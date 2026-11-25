Na oficjalnym soundtracku Grand Theft Auto 6 wylądowały 34 utwory – wszystkie nagrane specjalnie do tej gry. Wśród nich nowe numery Yung Leana (z featami Future & Metro Boomin), Travisa Scotta (wyprodukowany przez współtwórcę duetu Daft Punk), Cardi B czy wspólne dzieło Freda again.., PinkPantheress i Etienne de Crécy.
Kto lubi starsze i bardziej znane piosenki, ten znajdzie ich mnóstwo w stacjach radiowych, które są już nieodzownym elementem serii gier GTA. Dodatkowymi atrakcjami tychże stacji są ich gospodarze – wielu z nich to gwiazdy muzyki największego formatu. Między innymi Bad Bunny, Lana Del Rey i muzycy Slayera. Kto już grał w GTA 6 ten na pewno wie, że słynnych postaci pojawi się w niej znacznie więcej. Oto najciekawsze muzyczne gościnne występy w Vice City!
Lana Del Rey
Lana Del Rey wielokrotnie dawała dowody, że jest fanką GTA, a w części szóstej także jej ważną częścią. Piosenkarka wciela się w GTA w postać Delty Dawne, czyli prezenterki stacji radiowej Back Country Radio. Posłuchasz w niej muzyki country w wersji dla odważnych.
Tom Araya i Kerry King (Slayer)
Czyli DJ Kerry i DJ Tom, gospodarze stacji radiowej The Chamber 106.6. Skoro to muzycy słynnego Slayera, to oczywiście ta rozgłośnia w GTA 6 jest przede wszystkim dla fanów metalu.
Bad Bunny
Bad Bunny to w GTA 6 El Martillo – współprowadzący (razem z RaiNao, wcielającą się w postać La Gaty) stacji radiowej Cocoteo FM. Radio gra bachatę, merengue, dembow, reggaeton i inne gorące, latynoskie rytmy w sam raz do jazdy.
Freddie Gibbs
Od rekordu największej liczby swoich utworów w radiu w Los Santos do własnej postaci w Vice City. Witamy w GTA 6 rapera Freddiego Gibbsa! Jak go tam znajdziesz? Zacznij w hrabstwie North Leonard, mniej więcej w połowie drogi między górną a dolną częścią hrabstwa, powinien być kompleks survivalowy…
The Alchemist
Słynny producent, który niedawno wydał znakomitą płytę z Erykah Badu, miał już swój udział w produkcji soundtracku do GTA V. W najnowszej części The Alchemist pojawia się pod własną ksywą, razem z Freddiem Gibbsem prowadząc podcast The Safe Trap.
Denzel Curry
Denzel Curry to kolejny amerykański raper do spotkania w GTA 6. Nie szukaj go tylko pod prawdziwą ksywą, ale jako DWNPLY. Przemierzając Vice City możesz go spotkać w kilku scenach, a także posłuchać w fikcyjnym podcaście Drunk Kings.
Anitta
Pierwsza brazylijska gwiazda, która zdobyła światowe listy przebojów Billboard Global oraz Spotify Global Top 200. W GTA 6 Anitty możesz posłuchać jako prowadzącej podcast Ask Dr Nita na antenie stacji The Wipe. Tylko mów do niej Dr Nita!
Kodak Black
Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy smucą się przez odwołany koncert Kodaka 25 listopada w Warszawie: Kodaka Blacka jeśli nie w polskiej stolicy, spotkacie w Vice City! Raper w GTA 6 wciela się w samego siebie i prowadzi w grze audycję radiową The Sniper of Ka Perle.
Burna Boy
Najlepsza muzyka afrykańska, od klasyki XX wieku i nieodkrytych perełek po współczesne brzmienia, takie jak amapiano, 3-step i wiele innych. Tak w GTA 6 gra stacja radiowa AfroBank FM i jej prowadzący – Burna Boy.
PinkPantheress
„Mogę grać w cokolwiek chcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – cieszyła się PinkPantheress kiedy ogłoszono, że w GTA 6 poprowadzi stację Stockyard FM. Za tym „cokolwiek” kryje się jednak konkret: stacja poświęcona jest muzyce alternatywnej i indie, a jej playlista obejmuje m.in. takie nazwy jak ANOTR, Digitalism, Fcukers, Slayyyter, underscores, LCD Soundsystem, Fischerspooner i wiele innych.
Gloria & Emilio Estefan
„Witamy w Vice City!🌴🌅🎮 Ulice tętnią życiem, muzyka rozbrzmiewa na całego, a Gloria i Emilio przejmują fale radiowe w Radio La Ola! 📻🔥 Klimat Miami, kultowe hity i mnóstwo rytmu!” – tak para słynnych kubańsko-amerykańskich artystów powitała graczy GTA 6. Wiecie, gdzie ich znaleźć.
Adrian Sherwood
Wielka legenda muzyki. Angielski producent głównie znany z dubowych produkcji, ale doskonale znany także fanom innego rodzaju muzyki i takich artystów, jak Nine Inch Nails, Depeche Mode, Sinéad O'Connor. W GTA 6 hostuję stację Radio On-U, w której pobujasz się do najlepszego dubu, korzennego reggae i gatunków pokrewnych.