GTA 6 , suçlu olup olmadığınızı sormaz. Açıkçası, zaten suçlusunuz. Bilmek istediği şey, ne tür bir suçlu olduğunuzdur. Yeni Suçlu Profili, Rockstar’ın Red Dead Redemption 2’deki Onur sistemine getirdiği yorumdur ve Jason ile Lucia’nın işlerini nasıl hallettiklerini yakından takip eder. Tek bir can kaybı bile olmadan temiz bir soygun mu? Yoksa Vice City polis gücünün yarısını kaldırımda bırakarak sona eren bir cinnet mi?

Sistem, Aranma ve Isı seviyeleriyle bağlantılıdır ve oyunda önemli bir rol oynar. Sistemin nasıl çalıştığı, her seviyenin ne anlama geldiği ve suç sicilinizin olabildiğince temiz kalmasını nasıl sağlayacağınız aşağıda açıklanmıştır.

01 GTA 6'daki Suçlu Profili nedir?

GTA 6’da suçları işleme şekliniz, Suç Profilinizi belirler © Rockstar Games

Bunu, görüşlerin de yer aldığı bir sabıka kaydı olarak düşünün. Suç Profili, Leonida'daki insanlara ve hayvanlara nasıl davrandığınızı takip eder: ne kadar şiddet eğilimli olduğunuzu, karşılaşmaların ne sıklıkla ölümle sonuçlandığını ve gerçekten zarar görmesi gerekmeyen birine zarar verip vermediğinizi. Klasik bir "iyilik-kötülük" ölçerinden farklı olarak, bu ölçeğin "aziz" tarafı yoktur. Burada ulaşabileceğiniz en iyi seviye "profesyonel"dir.

Hemen dikkat çeken iki ayrıntı var. Birincisi, Jason ve Lucia'nın her birinin kendi profili var. Lucia'yı soğukkanlı bir planlayıcı olarak oynayabilirsiniz; Jason ise işleri... daha az diplomatik bir şekilde halleder. İkincisi, bu derecelendirme her zaman HUD'ınızda görünmez. Arka planda sessizce çalışır ve ne zaman isterseniz kontrol edebilirsiniz.

En önemli faktör, şüphesiz ne kadar şiddet içeren davranışlarda bulunduğunuzdur. Yaralamak amacıyla ateş etmek, düşmanları sessizce alt etmek ve masum insanlara dokunmamak puanınızı temiz tutar. Polisleri, sivilleri ve komşunun köpeğini katletmek ise sizi diğer yöne doğru hızla iter.

02 Beş Suç Profili seviyesinin tamamı açıklanıyor

GTA 6 suç profili, en iyiden en kötüye doğru sıralanan beş seviyeye ayrılmıştır. Her seviye, kaydırdıkça rengi koyulaşan küçük boynuzlu bir yüz simgesiyle gösterilir.

Profesyonel

Simge: sarı

Oyun stili: gizli, ölümcül olmayan, fark edilmeyen

Odak artışı: gizli etkisiz hale getirmeler, ölümcül olmayan etkisiz hale getirmeler, sivillere karşı düşünceli davranışlar

Polise teslim olma: mümkün

Her soygun filminin hayali. Şiddeti yalnızca başka çare kalmadığında kullanırsınız, düşmanları öldürmeden etkisiz hale getirirsiniz ve ideal olarak kimse fark etmeden içeri girip çıkarsınız. Ödülünüz: Ölümcül olmayan etkisiz hale getirmeler, gizli etkisiz hale getirmeler ve sivillere karşı düşünceli davranışlar, hassas atışlar için kullanılan ağır çekim modu olan Odak göstergenizi doldurur.

Sonunda “Profesyonel” mi olacaksın, yoksa “Düzeltilemez” mi? © Rockstar Games

Sertleşmiş

Simge: turuncu

Oyun stili: sert ama kontrollü, masumlara zarar verilmez

Odak artışı: Profesyonel ile aynı

Polise teslim olma: mümkün

Hâlâ disiplinli, sadece daha az seçici. Sertleşmiş suçlular işi halletmek için güç kullanır ve fark edilme konusunda endişelenmezler. Düşmanlar sert bir şekilde alt edilir, ancak siviller sadece meşru müdafaa durumunda yaralanır. Odak, Profesyonel ile aynı şekilde şarj olur.

Şiddetli

Simge: mor

Oynanış tarzı: varsayılan olarak ölümcül, polisler ve siviller dahil

Odak artışı: kafadan vuruşlar

Polise teslim olma: mümkün

İşte burada emniyet kilidi kalkar. Şiddet içeren suçlular, ölümcül olmayan seçenekleri görmezden gelir, düşmanları ve polis memurlarını öldürür ve siviller yoluna çıkarsa tereddüt etmez. Bundan sonra, Odak gücünüzü baş vuruşları şarj eder.

Psikopat

Simge: açık gri

Oyun stili: polisler, siviller ve hayvanlara karşı aşırı şiddet

Focus artışı: kafaya isabet eden atışlar

Polise teslim olma: mümkün değil

Aşırı, anlamsız şiddet. Çok sayıda ölü polis, savunmasız insanlara düzenli saldırılar ve evcil hayvanların ya da diğer çaresiz hayvanların öldürülmesi. Avcılık sayılmaz, bu yüzden rahat olun, Leonida'nın geyik avcıları. Kafaya isabet eden atışlar hâlâ Odak puanını artırır, ancak teslim olmak söz konusu değildir. Polisler artık özrünüzle ilgilenmiyor.

Kurtarılamaz

Simge: koyu gri

Nasıl ulaşılır: Çok uzun süre Psycho modunda kalmak

Focus artışı: pasif olarak doldurulamaz

Geri döndürülebilir mi: hayır

Son seviye ve geri dönüşü olmayan tek seviye.

“Kurtarılamaz” statüsüne ulaşırsanız geri dönüş yoktur © Rockstar Games

03 Suç Profilinizi ne etkiler?

Ne kadar temiz çalışırsanız, "Profesyonel" seviyesine o kadar yakın kalırsınız. Soygunlar bunun mükemmel bir örneğidir: personele zarar vermek yerine onları tehdit edin, alarmı devre dışı bırakın, güvenlik kayıtlarını ve diğer tüm kanıtları yok edin ve ilk devriye arabası gelmeden ortadan kaybolun. 3. Bölümden itibaren, ortalığı velveleye vermeden arka odalara girmenizi sağlayan Snap Gun'a da sahip olursunuz.

"Psikopat" profiline giden yol sandığınızdan daha kısadır. Zaten yere düşmüş düşmanları öldürmek sizi "Şiddetçi" profiline doğru iter. Çok sayıda polis veya sivili öldürmek, hayvanları öldürmek, mezarlıkta mezar taşlarının üzerinden geçmek veya özellikle iğrenç numaralar yapmak sizi doğrudan "Psikopat" bölgesine gönderir.

Suç Profilini düşük tutmak için hayvanlara ve sivillere iyi davran © Rockstar Games

"Professional" ile "Psycho" arasında profiliniz, büyük ölçüde oyun tarzınızın bir yansımasıdır. Ancak birkaç somut etkisi de vardır. Profiliniz, hangi eylemlerin "Focus"unuzu yenilediğine karar verir; bu nedenle, gizlilik odaklı bir oyuncu ile kafadan vuruş uzmanı, yavaş çekim yeteneklerini tamamen farklı şekillerde doldurur.

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"Psikopat" ve "Kurtarılamaz" seviyelerinde işler rahatsız edici bir hal alır. Polisler sizi görür görmez ateş açma olasılığı çok daha yüksektir ve teslim olmak artık bir seçenek değildir. Polisle her karşılaşma, sonuna kadar süren bir mücadeleye dönüşür.

Ayrıca şunu da bilmek gerekir: “Professional” seviyesi pasifist olmak anlamına gelmez. Dikkatli bir oyun tarzında bile geride epeyce ceset kalır. Sistem, şiddeti tamamen önlemek değil, sadece gerekli olduğu kadar sınırlamak üzerine kuruludur.

Irredeemable: geri dönüşü olmayan nokta

İlk dört seviye arasında serbestçe geçiş yapabilirsiniz. "Psycho" seviyesine düşün, davranışlarınızı düzeltin, tekrar "Hardened" seviyesine tırmanın; sorun yok. Ancak "Psycho" seviyesinde çok uzun süre kalır ve uyarı işaretlerini görmezden gelmeye devam ederseniz, oyun sizi kalıcı olarak eler. "Irredeemable" durumu, o oyun seansının geri kalanı boyunca kalıcıdır.

Rockstar’a göre, “Irredeemable” olmak Jason ve Lucia üzerinde kalıcı bir iz bırakır ve oyunun finali üzerinde sonuçlar doğurur. Bunun hikâyede ve finalde tam olarak nasıl ortaya çıkacağı henüz tam olarak belirlenmemiştir. Açık olan şey şudur: Focus'unuzu şarj etmenin pasif yollarını kaybedersiniz. Profiller ayrı olduğu için, sadece sınırı aşan karakteriniz kilitlenir. Diğer yarınız ise hâlâ klasını koruyabilir.

Jason ve Lucia’nın aynı suç yolunu izlemesi gerekmiyor © Rockstar Games

04 Suçlu Profilinizi nasıl kontrol edebilirsiniz?

Haritayı açın ve PS5’te L1’e veya Xbox’ta LB’ye basarak “Jason & Lucia” sekmesine geçin. Bir karakter seçtiğinizde o karakterin güncel puanını göreceksiniz. Menüleri açmadan hızlıca bakmak mı istiyorsunuz? Oyun sırasında D-pad’in sağ tuşunu basılı tutun; profil simgesi ekranın sağ alt köşesinde belirir.

05 Suç Profilinizi Nasıl İyileştirebilirsiniz

"Irredeemable" seviyesine ulaşmadığınız sürece, her zaman durumu tersine çevirebilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit, sadece biraz irade gerektiriyor. Uzuvlara nişan almaya ve gizli saldırılara geçin, sivilleri olaya karıştırmayın, polisle gereksiz çatışmalardan kaçının ve soygunları temiz bir şekilde bitirin: alarmı kapatın, kasetleri ortadan kaldırın, sirenler çalmadan oradan çıkın. Ve belki de mezarlığın etrafından dolambaçlı yoldan gidin.

"Psycho" seviyesindeyseniz, bunu bir sarı kart olarak değerlendirin. Bir kez daha cinayet serisi yaşarsanız, oyun size bir şans daha vermeyebilir.

06 GTA 6 hakkında bilmeniz gereken her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, @nophilterde hesabının yaratıcısı ve PC ile konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda eski bir profesyonel e-spor oyuncusudur. Daha önce çeşitli oyun siteleri ve dergilerinde editör olarak çalışmıştır.