2025'in en iyi oyunları (The Game Awards 2025)

Oyun dünyasının Oscar töreni olarak kabul edilen ve 2014 yılınden beri düzenlenen The Game Awards'un 2025 kazananları 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece belli olacak. Yıl boyunca çıkış yapan oyunlar arasından adaylar, 100'ün üzerinde basın mensubundan ve içerik üreticiden oluşan jüri tarafından belirlendi. Kazananlar ise jüri üyelerinin (%90 ağırlık) ve oyuncuların (%10 ağırlık) yaptığı oylama sonucunda belirlenecek. Bu yılın kategorilerini aşağıda görebilirsin.