GTA 6' da Jason ve Lucia 'nın Leonida'daki hikayesine eşlik ederken polisle sık sık karşı karşıya geleceksin. İster büyük çaplı bir polis kovalamacası başlatmak ister arkanda hiçbir iz bırakmadan kaçmak iste, suç dünyasında başarılı olmak için aranma seviyelerinin ve yeni Heat sisteminin nasıl çalıştığını bilmen şart.

01 GTA 6'da Aranma ve Heat Seviyeleri Nedir?

Aranma seviyesi, polisin seni yakalamak için ne kadar kararlı olduğunu gösterir. Aranma yıldızlarının sayısı arttıkça polisin müdahalesi de sertleşir.

Heat seviyesi ise yakın zamanda suç işlediğin bir bölgede polisin seni ne kadar kolay teşhis edebileceğini gösterir. Polisler ne giydiğini, hangi aracı kullandığını veya hangi silahla suç işlediğini biliyorsa izini sürmeleri kolaylaşır. Aranma yıldızlarının altında yer alan simgeler, polisin elindeki ipuçlarını gösterir. Bunlar yüzün, kıyafetlerin, silahın, aracın, suç ortağın ve güvenlik kamerası görüntüleri olabilir. Polisin elindeki ipuçları arttıkça seni teşhis etmesi ve yeniden takibe alması kolaylaşır.

Heat seviyesi, polis kovalamacasından kurtulduğun anda sıfırlanmaz. Suç işlediğin bölgede bir süre daha etkisini sürdürebilir. Bölgeden uzak kaldıkça ve kimliğinin tespit edilmesine yol açabilecek unsurları ortadan kaldırdıkça Heat seviyen kademeli olarak düşer.

02 GTA 6'da Aranma Seviyesi Nasıl Artırılır?

GTA 6'da aranma seviyen en fazla altı yıldıza ulaşabilir © Rockstar Games

GTA 6'da aranma seviyeni hızla artırmanın en kolay yolu suç işlemek ve ardından polisle silahlı çatışmaya girmek. Polisleri öldürmek ve çevreye daha fazla zarar vermek, aranma seviyenin hızla yükselmesini sağlar. Yakalanmadan ne kadar uzun süre kaçarsan ve ne kadar çok kaos yaratırsan aranma seviyen de o kadar yükselir.

GTA 6'da maksimum aranma seviyesi altı yıldızdır. Bu seviyeye ulaşmak için büyük çaplı yıkıma neden olman, işlediğin suçların boyutunu artırarak hem polisin hem de ordunun dikkatini çekmen gerekir. Güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girmek, genellikle aranma seviyeni hızla yükselterek maksimum seviyeye ulaşmanı sağlar.

Altı yıldızlı aranma seviyesine ulaştığında polis ve ordunun seni yakalayana kadar peşini bırakmayacağını unutma. Bu yüzden ortalığı birbirine katmadan önce yaptıklarının sonuçlarına hazır olduğundan emin ol.

Aranma seviyeni artırmak için kullanabileceğin bir hile kodu da var: Sol, Aşağı, Sağ, Aşağı, Yukarı, Sağ, Yukarı.

Bu hileyi kullanabilmek için üç yıldızlı aranma seviyesinden 50 kez kurtularak hilenin kilidini açman gerekir. Heat seviyesini artıran başka bir hile kodu da mevcut. Bunun kilidini açmak için ise üç yıldızlı aranma seviyesinden 25 kez kurtulman gerekir. Her iki hileyi kullanabilmek için ana hikâyeyi de tamamlamış olman gerektiğinden oyuna başlar başlamaz bu kodları kullanamazsın.

03 GTA 6'da Aranma Seviyesi Nasıl Hızla Düşürülür?

GTA 6'da aracının rengini değiştirmek polisten kurtulmana yardımcı olabilir © Rockstar Games

GTA 6'da aranma seviyesini artırmanın aksine düşürmek için kullanabileceğin bir hile kodu yok. Bu nedenle polisin seni aradığı bölgeden uzaklaşman, peşindeki polislerin görüş alanından çıkman, Heat seviyeni düşürmen ve polis aramayı bırakana kadar dikkat çekmemen gerekiyor.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi aranma seviyeni düşürmek istiyorsan önceliğin Heat seviyesini azaltmak olmalı. Bunun en kolay yolları ise şöyle:

Kıyafetlerini ve fiziksel görünümünü değiştir: Kıyafetlerini değiştirmek, gözlük ve şapka gibi aksesuarları takmak veya çıkarmak polisin seni teşhis etmesini zorlaştırır. Saç modelini değiştirmek de Jason veya Lucia'nın polisin elindeki eşkâle uymamasını sağlayabilir.

Aracını veya aracının görünümünü değiştir: Polis kaçış aracının özelliklerini biliyorsa Heat seviyenin yüksek olduğu bölgelerde bu aracı arayacaktır. Polisin görüş alanından çıktıktan sonra yeni bir kovalamacaya yakalanmamanın en kolay yolu başka bir araca geçmek veya Pay 'n' Spray'e uğrayarak mevcut aracının rengini değiştirmek.

Silahlarını gizle veya elden çıkar: Polis suç sırasında kullandığın silahları tespit etmişse seni tanıması kolaylaşır. Silahlarını bırakmak veya gizlemek fark edilmeden hareket etmene yardımcı olur.

Heat seviyenin yüksek olduğu bölgelerden uzaklaş: Haritadan Heat seviyenin bulunduğu bölgeleri kontrol et ve polis seni aramaya devam ederken bu bölgelere dönmekten kaçın. Bölgeden uzak durduğunda ve orada yeni suçlar işlemediğinde Heat seviyen zamanla düşer. Ancak bu süreç biraz zaman alabilir.

Ayrı hareket et: Jason ve Lucia birlikte suç işlediyse polis ikilinin bir arada olmasını onları teşhis etmek için kullanabilir. Fırsat bulduğunda ikilinin yollarını ayırarak polise yakalanma ihtimalini azaltabilirsin.

Güvenlik kamerası kayıtlarını ortadan kaldır: Bazı durumlarda güvenlik kameraları suç işlediğin anları kaydetmiş olabilir. Bu görüntüler polisin seni teşhis etmesini kolaylaştırır. Suç işlemeden önce güvenlik kamerası sistemini devre dışı bırakabilir veya olay yerinden ayrılmadan önce kayıtları yok ederek polisin seni teşhis etmesini zorlaştırabilirsin.

Heat seviyenin yüksek olduğu bölgelerden uzak dur © Rockstar Games

Heat seviyenin bulunduğu bölgeden uzaklaştıktan veya polisin seni teşhis etmesini sağlayan unsurları ortadan kaldırdıktan sonra bir süre göz önünde olmamaya çalış. Beladan uzak dur ve dikkat çekecek hareketlerden kaçın. Polis seni aramaya devam ederken yeni suçlar işleme veya Heat seviyenin yüksek olduğu bölgelere geri dönme. Yeterince zaman geçtiğinde aranma seviyen tamamen sıfırlanır ve kaldığın yerden devam edebilirsin.

Bunun tek istisnası altı yıldızlı aranma seviyesi. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu seviyeye ulaştıysan kovalamacayı sona erdirmenin tek yolu tutuklanmak ya da ölmek.

04 GTA 6 hakkında bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Chris Jecks kimdir? Chris, PCGamesN, GameRant, Destructoid ve Twinfinite gibi çeşitli markalar için 10 yılı aşkın süredir oyun haberleri yazmaktadır. Bu süre zarfında binlerce rehber ve inceleme yazmış olan Jecks, aksiyon RPG'leri, nişancı oyunları ve yarış oyunları konusunda uzmandır. Ayrıca, kariyeri boyunca bu tür oyunları kapsamlı bir şekilde ele aldığı için iyi bir bağımsız oyuna da oldukça düşkündür.