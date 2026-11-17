Vice City’ye dönüş için bekleyiş 19 Kasım 2026 Perşembe günü sona eriyor. Rockstar Games’in yeni oyunu GTA 6, Türkiye’de gece yarısı PlayStation 5 ile Xbox Series X|S oyuncularına açılacak. Jason Duval ile Lucia Caminos’un hikâyesi, ters giden bir işin ardından ikiliyi kurgusal Leonida eyaletine yayılan bir suç ağının içine çekiyor. Oyunu ilk gece açmayı planlıyorsanız ön yükleme şimdiden başladı. Türkiye’de dijital fiyat ise seçeceğiniz sürüme göre değişiyor.

01 GTA 6 Çıkış Tarihi

Rockstar Games’in açıkladığı GTA 6 çıkış tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe. Oyun Türkiye saatiyle 00.00’da hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S’te oynanabilir olacak.

02 GTA 6 Ön Yükleme

Dijital ön sipariş verenler için GTA 6 ön yükleme süreci 10 Kasım 2026’da başladı. Türkiye’de PS5 kullanıcıları saat 00.00’da, Xbox Series X|S kullanıcıları ise saat 03.00’te indirmeye başlayabildi. Üç saatlik fark, PlayStation’da indirmenin bölgenin yerel saatine göre, Xbox’ta ise dünya genelinde aynı anda açılmasından kaynaklandı. Rockstar ilk takviminde dijital indirme için 12 Kasım’ı açıklamıştı. Şirket daha sonra başlangıcı iki gün öne çekti.

Standart veya Ultimate sürümünü dijital olarak aldıysanız konsolunuzun oyun kütüphanesinden indirmeyi başlatabilirsiniz. Otomatik indirme için PS5’te ilgili ayarı açıp konsolu açık ya da dinlenme modunda bırakmanız gerekiyor. Xbox’ta otomatik güncellemeler açıkken konsolun açık veya uyku modunda olması yeterli. 12 Kasım’dan itibaren satışa sunulan kutulu sürümde ise oyun diski yerine bir indirme kodu bulunuyor. Kodu hesabınıza tanımladıktan sonra dosyaları indirebilirsiniz.

Ön yükleme dosyaları hazır olduğunda oyunun açılması için çıkış saatini beklemeniz gerekiyor. 17 Kasım itibarıyla dijital ön sipariş verenler de hemen indirmeye başlayabiliyor. Konsolunuza uygun adımları görmek için GTA 6 ön yükleme rehberini inceleyin.

03 GTA 6 Fiyatı

Türkiye’de GTA 6 kaç TL? PlayStation Store ile Xbox mağazasında Standard Edition 3.999 TL, Ultimate Edition ise 4.999 TL olarak listeleniyor. Her iki mağazada da GTA 6 ön sipariş fiyatı seçtiğiniz sürüme göre belirleniyor. Aradaki 1.000 TL’lik fark, Ultimate Edition’a özel oyun içi araçları, silahları, kıyafetleri ve ek içerikleri kapsıyor.

Dijital mağazalarda listelenen GTA 6 çıkış fiyatı ana hikâyeyi içeren standart sürüm için 3.999 TL’den başlıyor. Kutulu kopyalarda satıcı kendi fiyatını belirleyebildiği için etikette farklı bir tutar görebilirsiniz. Kısacası GTA 6 Türkiye fiyatı karşılaştırırken sürüm adını ve satış kanalını birlikte kontrol edin.

04 GTA 6 Ön Sipariş

Rockstar Games, GTA 6 ön sipariş sürecini 25 Haziran 2026’da yerel saatle 00.00’da başlattı. Türkiye’de hem PS5 hem de Xbox Series X|S için iki dijital sürüm de satın alınabiliyor. Ön sipariş verenler ile 20 Kasım’dan önce oyunu satın alanlar Vintage Vice City Paketi’ni alabiliyor.

Dijital ön siparişe bir aylık GTA+ üyeliği de dahil. Üyeliği kullanma koşulları ve yenileme ayarları konsol mağazasına göre değişebiliyor. Ön siparişin ilk gece için en somut avantajı, oyunun büyük dosyalarını çıkış saatinden önce indirebilmek.

GTA 6 Hangi Platformlarda?

İlk gün GTA 6 oynayabileceğiniz konsollar PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S. PS5 Pro, PS5 sürümünü çalıştırıyor. Rockstar, bu modelde görüntü netliğini artıran PSSR teknolojisi ile ışın izlemeli gölgelerin kullanılacağını açıkladı.

PS4, Xbox One ile Nintendo Switch 2, açıklanan çıkış platformları arasında yer almıyor. Rockstar oyunu mevcut nesil konsollar için geliştirdiğini ve konsollarda saniyede 30 kareyi hedeflediğini duyurdu. Jason ile Lucia’nın hikâyesi çıkışta tek oyunculu olarak sunulacak.

05 GTA 6 Fragmanları ve Gösterimleri

Aralık 2023’te yayımlanan ilk GTA 6 fragman ı Lucia’yı tanıttı ve modern Vice City’den ilk görüntüleri paylaştı. 6 Mayıs 2025’te gelen ikinci fragman, Jason ile Lucia’nın ilişkisine daha fazla yer ayırdı. İkinci video Leonida’nın şehir merkezi dışında kalan bölgelerini de gösterdi.

27 Ağustos 2026’da yayımlanan GTA 6: An Extended Look, 26 dakika 48 saniye sürüyor. Rockstar, genişletilmiş gösterimin tamamını PS5’te oyun içinden alınan görüntülerle hazırladı. 15 Ekim’de yayımlanan çıkış fragmanında ise oyunun özgün müziklerinden “Flower in a Hurricane” ilk kez duyuldu.

06 GTA 6 Kaç GB?

Konsolunda yer açacak oyuncular için GTA 6 kaç GB? Rockstar’a göre oyun, cihaza bağlı olarak 212 GB’a kadar boş alan gerektiriyor. Şirket ön yükleme için de aynı üst sınırı paylaştı. Bu rakam konsolunuzda kurulum için ayırmanız gereken alanı ifade ediyor.

İndirmeden önce konsolunuzun depolama ekranını açıp kullanılabilir alanı kontrol edin. Özellikle birden fazla büyük oyun yüklüyse boş alanı kontrol etmek, indirmenin yer yetersizliği nedeniyle yarıda kalmasını önler. İndirme tamamlandıktan sonra kurulum durumunu da oyun kütüphanesinden görebilirsiniz.

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07 GTA 6 Haritasına Dair Detaylar

Florida’dan esinlenen GTA 6 haritası , kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor. Vice City’nin neon ışıklı sokakları ile sahil şeridi eyaletin kent yüzünü yansıtıyor. Leonida Keys’te ise uzun köprüler, marinaların yer aldığı adaları birbirine bağlıyor.

Şehirden uzaklaştıkça manzara değişiyor. Grassrivers geniş bataklıklarıyla öne çıkarken Port Gellhorn, Leonida’nın daha sakin kıyı kasabalarından biri. Eyaletin iç kesimlerinde Ambrosia’nın sanayi tesisleri ile Mount Kalaga Ulusal Parkı’nın ormanlık arazileri bulunuyor.

GTA 6 bilgisayara (PC) ne zaman çıkacak?

Rockstar Games, PC sürümü için henüz bir çıkış tarihi açıklamadı. Duyurulan 19 Kasım takvimi PS5 ile Xbox Series X|S için geçerli. PC sistem gereksinimleri de henüz paylaşılmadı.

GTA 6’da sızıntı oldu mu?

Evet. Rockstar, Eylül 2022’de internete yayılan GTA 6 sızıntısının erken geliştirme görüntüleri içerdiğini doğruladı. Ağustos 2026’da da oyuna ait olduğu öne sürülen yeni klipler dolaşıma girdi. Geliştirme aşamasından gelen kliplerde görülen ayrıntılar çıkış sürümünde değişebilir.

GTA 6 çıktı mı?

17 Kasım 2026 itibarıyla GTA 6 henüz oynanabilir durumda değil. Oyunu önceden indirenler de Türkiye’de 19 Kasım saat 00.00’ı bekleyecek.

GTA 6 çıkmasına kaç gün kaldı?

17 Kasım 2026 itibarıyla GTA 6’nın çıkmasına iki takvim günü kaldı. Türkiye’de GTA 6 geri sayımı, 18 Kasım’ı 19 Kasım’a bağlayan gece sona erecek.

GTA 6 ön sipariş ne zaman?

Ön siparişler 25 Haziran 2026’da açıldı. 17 Kasım itibarıyla Standard Edition ile Ultimate Edition için ön sipariş verilebiliyor.

GTA 6 saat kaçta yayınlanacak?

Oyun Türkiye’de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00’da açılacak. PS5 ile Xbox Series X|S için oynama saati aynı.

08 GTA 6 Hakkında Şimdiye Kadar Bildiğimiz Her Şey