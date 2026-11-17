GTA 5’in çıkışının üzerinden 13 yıl geçti. Oyunun bunca yıldır popülerliğini korumasında GTA Online’ın payı oldukça büyük. 19 Kasım’da oyuncularla buluşacak Grand Theft Auto VI ise çıkışında çok oyunculu moda sahip olmayacak. Ancak GTA 6 Online’ın da zamanla Leonida dünyasına dahil olması bekleniyor. Peki, yeni GTA Online nasıl olmalı? Sokak suçlarından dengeli oyun ekonomisine, yarış liglerinden yaşayan bir açık dünyaya kadar Rockstar Games’in yeni oyunda sunmasını istediğimiz özellikleri derledik.

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01 Gerçekçi bir oyun deneyimi

Neon ışıkları, hızlı arabaları ve suç dolu sokaklarıyla Vice City © Rockstar Games/Take-Two Interactive

GTA Online’da ortalığın karışması eğlencenin bir parçası. Ancak uçan motosikletli bir oyuncunun bir anda ortaya çıkıp üzerinize ateş açması, işin tadını kaçırabiliyor. 2018’de oyuna eklenen Oppressor Mk II, aşırı güçlü araçların oyun dengesini nasıl bozabileceğini gösterdi. Yaya oyuncuların veya sıradan araç kullananların neredeyse hiç şansı kalmadı. Böylece heyecanlı kovalamacalar, tek taraflı çatışmalara dönüştü.

GTA 6 Online’da yeniden klasik suç dünyasına dönmek istiyoruz. Soygunlar, yüksek hızlı kovalamacalar, yasa dışı anlaşmalar ve nefes kesen kaçışlar ön planda olmalı. En pahalı ekipmanlara sahip olmak yerine sürüş becerileri ve oyuncuların yetenekleri fark yaratmalı. Güneşli sahilleri, neon ışıkları ve suç dolu sokaklarıyla Vice City, bu atmosfer için oldukça uygun. Uçan motosikletler ve bilim kurgu araçları yerine gerçeğe yakın araç ve ekipmanlar kullanıldığında, kazanılan mücadeleler de çok daha tatmin edici hale gelebilir.

02 Dengeli bir ekonomi

Kendi lüks yatına sahip olmayı kim istemez ki? © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Milyonlara mal olan bir spor araba, daha da pahalı bir daire: GTA Online’da ilerleme kaydetmek, çoğu zaman ikinci bir işte çalışmak gibi hissettiriyor. Yıllar içinde fiyatlar mantıktan tamamen kopmuş durumda ve saatlerce uğraşmayan herkes eli boş kalıyor.

Araçlar ve mülkler için daha gerçekçi fiyatlandırma istiyoruz. Tek başına oynayan oyuncular için adil kazanç fırsatları da en az bunun kadar önemlidir. Tam bir ekip olmadan ve kredi kartına başvurmadan hedeflerinize ulaşabilmelisiniz. Harika bir çok oyunculu deneyim, zamanınıza bir fiyat etiketi koymak yerine, zamanınızı ödüllendirir. İlk arabanızı satın almak bir angarya değil de gerçek bir başarı gibi hissettirdiğinde, oyunda çok daha uzun süre kalırsınız.

03 Daha büyük şehirler ve geniş bir açık dünya

GTA 6, her zamankinden daha büyük ve çeşitli bir dünya vadediyor. © Rockstar Games/Take-Two

Vice City oyunun merkezinde yer alsa da macera bu şehirle sınırlı kalmak zorunda değil. GTA Online, Rockstar’ın oyun dünyasını yıllar içinde nasıl genişletebildiğini gösterdi. GTA 6 Online’da da yeni bölgeler ve içeriklerle sürekli büyüyen, keşfedilecek daha fazla yer sunan bir açık dünya görmek istiyoruz.

GTA 6 Online’ın haritasının düzenli güncellemelerle zaman içinde genişlemesini istiyoruz. Liberty City gibi unutulmaz şehirlere geri dönmek, pek çok oyuncunun hayali olmaya devam ediyor. Yeni bölgeler, mahalleler ve keşfedilecek sokaklar, oyunculara GTA 6 Online’a dönmek için yeni nedenler sunabilir. Oyuncu topluluğuyla birlikte büyüyen bir harita, oyunun yıllarca ilgi çekici kalmasını sağlayabilir.

04 Rol yapma (RP) desteği

Karakter özelleştirme GTA deneyiminin en eğlenceli yanlarından biri © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Rol yapma (RP) sunucuları, GTA dünyasında başlı başına büyük bir oyuncu topluluğu oluşturdu. Polis, taksi şoförü veya mafya lideri gibi farklı rollere bürünen oyuncular, kendi hikâyelerini oluşturup saatlerce bu dünyada vakit geçiriyor. FiveM gibi modlar sayesinde yaygınlaşan bu deneyim, GTA 5’i oynamanın yepyeni yollarını ortaya çıkardı.

GTA 6 Online’da rol yapma (RP) sisteminin resmi olarak desteklenmesini, hatta FiveM’in katkısıyla doğrudan oyuna dahil edilmesini istiyoruz. Üstelik bu özellik yalnızca PC’de değil, konsollarda da kullanılabilmeli. Böylece tüm oyuncular RP deneyimine katılabilir. Bu yenilik, hem rol yapma topluluğunu büyütebilir hem de Rockstar’ın bu oyun tarzına verdiği önemi gösterebilir. Klasik görevlerden ve çatışmalardan farklı bir deneyim arayan oyuncular için GTA 6 Online’ı bambaşka bir seviyeye taşıyabilir.

05 Gerçekçi bir oyun dünyası

Binaların içine girebilmek oyun dünyasını daha gerçekçi kılıyor © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI’nın bugüne kadarki en gelişmiş NPC sistemine sahip olacağını açıklamıştı. GTA 6 Online’ın ise bu deneyimi bir adım öteye taşımasını bekliyoruz. Yalnızca dışarıdan görebildiğimiz binalar yerine içine girebildiğimiz, keşfedebildiğimiz ve etkileşime geçebildiğimiz mekânlar görmek istiyoruz. Dükkânlar, barlar ve daireler gibi farklı alanlarda NPC’lerin hem birbirleriyle hem de oyuncularla etkileşim kurması, şehri çok daha canlı ve gerçekçi hale getirebilir.

Çarpışmalarda hiçbir şey olmamış gibi yerinde duran nesneler yerine, darbenin etkisiyle gerçekçi şekilde parçalanan çevre unsurları görmek istiyoruz. Örneğin, bir mağazanın vitrinine hızla çarptığınızda bunun etkisini hissedebilmelisiniz. Oyunun hikâye modunda yer alması beklenen, önceden belirlenmiş bir senaryoya bağlı olmayan soygunlar da bu deneyimi güçlendirebilir. Polisin, çevredeki insanların ve beklenmedik olayların planlarınızı değiştirdiği bir sistemde her soygun farklı ilerleyebilir. Böylece aynı görevi defalarca oynamak bile heyecanını koruyabilir. Oyuncuların kararlarına tepki veren dinamik bir dünya, GTA 6 Online’ı çok daha sürükleyici hale getirebilir.

06 Daha kapsamlı kişiselleştirme

Karakter her şeydir © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Çok oyunculu modda karakteriniz, oyun dünyasındaki kimliğinizi yansıtır. Bu yüzden yüz hatlarından vücut yapısına, giyim tarzından en küçük ayrıntılara kadar her şeyi özelleştirebileceğimiz kapsamlı bir karakter oluşturma sistemi istiyoruz. Sonuçta RPG tutkunlarının kendi karakterlerini tasarlamak için saatler harcaması boşuna değil!

Bunun yanında, birden fazla saklanma yerine sahip olmak ve ihtiyaç duyduğumuzda bunlar arasında geçiş yapabilmek de oyuna derinlik katabilir. Ayrıca, oyuncuları yalnızca zorlamak yerine gerçek bir heyecan yaratan, geliştirilmiş bir aranma sistemi görmek istiyoruz. Şehirde ortalığı birbirine kattığınızda polis peşinizi kolayca bırakmamalı. Ancak iyi bir sürüşle izlerini kaybettirmeyi başarırsanız bunun karşılığını almalısınız. Böylece polis kovalamacaları, uzun süre unutulmayacak anlara dönüşebilir.

07 Gerçek çok oyunculu yarış

GTA 6’da pist yarışı yer alacak – bu, seride bir ilk olacak © Rockstar Games/Take-Two

Arabalar, GTA dünyasının en az silahlar ve kaos kadar önemli bir parçası. Ancak GTA Online’da yarışlar hep geri planda kaldı. GTA 6’nın pist yarışları, arazi yarışları ve sokak yarışlarıyla bu deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını zaten biliyoruz.

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Peki, bu deneyim neden GTA 6 Online’a da taşınmasın? Sokak yarışları, drift, arazi yarışları ve kısa mesafe yarışları gibi farklı kategorilerde mücadele edebileceğimiz, sezonluk liglerden oluşan kapsamlı bir yarış sistemi görmek istiyoruz. Özel yarış lobileri sayesinde oyuncular, yarışları sabote eden kişilerle uğraşmadan rekabet edebilmeli. Sıralama tabloları, en hızlı tur rekorları ve özel ödüllerle desteklenen bu sistem, GTA 6 Online’ı yarış tutkunları için de cazip hale getirebilir.

08 Kendi işletmeni kur ve yönet

One-Eyed Willie’s Mod Shop’un GTA 6’da yer alacağını biliyoruz. © Rockstar Games/Take-Two

GTA 6 Online’da para kazanmanın tek yolu suç işlemek olmamalı. Kendi işletmemizi kurup yönetebileceğimiz daha fazla seçenek görmek istiyoruz. Bir oto tamirhanesi, mahalle barı veya gece kulübü açarak işletmemizi dilediğimiz gibi tasarlamak, iş planımızı oluşturmak ve zamanla büyütmek oyuna farklı bir deneyim katabilir.

İşletme yönetimi, yalnızca menüden birkaç seçenek belirlemekle sınırlı kalmamalı. Kendi mekânımızı ziyaret edebilmeli, işletmenin gelirini ve itibarını etkileyen kararlar alabilmeliyiz. Özellikle tek başına oynayanlar için bu sistem, klasik görevlere eğlenceli bir alternatif sunabilir. Böylece oyuncular, ister yasal işlerle ister yeraltı dünyasında faaliyet göstererek kendi iş ağlarını büyütebilir.

09 Görevlerin ötesinde daha fazla mesai

Şehirde direksiyon başında vakit geçirdikçe sokak ve kestirmeleri öğren © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Vice City’de her gün suç işlemek zorunda değiliz. Bu büyük ve hareketli şehirde yapılabilecek çok daha fazla şey olmalı. GTA 6 Online’da taksi şoförlüğü, kuryelik ve düzenli gelir elde edebileceğimiz farklı mesleklerin de yer almasını istiyoruz. Böylece oyuncular, suç dünyasının dışında da kendi hikâyelerini oluşturabilir.

Şehrin bir ucundan diğerine yolcu taşırken veya paket teslim ederken Vice City’nin sokaklarını ve mahallelerini daha yakından tanıyabiliriz. Bu tür işler, oyuna çeşitlilik katarken şehri daha canlı ve gerçekçi hale getirebilir. Özellikle rol yapmayı sevenler veya çatışmalardan uzaklaşıp şehirde sakin sakin vakit geçirmek isteyenler için güzel bir alternatif olabilir. Üstelik yeterli kazanç sağladıklarında bu işler, oyuncuların düzenli gelir kaynaklarından birine dönüşebilir. Kabul edelim, önceki GTA oyunlarında da en az bir kez trafik kurallarına uyarak araba kullanmayı denedik!

10 Müzik entegrasyonu

Lucia, müziğin tadını çıkarıyor © Rockstar Games/Take-Two

Müzik, Grand Theft Auto serisinin her zaman önemli bir parçası oldu ve GTA 6’da da büyük bir rol oynayacak . Oyunun radyo kanalları, en az arabaları kadar unutulmaz. Ancak pek çok oyuncu, GTA oynarken kendi müzik listelerini dinlemeyi tercih ediyor. Bu yüzden Spotify gibi müzik platformlarının doğrudan oyuna entegre edilmesini veya kendi müziklerimizi oyun içinde kolayca çalabilmeyi istiyoruz.

Ocean Drive’da araba kullanırken oyundan çıkmadan sevdiğiniz şarkıları dinlediğinizi düşünün. GTA’nın klasik radyo kanalları yine yerini koruyabilir. Böylece isteyen oyuncular Vice City’nin kendine özgü müziklerinin tadını çıkarırken isteyenler de kendi çalma listelerini dinleyebilir. Müzik seçimini oyunculara bırakmak, şehirdeki her yolculuğu daha kişisel ve keyifli hale getirebilir.

11 GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda PC ve konsol platformlarında mücadele etmiş eski bir profesyonel espor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun sitelerinde ve dergilerde editörlük yapmıştır.