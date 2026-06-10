Dawid Podsiadło, Sobel i…? Ulubione duety Małomiasteczkowego

„Tyle razy już słyszałem: nie wiem / Powoli kumam, że to znaczy nie” – śpiewa Dawid Podsiadło w piosence „Nikt”, która w 2018 roku pojawiła się na czwartym albumie duetu Flirtini „Heartbreaks & Promises”.

, tutaj przypomnimy jeden z naszych ulubionych numerów, jakie na nie trafiły.

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– już po wydaniu kultowej „Kawalerki”, ale dwa lata

. Obaj właściwie byli więc jeszcze przed swoimi skokami na wielką wodę. Po latach fajnie jest wrócić do tego iskrzącego młodością, ich wspólnego wykonu.