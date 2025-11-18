Bir Oyun Daha
2025'in en iyi oyunları (The Game Awards 2025)
The Game Awards 2025'in kazananları 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece yapılan törende belli oluyor.
Oyun dünyasının Oscar töreni olarak kabul edilen ve 2014 yılınden beri düzenlenen The Game Awards'un 2025 kazananları 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece belli olacak. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) yaptığı oylama sonucunda belirlenecek. Bu yılın kategorilerini aşağıda görebilirsin.
01
Yılın Oyunu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
02
En Çok Beklenen Oyun
- 007 First Light
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
03
En İyi Aile Oyunu
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
04
En İyi Aksiyon Oyunu
- Doom: The Dark Ages
- Hades 2
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
05
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
06
En İyi Dövüş Oyunu
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
07
En İyi RPG Oyunu
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
08
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Tempest Rising
- The Alters
- Two Point Museum
09
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
10
En İyi Multiplayer Oyun
- ARC Raiders
- Peak
- Split Fiction
11
En iyi Bağımsız Oyun
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
12
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
13
En İyi Mobil Oyun
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
14
En İyi VR/AR Oyunu
- Alien: Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Marvel's Deadpool VR
- The Midnight Walk
15
En İyi Hikaye Anlatımı
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Silent Hill f
16
En İyi Müzik
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
17
En İyi Oyun Yönetimi
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hades 2
- Split Fiction
18
En İyi Sanat Yönetimi
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
19
En İyi Ses Tasarımı
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Silent Hill f
20
En İyi Performans
- Ben Starr, Verso (Clair Obscur: Expedition 33)
- Charlie Cox, Gustave (Clair Obscur: Expedition 33)
- Erika Ishii, Atsu (Ghost of Yōtei)
- Jennifer English, Maelle (Clair Obscur: Expedition 33)
- Troy Baker, Indiana Jones (Indiana Jones and the Great Circle)
21
Erişilebilirlikte Yenilik
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- South of Midnight
22
Etki Yaratan Oyun
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
23
En İyi Devam Eden Oyun
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
24
En İyi Topluluk Desteği
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy XIV: Dawntrail
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man's Sky
Oyuncuların Seçimi
Adaylar 1 Aralık'ta duyuralacak.
25
En İyi Uyarlama
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us (2. Sezon)
- Until Dawn
26
Yılın İçerik Üreticisi
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
27
Yılın Espor Oyunu
28
Yılın Espor Takımı
- Gen.G
- NRG
- Team Liquid PH
- Team Falcons
- Team Vitality
29
Yılın Esporcusu
- Brock "brawk" Somerhalder (Valorant)
- Jung "Chovy" Ji-hoon (League of Legends)
- Jason "f0rsaken" Susanto (Valorant)
- Kakeru "Kakeru" Watanabe (Street Fighter)
- Saul "MenaRD" Leonardo (Street Fighter)
- Mathieu "ZywOo" Herbaut (Counter-Strike 2)
The Game Awards 2025 kazananları ne zaman açıklanacak?
2025 yılının en iyi oyunlarının ödüllendirileceği The Game Awards 2025, 11 Aralık 2025 tarihinde Los Angeles'taki Peaccock Theater'da düzenlenecek.