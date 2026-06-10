Dawid Podsiadło, Sobel i…? Ulubione duety Małomiasteczkowego

Dawid Podsiadło & Bitamina
„Tyle razy już słyszałem: nie wiem / Powoli kumam, że to znaczy nie” – śpiewa Dawid Podsiadło w piosence „Nikt”, która w 2018 roku pojawiła się na czwartym albumie duetu Flirtini „Heartbreaks & Promises”. O tym, że Flirtini na swojej kompilacji definiowali na nowo pojęcie „muzyki miejskiej” pisaliśmy między innymi w tym miejscu, tutaj przypomnimy jeden z naszych ulubionych numerów, jakie na nie trafiły. Dawid był wtedy jeszcze przed wydaniem swojej przełomowej płyty „Małomiasteczkowy”, Bitamina i śpiewający w niej Vito Bambino – już po wydaniu kultowej „Kawalerki”, ale dwa lata przed wypuszczeniem przez Vito pierwszej solówki. Obaj właściwie byli więc jeszcze przed swoimi skokami na wielką wodę. Po latach fajnie jest wrócić do tego iskrzącego młodością, ich wspólnego wykonu.
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Bitamina: Trzy szybkie
Szybki wywiad z wokalistą Vito Bambino po koncercie, jaki Bitamina dała na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice.
Dawid Podsiadło & Kortez
Widzisz nazwiska: Podsiadło i Kortez, myślisz: Męskie Granie i „Początek”. A tu zaskoczenie! Tym razem podbijamy ten duet, ale w innym wydaniu. W takim, gdzie o tym, że Dawid gra z Kortezem, wiedzą tylko niektórzy. Kojarzysz płytę „Mój dom”? Drugi album Korteza otwiera piosenka „Pierwsza” – wydawałoby się, że bez udziału innych gwiazd, bo poza Kortezem nikogo w niej nie słychać. Ale czy na pewno? Ci, którzy posiadają fizyczne wydanie krążka, jeśli zerkną do książeczki szybko się zaskoczą. Bo oto okaże się, że właśnie w „Pierwszej” i na puzonie gra… Dawid Podsiadło. Takie niespodzianki lubimy najbardziej!
Dawid Podsiadło & Patrick The Pan
Nie odkładamy jeszcze puzonu, bo duet z Kortezem nie był ani jedynym, ani pierwszy razem, gdy Dawid Podsiadło po niego sięgnął. Jak pisaliśmy w tym artykule, przygoda Dawida z tym instrumentem zaczęła się dość przypadkowo – w Szkole Muzycznej im. Michała Spisaka I stopnia, gdzie trafił do klasy puzonu właśnie. „Bardzo mi zależało, żeby chodzić do szkoły muzycznej. Pani mi powiedziała, że ostatnie miejsce jest na puzon. Zgodziłem się, choć nie wiedziałem za bardzo, jak puzon wygląda” – mówił po latach w wywiadzie dla „Vivy”. Że ta nauka nie poszła w las, słychać było w jego karierze kilka razy. Kolejny dowód to „Niedopowieści” – znakomity utwór z płyty Patricka The Pana, w którym Podsiadło i gra na puzonie, i śpiewa.
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Dawid Podsiadło: "Matylda" i sesja akustyczna w górach
Zobacz film z wyjątkowej sesji Dawida Podsiadło w górach
Dawid Podsiadło & Kaśka Sochacka
W 2025 roku wydali razem płytę „tylko haj”, zagrali wspólne koncerty na ZORZY, czyli festiwalu organizowanym przez samego Dawida Podsiadłę, ale… Znowu zaskoczymy i skoczymy dalej wstecz, do roku 2021 roku. Kaśka Sochacka śpiewała wtedy gościnnie swoją „Wiśnię” na koncertach Korteza, przygotowywała się dopiero do wydania solowej płyty „Ciche dni”, była w zupełnie innym miejscu muzycznej sceny niż dzisiaj. I mogła pewnie poprosić Dawida o zwrotkę, refren albo wszystko naraz na jej pierwszy album. A zamiast tego, Podsiadło pojawił się na nim (znowu!) jako gość (i głos, bo tylko w tle) nieoczywisty. „W tym singlu męski głos należy do Dawida Podsiadły?” – pytaliśmy Kaśkę Sochacką w tym wywiadzie dla Red Bulla. Ona na to: „Tak. To był pomysł Uzka [kto go nie zna - zapraszamy tutaj!], żeby w tym utworze nawiązać nieoczywisty dialog z mężczyzną. Ja nie miałabym śmiałości żadnemu tak znanemu artyście zaproponować udziału na mojej płycie. Wydawało mi się, że jestem w takim miejscu, że raczej nie będzie to dla kogoś specjalnie atrakcyjne, dogrywać się na mój debiut. Ja jestem skromna dziewczyna. (uśmiech) Ale okazało się, że jest inaczej, że jest chęć i że wyszło super”. Potwierdzamy!
Dawid Podsiadło & Sokół
Zanim jeszcze pojawił się Taco Hemingway i zanim powstało Taconafide, z którymi Dawid też nagrywał, wokalista zaliczył świetny flirt z rapem w duecie z Sokołem. Był rok 2017, pewna marketingowa akcja, w ramach której Dawid i Sokół wyprawili się do Szkocji, by trochę pozwiedzać, a przy okazji porozmyślać o życiu. Kiedy wrócili, na bicie DrySkulla nagrali mocny kawałek, a potem jeszcze do niego podobny teledysk. „Na krótką chwile zorientuję się, że mam szczęście / Nigdy nie żałuję, że jestem kim jestem” – to jeden z wersów, które wbijają się ze „Świadomego snu” na długo w pamięć.
Dawid Podsiadło & Artur Rojek
„Dziękuję za zespół Myslovitz” – powiedział Dawid Podsiadło na drugim ze swoich koncertów na trasie Obrotowy Tour, która jest kontynuacją jego wycieczki po stadionach z 2024 roku. Artysta wielokrotnie dawał dowód swojej miłości do piosenek tej grupy, z czego największy to wspólne koncerty Dawida i Artura Rojka na ZORZY w 2025. Panowie wspólnie wykonali swoje ulubione kawałki z repertuaru Myslovitz, odpowiednio je jeszcze – z pomocą m.in. WalusiaKraksyKryzysa i Olka Świerkota w koncertowym składzie – podkręcając. Wspólne granie Dawida i Artura trwa jednak dalej. Na tym samym, wspomnianym występie na Obrotowy Tour, Podsiadło i Rojek wykonali swój najnowszy, wspólny numer „Yeti”. Nie ma co się bać, warto posłuchać.
Dawid Podsiadło & Sobel?
Czy to będzie duet marzeń? Na pewno jeden z najciekawszych, jakie nas niebawem czekają na polskiej scenie. Dawid: „Myślałem od paru lat, że jeśli mógłbym zrobić wspólny materiał z młodym pokoleniem, to chciałbym go zrobić z Soblem. Jego muzykalność, pewność siebie, charyzma, oddanie muzyce mnie zachwyca, ujmuje i inspiruje. (…) Bawcie się razem z nami na ZORZY!”. Zapisujemy na razie daty w kalendarzach, czekamy na pierwsze wspólne piosenki, a potem koncerty. Pierwsza ZORZA z duetem Dawid Podsiadło & Sobel 4 czerwca w Krakowie!
2 min
Za kulisami koncertu Red Bull Music Presents: Dawid Podsiadło Gra
Zobacz, co się działo na koncercie Red Bull Music Presents: Dawid Podsiadło Gra.