Grand Theft Auto VI , oyun dünyasında nesilde bir karşılaşılabilecek türden bir yapım. Devasa açık dünyası, etkileyici karakterleri ve sürükleyici oynanışıyla serinin hayranlarının beklentilerini karşılıyor.

GTA 6'da Jason 'ın kontrolünü ilk kez eline aldığında nereden başlayacağını kestirmek zor olabilir. Bu rehber, oyunun ilk saatlerinden en iyi şekilde yararlanmanı ve hiçbir detayı kaçırmadan ilerlemeni sağlayacak ipuçları sunuyor.

01 Ultimate Edition İçeriklerini Keşfet

Bu seçenek GTA 6 oynayan herkes için geçerli olmasa da oyunun Ultimate Edition sürümünü satın aldıysan ilk bölümde çeşitli özel içeriklere erişebilirsin. Jason'ın askerî motosikleti ve kanosu evinin yakınında bulunur. Ayrıca aracına yeni bir boya ve performans yükseltmeleri yaptırabilir, kuzeydeki Key Lento ile Hamlet'te Ultimate Edition'a özel mağazaları ziyaret edebilirsin.

02 Egzersiz Yaparak Özelliklerini Geliştir

Leonida’da geçireceğin daha çok zaman var ancak bu, Jason'ın kendini geliştirmeye hemen başlamaması gerektiği anlamına gelmez. Evinin verandasında çeşitli egzersiz ekipmanı var. Alt katta basketbol da oynayabilirsin. Yakınlardaki bir yere gitmen gerektiğinde koşmayı veya yüzmeyi tercih ederek kardiyo antrenmanı yapabilirsin.

Jason ve Lucia’nın egzersizler ile sportif aktiviteler sayesinde geliştirebileceği üç temel özelliği bulunur. Ağırlık kaldırmak gücünü artırarak sağlık seviyeni yükseltir. Kardiyo antrenmanları ise dayanıklılığını geliştirir ve daha uzun süre koşmanı sağlar. Basketbol, golf, bilardo, balık tutma ve meditasyon gibi aktiviteler de odaklanma becerini artırır. Odaklanma seviyen yükseldikçe çatışmalar sırasında zamanı daha uzun süre yavaşlatabilirsin.

GTA 6’da spor yapmak, en önemli günlük alışkanlık © Rockstar Games

Oyunun ilerleyen bölümlerinde de bu aktivitelere zaman ayırabilirsin ancak ne kadar erken başlarsan geliştirdiğin özelliklerin avantajlarından o kadar çabuk yararlanırsın. Üstelik bu aktivitelerin çoğu tek başına bile oldukça eğlenceli.

03 Oyun Tarzına Uygun Silahlar Satın Al

Biraz para kazandıktan sonra, bir Ammu-Nation mağazasına gidin ve savaş durumlarıyla başa çıkma tarzınıza en uygun silahları satın alın. Düşmanları uzaktan vurmayı mı tercih ediyorsunuz? Bir keskin nişancı tüfeği alın. Yakın mesafeden yıkıcı hasar vermeyi mi tercih ediyorsunuz? O zaman bir av tüfeği daha çok hoşunuza gidebilir.

Her silah, çeşitli eklentiler ve diğer özelleştirmelerle de yükseltilebilir. Bunların bazıları şimdilik bütçenizi aşabilir, ancak kullanmaktan keyif aldığınız ve ölümcül bir etki yarattığınız bir ekipman setine sahip olmak, savaş senaryolarını biraz daha kolaylaştıracaktır. Satın aldığınız silahlar, Ammu-Nation'daki zulada veya silah dolabında saklanır. Bu da oyun tarzınıza uygun bir ekipman oluştururken bu silahları değerli bir yatırım haline getirir.

04 Shirley'in İki İşini Tamamla

İyi Bir Komşu Ol, Shirley'ye Yardım Et © Rockstar Games

Komşun Shirley, oldukça sıra dışı bir karakter. Oyunun ilk saatlerinde Jason'ın evinden çıkarken sana seslenerek yakındaki dükkandan bir şeyler almanı ister.

İyi bir komşu olup isteğini yerine getirirsen ilerleyen saatlerde senden biraz daha yaramazca bir ricada bulunur. Shirley, bu sayede komşusunu derin bir depresyondan kurtaracağını iddia eder. Mantığı pek ikna edici olmasa da ortaya eğlenceli bir yan görev çıkar.

Shirley'nin iki isteğini de yerine getirdiğinde onu mutlu etmekle kalmaz, arabasını istediğin zaman kullanma hakkı da kazanırsın. Üstelik bu araç, Jason'ın kamyonetine kıyasla daha sportif bir seçenektir. Ancak dikkatli olmalısın. Arabayı bir yere bırakır veya kaza yaparsan araç yeniden ortaya çıkmaz.

05 Fotoğraf Modunu Keşfet

Grand Theft Auto VI, görsel açıdan bugüne kadar geliştirilmiş en etkileyici oyunlardan biri. Jason'ın evinin arkasında, suyun üzerinde Miami'yi andıran gün batımını izlerken, karakter tasarımlarındaki ince detayları incelerken, hatta ağırlık kaldırmak veya soğuk bir bira içmek gibi sıradan aktiviteler sırasında bile bunu hissedebilirsin. Rockstar Games, devasa açık dünyasını benzersiz bir ayrıntı seviyesiyle tasarlamış.

Jason ve Lucia'nın hikayesine kendini kaptırdığında oyuna ara vermek zor gelebilir. Yine de ara sıra fotoğraf modunu açarak aksiyonun tam ortasında etkileyici kareler yakalayabilir, muhteşem manzaraları ölümsüzleştirebilirsin. NPC'leri, mağaza vitrinlerini veya araçları farklı açılardan fotoğraflamak da oldukça eğlenceli olabilir. Çeşitli efektler ve kamera ayarları sayesinde Leonida'daki macerandan harika anılar biriktirebilirsin. Üstelik fotoğrafçılığa meraklıysan bu mod başlı başına keyifli bir uğraşa dönüşebilir.

06 Dalış Görevlerini Tamamla

Dalış Yaparak Para Kazan © Rockstar Games

Ana hikayenin başlarında Brian, Jason'ı Kenton ile tanıştırır. Ardından bir bekârlığa veda grubuna tekne turunda rehberlik edeceğin bir göreve çıkarsın. Ancak bu tur, koruma altındaki bir su altı batığında hazine arayışını da kapsar. Görevi tamamladığında Kenton, Jason'a dalış yapabileceği başka noktalar olduğunu söyler. Bulduğun hazineleri kendisine getirmeni, satıştan elde edilen gelirden sana da pay vereceğini belirtir.

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Dalış görevleri oldukça basittir. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir dalış turuyla kolayca 2.000-3.000 dolar kazanabilirsin. İlk dalış görevlerini tamamladığında kısa süre sonra yeni dalış noktalarının kilidi de açılır. Böylece oyunun erken aşamalarında daha fazla para kazanma fırsatı elde edebilirsin.

07 Açık Dünyayı Keşfet

Deneyimlenecek sayısız aktiviteyle dolu bir açık dünya olmasaydı modern bir Grand Theft Auto oyunundan söz etmek zor olurdu. GTA 6'nın Leonida'sı, yalnızca görsel kalitesi ve devasa haritasıyla değil, çevrende gelişen dinamik olaylarla da Rockstar Games'in bugüne kadarki en etkileyici açık dünyalarından biri.

NPC'ler günlük hayatlarına devam ederken zaman zaman kendilerini zor durumlarda bulabilir veya senden yardım isteyebilir. Bazen suç dünyasındaki maceralarına ara verip eğlenceli aktivitelere katılabilir, bazen de hiç beklemediğin sıra dışı olaylarla karşılaşabilirsin.

GTA 6'da o kadar çok farklı olay yaşanabilir ki oyunu baştan sona tamamlasan bile diğer oyuncuların keşfettiği bazı detaylarla hiç karşılaşmayabilirsin. Leonida'yı keşfetmeye zaman ayırarak bu dünyanın sunduğu deneyimlerden mümkün olduğunca yararlanabilirsin. Sonuçta böyle bir oyunu ilk kez deneyimleme şansın yalnızca bir kez var. Bu yüzden her fırsatı değerlendir!

08 Ana Hikaye Görevlerinde İlerle

Kulağa oldukça basit gelebilir ancak Key Lento'da keşfedilecek pek çok yer ve yapılacak çeşitli aktiviteler bulunsa da ana hikayede ilerlemeden oyunun sunduğu tüm olanaklara erişemezsin. Hatta Key Lento'yu oyunun mekaniklerini öğrendiğin bir başlangıç bölgesi olarak düşünebilirsin.

Ortalama bir oyuncunun GTA 6'nın ilk bölümünü tamamlaması yaklaşık 8-12 saat sürer. Bu aşamadan sonra keşfedebileceğin alanlar ve yapabileceğin aktiviteler önemli ölçüde artar. Başlangıç bölgelerinde görebileceğin hemen her şeyi keşfettiğini düşünüyorsan ana hikâye görevlerine odaklanmanın zamanı gelmiş demektir. Üstelik bu görevlerde ilerledikçe genellikle yeni yan aktivitelerin de kilidi açılır.

GTA 6 hakkında bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Chris Jecks kimdir? Chris, PCGamesN, GameRant, Destructoid ve Twinfinite gibi çeşitli markalar için 10 yılı aşkın süredir oyun haberleri yazmaktadır. Bu süre zarfında binlerce rehber ve inceleme yazmış olan Jecks, aksiyon RPG'leri, nişancı oyunları ve yarış oyunları konusunda uzmandır. Ayrıca, kariyeri boyunca bağımsız oyunlara geniş yer ayırmış olması nedeniyle bu tür oyunlara da oldukça düşkündür.