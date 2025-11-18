Clair Obscur: Expedition 33
2025'in en iyi oyunları (The Game Awards 2025)

The Game Awards 2025'in kazananları 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece yapılan törende belli oluyor.
4 dakikalık okuma

İçerik Rehberi

  1. 1
    Yılın Oyunu
  2. 2
    En Çok Beklenen Oyun
  3. 3
    En İyi Aile Oyunu
  4. 4
    En İyi Aksiyon Oyunu
  5. 5
    En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
  6. 6
    En İyi Dövüş Oyunu
  7. 7
    En İyi RPG Oyunu
  8. 8
    En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
  9. 9
    En İyi Spor/Yarış Oyunu
  10. 10
    En İyi Multiplayer Oyun
  11. 11
    En iyi Bağımsız Oyun
  12. 12
    En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
  13. 13
    En İyi Mobil Oyun
  14. 14
    En İyi VR/AR Oyunu
  15. 15
    En İyi Hikaye Anlatımı
  16. 16
    En İyi Müzik
  17. 17
    En İyi Oyun Yönetimi
  18. 18
    En İyi Sanat Yönetimi
  19. 19
    En İyi Ses Tasarımı
  20. 20
    En İyi Performans
  21. 21
    Erişilebilirlikte Yenilik
  22. 22
    Etki Yaratan Oyun
  23. 23
    En İyi Devam Eden Oyun
  24. 24
    En İyi Topluluk Desteği
  25. 25
    En İyi Uyarlama
  26. 26
    Yılın İçerik Üreticisi
  27. 27
    Yılın Espor Oyunu
  28. 28
    Yılın Espor Takımı
  29. 29
    Yılın Esporcusu
Oyun dünyasının Oscar töreni olarak kabul edilen ve 2014 yılınden beri düzenlenen The Game Awards'un 2025 kazananları 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece belli olacak. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) yaptığı oylama sonucunda belirlenecek. Bu yılın kategorilerini aşağıda görebilirsin.
01

Yılın Oyunu

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance 2
02

En Çok Beklenen Oyun

03

En İyi Aile Oyunu

  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Party
  • LEGO Voyagers
  • Mario Kart World
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Split Fiction
04

En İyi Aksiyon Oyunu

  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages
  • Hades 2
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: Art of Vengeance
05

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Split Fiction
Ghost of Yōtei ekran görüntüsü

Ghost of Yōtei, oyuncuları 17. yüzyıl Japonya'sının Ezo bölgesine götürüyor

06

En İyi Dövüş Oyunu

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
07

En İyi RPG Oyunu

  • Avowed
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Monster Hunter Wilds
  • The Outer Worlds 2
08

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

  • Civilization 7
  • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Tempest Rising
  • The Alters
  • Two Point Museum
09

En İyi Spor/Yarış Oyunu

10

En İyi Multiplayer Oyun

11

En iyi Bağımsız Oyun

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur'u boss savaşları muhteşem

12

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch
  • Megabonk
13

En İyi Mobil Oyun

  • Destiny: Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby
  • Wuthering Waves
14

En İyi VR/AR Oyunu

  • Alien: Rogue Incursion
  • Arken Age
  • Ghost Town
  • Marvel's Deadpool VR
  • The Midnight Walk
15

En İyi Hikaye Anlatımı

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Silent Hill f
16

En İyi Müzik

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
17

En İyi Oyun Yönetimi

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades 2
  • Split Fiction
18

En İyi Sanat Yönetimi

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
19

En İyi Ses Tasarımı

Battlefield 6'da bir tank, patlamaların ortasında ilerliyor.

Battlefield 6'nın kaotik savaş atmosferine hoş geldin!

20

En İyi Performans

  • Ben Starr, Verso (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Charlie Cox, Gustave (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Erika Ishii, Atsu (Ghost of Yōtei)
  • Jennifer English, Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Troy Baker, Indiana Jones (Indiana Jones and the Great Circle)
21

Erişilebilirlikte Yenilik

22

Etki Yaratan Oyun

  • Consume Me
  • Despelote
  • Lost Records: Bloom & Rage
  • South of Midnight
  • Wanderstop
23

En İyi Devam Eden Oyun

  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • Marvel Rivals
  • No Man's Sky
F1 25, Oracle Red Bull Racing RB21

F1 25 çok daha gerçekçi bir oynanış sunuyor

24

En İyi Topluluk Desteği

  • Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy XIV: Dawntrail
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • No Man's Sky

Oyuncuların Seçimi

Adaylar 1 Aralık'ta duyuralacak.
25

En İyi Uyarlama

  • A Minecraft Movie
  • Devil May Cry
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • The Last of Us (2. Sezon)
  • Until Dawn
26

Yılın İçerik Üreticisi

  • Caedrel
  • Kai Cenat
  • MoistCr1TiKaL
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut
27

Yılın Espor Oyunu

28

Yılın Espor Takımı

  • Gen.G
  • NRG
  • Team Liquid PH
  • Team Falcons
  • Team Vitality
29

Yılın Esporcusu

  • Brock "brawk" Somerhalder (Valorant)
  • Jung "Chovy" Ji-hoon (League of Legends)
  • Jason "f0rsaken" Susanto (Valorant)
  • Kakeru "Kakeru" Watanabe (Street Fighter)
  • Saul "MenaRD" Leonardo (Street Fighter)
  • Mathieu "ZywOo" Herbaut (Counter-Strike 2)

The Game Awards 2025 kazananları ne zaman açıklanacak?

2025 yılının en iyi oyunlarının ödüllendirileceği The Game Awards 2025, 11 Aralık 2025 tarihinde Los Angeles'taki Peaccock Theater'da düzenlenecek.
