Nach

rollt der Abspann von

und du denkst: "Das war's?" Von wegen. Erst nach der Story schaltet Rockstar die

GTA 6 100-Prozent-Checkliste

frei und die hat es mächtig in sich. 35 Anforderungen trennen dich von der goldenen Trophäe „A Long Road“. Die gute Nachricht: Leonida verlangt keinen Perfektion und, dass du jeden Stein der Spielwelt umdrehst. Bei vielen Punkten reicht ein ordentlicher Teil und verpassen kannst du praktisch nichts. Hier ist deine komplette Checkliste.