Kto lubi starsze i bardziej znane piosenki, ten znajdzie ich mnóstwo w stacjach radiowych, które są już nieodzownym elementem

. Dodatkowymi atrakcjami tychże stacji są ich gospodarze – wielu z nich to gwiazdy muzyki największego formatu. Między innymi

,

i muzycy Slayera. Kto już grał w GTA 6 ten na pewno wie, że słynnych postaci pojawi się w niej znacznie więcej. Oto najciekawsze muzyczne gościnne