.

Z tzw. kwalifikacji kontynentalnych (czyli serii pięciu imprez, które na każdym kontynencie wyłoniły po 5 b-boys i 5 b-girls) do turnieju b-boys wskoczyli: B-Boy Billy (Maroko),

Półfinał światowego turnieju Red Bull BC One 2017: zobacz pojedynek Menno vs Shigekix.

Finałowy skład uzupełnia jeszcze dwóch tancerzy, zaproszonych do Paryża w ramach „Universality Places” (z niedostatecznie reprezentowanych narodowych Komitetów Olimpijskich): B-Boy Kuzya (Ukraina) i B-Boy Quake (Tajwan).

Najlepsi b-boys i b-girls w fascynujących pojedynkach 1 na 1 - oto 20. Światowy Finał Red Bull BC One! Kto okaże się najlepszy w Paryżu? Oglądaj z nami!

O medal w turnieju b-girls zatańczy reprezentantka Francji – Carlota. W top16 zmierzy się z najlepszą tancerką podczas Igrzysk Europejskich 2023 – B-Girl Indią (światową mistrzyni Red Bull BC One, Holandia) oraz zwyciężczynią podczas Mistrzostwa Świata WDSF – B-Girl Nicką (Litwa).

