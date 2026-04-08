Winyle biją rekordy. Sprawdź, kto sprzedaje ich najwięcej

Nie wiemy, jaka będzie przyszłość muzyki, ale można zakładać, że wcale nie tak całkowicie cyfrowa, jak myślą niektórzy. Popularne streamingi choć są dziś głównym źródłem słuchania i odkrywania piosenek i albumów, nie wyparły całkowicie z rynku fizycznych nośników. Takich jak kasety magnetofonowe, płyty CD, a zwłaszcza winyle.
Zobacz, jak Albert Hammond Jr. nagrywał winyl na żywo
Zobacz, jak Albert Hammond Jr. z The Strokes nagrywa swój występ na żywo bezpośrednio na płytę winylową.
Winylowy zawrót głowy. Od USA przez Anglię po Europę
„Płyty CD wracają na listy zakupów świątecznych, a pokolenie Z oddaje się renesansowi retro” – informował na koniec 2025 roku brytyjski dziennik „The Guardian”. Dodając przy tym, że na Wyspach popyt na odtwarzacze CD wzrósł aż o 74%. Jeszcze bardziej rewelacyjne wieści nadeszły parę tygodni później ze Stanów, kiedy RIAA (Recording Industry Association of America, amerykańskie stowarzyszenie wydawców muzyki) ogłosiła wyniki sprzedaży za '25 rok. Okazało się wtedy, że płyty winylowe pobiły rekord sprzed ponad 40 lat.
Sprzedaż płyt winylowych w USA przekroczyła 1 mld dolarów. Po raz pierwszy od 1983 roku
Jak podaje RIAA, sprzedaż płyt winylowych w Stanach Zjednoczonych rośnie nieprzerwanie od 19 lat, a tylko w 2025 roku sprzedano blisko 47 milionów winyli (ciekawostka: 2 na 5 płyt winylowych zostało sprzedanych w małych sklepach niezależnych). Spora w tym zasługa największych gwiazd muzyki – Taylor Swift, Sabriny Carpenter czy Kendricka Lamara – którzy swoje single i albumy wydają konsekwentnie na popularnych „czarnych plackach”. Zajmując jednocześnie czołowe miejsca na liście najchętniej kupowanych artystów w kategorii płyt winylowych.
Najlepiej sprzedające się winyle w USA (2025 rok, albumy)
- Taylor Swift „The Life of a Showgirl”
- Sabrina Carpenter „Man's Best Friend”
- Kendrick Lamar „GNX”
- Sabrina Carpenter „Short n' Sweet”
- Billie Eilish „Hit Me Hard and Soft”
- Fleetwood Mac „Rumours”
- Michael Jackson „Thriller”
- The Weeknd „Hurry Up Tomorrow”
- Taylor Swift „Lover (Live From Paris)”
- Tyler, the Creator „Igor”
Szybka historia nośników muzyki
Animowany film opowiadający historię formatów muzycznych, od wczesnych fonografów przez winyl, kasety i płyty CD po streaming.
Jak sprzedaż winyli wygląda w Polce?
„Rynek winylowy pełni przede wszystkim rolę formatu kolekcjonerskiego, opartego na sentymencie, jakości wydania i wartości archiwalnej” – podaje w swoim podsumowaniu 2025 roku ZPAV (Związek Producentów Audio Video). Rzeczywiście, w Polsce to szczególnie widoczne. Na liście 10 najlepiej sprzedających się płyt winylowych w 2025 w naszym kraju, dominują wznowienia oraz albumy koncertowe. Przoduje im Kult z nagraniem występu w 2024 roku na Teneryfie (podzielonym na sześć sprzedawanych osobno winyli).
Najlepiej sprzedające się winyle w Polsce (2025 rok, albumy)
- Kult „Tenerife 29-11-2024”
- Billie Eilish „Hit Me Hard And Soft”
- Kaliber 44 „Księga Tajemnicza. Prolog”
- Dawid Podsiadło & Artur Rojek „Na żywo w Katowicach. ZORZA 2025”
- Myslovitz „Miłość w czasach popkultury”
- Taylor Swift „The Life of a Showgirl”
- Dawid Podsiadło & Kaśka Sochacka „Tylko haj. ZORZA 2025”
- Pink Floyd „The Dark Side Of The Moon”
- Tyler, the Creator „Igor”
Quebonafide: Romantic Psycho Film
Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.
W powyższym zestawieniu nie znajdziemy płyty Jakuba Skorupy, bo ten zdecydował się wydać album koncertowy „Live” na winylu w bardzo limitowanym nakładzie 250 egzemplarzy. Ale przy tej okazji artysta powiedział nam, co go do płyty winylowej w ogóle popchnęło.
Jakub Skorupa: „Kiedy graliśmy zeszłoroczną trasę, ludzie często podchodzili do mnie po koncertach i pytali o dwie rzeczy. Jedną był winyl, a drugą koncertowe nagrania. Czyli aranże, które gramy na żywo, bo one rzeczywiście są inne, od tego, co na płytach. Postanowiłem więc te dwie rzeczy połączyć”. To doskonale obrazuje, że świadomi słuchacze potrzebują czegoś więcej niż muzyki tylko na streamingach. Chodzą na koncerty i szukają dodatkowych okazji do spotkań z ulubionymi artystami. Płyty w formie fizycznej, często bardzo elegancko wydane i zawierające niedostępne nigdzie indziej nagrania, mogą im to zapewnić.
„Winyl stał się dla nas priorytetem nie tylko ze względu na brzmienie i ciepło dźwięku, ale także interakcję, jakiej wymaga od słuchacza” – to z kolei słowa Trenta Reznora, lidera zespołu Nine Inch Nails i nagrodzonego Oscarem autora muzyki do filmów „The Social Network” oraz „Co w duszy gra”. On i jego zespół przez lata wydawali swoje kultowe na rockowej scenie albumy – m.in. „The Downward Spiral” i „The Fragile” – przede wszystkim na kompaktach, ale od 2018 roku poświęcili się wyłącznie winylom. Na oficjalnej stronie NIN pojawił się komentarz Reznora, w którym ceniony muzyk napisał: „Formaty cyfrowe i streamingi są świetne i z pewnością wygodne, ale mam nadzieję, że najlepszym sposobem, aby słuchacz doświadczył mojej muzyki, jest założenie dobrego zestawu słuchawek, chwycenie za winyl i igłę gramofonu, wyłączenie pieprzonego telefonu i… wyruszenie ze mną w podróż”. Miłej zabawy!
Dawid Podsiadło: "Matylda" i sesja akustyczna w górach
Zobacz film z wyjątkowej sesji Dawida Podsiadło w górach
Lubisz winyle? A może dopiero chcesz się przekonać?
Sprawdź nasze materiały dla kolekcjonerów płyt winylowych i nie tylko!